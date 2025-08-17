সার্জিকাল অনুশীলন | যৌনতা এখনও কাজ করে

সার্জনদের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত কানাডায় ৩০ বছরেরও বেশি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবে এই অঞ্চলটি এখনও যৌনতাবাদী কুসংস্কারের সাপেক্ষে, যা একটি নতুন মন্ট্রিল সমীক্ষা অনুসারে সার্জনদের কেরিয়ারকে ক্ষুন্ন করে।
“আমি যখন মেডিসিন অধ্যয়ন করছিলাম তখন আমি অনুভব করেছি যে সার্জনরা সার্জনদের থেকে আলাদা আচরণ করেছিল,” জিলিয়ান স্নেডম্যান বলেছিলেন, যিনি জুলাইয়ের প্রথম দিকে তাঁর গবেষণা প্রকাশ করেছিলেনআমেরিকান জার্নাল অফ সার্জারি। “আমি অন্যান্য বিশেষত্বের আচরণের ক্ষেত্রে একই পার্থক্য অনুভব করি নি। তবে, অস্ত্রোপচারে মহিলাদের অনুপাত ক্রমাগত বাড়ছে। তিনি এই বিষয়ে চিকিত্সা নৃতত্ত্বের প্রতি তাঁর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।
ডিপুনঃ স্নাইডম্যান, যিনি সবেমাত্র একজন সার্জন হিসাবে কাজ শুরু করেছেন, তিনি ছয়জন সার্জনের কাছ থেকে দীর্ঘ সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনটি সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: যন্ত্রগুলি পুরুষদের বৃহত্তর হাতের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, মহিলাদের শল্যচিকিত্সার দিকে পরিচালিত করার সম্ভাবনা কম এবং তাদের অবশ্যই আক্রমণাত্মক না দেখে সার্জনদের সাধারণ বীমা গ্রহণ করতে হবে।
যন্ত্রের সমস্যাটি সমাধান করা সহজ হওয়া উচিত। তবে অন্যান্য বিষয়গুলি আরও সূক্ষ্ম। এটি সত্য দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে যা সর্বদা সার্জিকাল টুপিগুলিকে “ম্যান হাটস” বলা হয় (পুরুষদের ক্যাপ)।
ডিপুনঃ জিলিয়ান স্নেডম্যান, সার্জন এবং সার্জিকাল অনুশীলনে লিঙ্গ ইনসিটিসিটিস সম্পর্কিত একটি স্টাডির লেখক
“প্রায়শই, আমরা সার্জনদের উল্লেখ করব যেখানে রোগীর সাথে কথা বলার জন্য আমাদের আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ যদি এটি পরিষ্কার না হয় যে সার্জারি নির্দেশিত হয়েছে। এটি পরিবর্তন করতে, আপনাকে একটি সার্জন কেরিয়ারে সাফল্য কী তা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে» »» »»
প্রতিকূল পক্ষপাতিত্ব
যে সার্জনরা গবেষণায় অংশ নেননি তারা এই পর্যবেক্ষণগুলি নিশ্চিত করে। চু দে কোয়েবেকে তিন বছর ধরে সার্জন স্টাফানি লেক্লার্ক ব্যাখ্যা করেছেন, “প্রায়শই, আমি যে অস্ত্রোপচার করতে যাচ্ছি তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একজন রোগীর সাথে সময় ব্যয় করি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কে আমাকে পরিচালনা করবেন,” “বা আমি একজন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে একজন রোগীকে দেখতে যাই যিনি অনেক কম বয়সী দেখায় এবং রোগী প্রশিক্ষণার্থীকে সম্বোধন করে তাকে ডাক্তার বলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। এবং কোনও পুরুষ সহকর্মী নিজেকে নার্স বা পরিচারকদের দ্বারা” আমার সুদর্শন “বলে না। আমার সহকর্মী এবং একটি অসাধারণ দল রয়েছে, আমি নিশ্চিত যে এটি স্বেচ্ছাসেবী নয়।» »» »» »» »» »» »»
সম্প্রতি, ডিপুনঃ লেক্লার্ক তার চল্লিশের দশকে একজন সেবার প্রধান শুনেছিলেন যে একজন বাসিন্দাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন সার্জন “আকর্ষণীয়” নন কারণ তারা সম্ভবত মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছিলেন। “আমি বাসিন্দাকে বলেছিলাম যে তার অভিযোগ করা উচিত, তবে তিনি শত্রু থাকতে চান না,” তিনি বলে।
এটি নিশ্চিত যে শল্য চিকিত্সা জীবনের মানের জন্য কঠিন। আমার যদি কোনও রোগী থাকে যা রাতে রক্তপাত হয় তবে আমি সকালে অপেক্ষা করতে পারি না। গর্ভবতী সার্জনরা কখনও কখনও প্রসবের আগের দিন পর্যন্ত কাজ করে। তাদের একটি ছোট বেঞ্চে উঠতে হবে যাতে তাদের পেটটি না হয়।
ডিপুনঃ স্টাফানি লেক্লার্ক, চু দে কোয়েবেকে তিন বছরের জন্য সার্জন
ডিপুনঃ লেক্লার্ক যোগ করেছেন যে তাঁর স্ত্রী, যিনি একজন ইউরোলজিস্ট, তিনিও একই অসুবিধাগুলিও পর্যবেক্ষণ করেন, কারণ এটি একটি অত্যন্ত পুরুষ বিশেষত্ব।
কুইবেক চুতে 30 বছর ধরে সার্জন জোসে গাগনন একই ধরণের আচরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। “সম্মিলিত অচেতন অবস্থায় ধারণা আছে যে একজন সার্জন একজন মানুষ,” তিনি বলেছিলেন। এবং এটি অজ্ঞান হয়ে মহিলা সার্জনদের থেকে কিছুটা আলাদা একটি চিকিত্সা নিয়ে আসে। তবে আরও অনেক অগ্রাধিকার রয়েছে যা আপনি কখনই নারীদের পক্ষে প্রতিকূল পক্ষপাতিত্বের এই প্রশ্নটির যত্ন নেন না। আমি বিভাগের প্রধান ছিলাম এবং এমন মেয়েদের কাছ থেকে আমার কখনও অভিযোগ ছিল না যারা অনুভব করেছিল যে আমার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। »»
এবং এখন এমন রোগীরা রয়েছেন যারা সার্জনকে পছন্দ করেন কারণ তারা আরও নিখুঁত বোধ করেন।
ডিপুনঃ জোসে গাগনন, কুইবেক চুতে 30 বছর ধরে সার্জন
মহিলাদের এই বিশেষত্বটি বেছে নিতে উত্সাহিত করুন উপকারী প্রভাবগুলিও থাকতে পারে: 2024 সালে প্রকাশিত একটি কানাডিয়ান সমীক্ষা অনুসারে ব্রিটিশ জার্নাল অফ সার্জারিসার্জনদের তাদের রোগীদের গড়ের তুলনায় 17 % কমের বড় জটিলতা রয়েছে।
খুব উচ্চ টেবিল
ডিরেস লেক্লার্ক এবং গাগনন যন্ত্রের আকারের সমস্যাটি নিশ্চিত করে। “এবং অপারেটিং টেবিলগুলি প্রায়শই খুব বেশি থাকে, ডি যোগ করেপুনঃ লেক্লার্ক। আমি 5 ফুট 4 ইন এবং আমাকে একটি ছোট বেঞ্চে উঠতে হবে। এটা স্বাভাবিক নয়। »»
টরন্টো সার্জন ন্যান্সি বাক্সটারের মতে, 2020 সালে প্রকাশিত, টরন্টো সার্জন ন্যান্সি বাক্সটারের মতে, ছোট্ট যন্ত্রগুলি বিদ্যমান, তবে প্রায়শই, সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা এমনকি তাদের হাসপাতালে দেওয়ার কথা ভাবেন না জামা সার্জারি, একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ চিকিত্সকরা তাদের রোগীদের সার্জনদের চেয়ে সার্জনদের কাছে রেফার করার জন্য মহিলাদের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। “অদ্ভুতভাবে, অস্ত্রোপচার যন্ত্র এবং ডিভাইসগুলির প্রতিনিধিরা প্রায়শই পুরানো অ্যাথলেট হন,” ডি বলেছেনপুনঃ বাক্সটার এই বড় ছেলেরা হাসপাতালে পৌঁছে সার্জনদের সাথে প্রচুর খেলা নিয়ে আলোচনা করে। এই ভাইরাল ক্যামেরাদারি সার্জনদের বাদ দেয়। এটা পরাবাস্তব। »»
ডিপুনঃ বাক্সটার আরও জানিয়েছেন যে তিনি যদি কোনও রোগীর সাথে দেখা করেন তবে তাকে প্রায়শই একজন নার্সের জন্য নেওয়া হত। “তবে কমপক্ষে আমাকে একজন যত্নশীলের জন্য নেওয়া হয়। কালো সার্জনরা প্রায়শই দ্বারপ্রান্তে ধরা পড়ে,” তিনি বলে। এখন অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের উপ -পরিচালক, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের অন্য কোথাও কানাডায় অস্ত্রোপচারে মহিলাদের প্রতি কম বৈষম্য রয়েছে। “এমনকি স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়, এটি কানাডার চেয়েও খারাপ» »»