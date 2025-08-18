সার্ফার ক্যাবারিটা বিচে চার মিটার শার্কের সাথে ফ্রিক ক্লোজ এনকাউন্টারকে বেঁচে রেখেছে

একজন সার্ফার গর্বের সাথে তার ধ্বংস হওয়া সার্ফবোর্ডটি দেখিয়েছেন যখন তিনি সংকীর্ণভাবে একটি হাঙ্গর আক্রমণ এড়ানোর পরে।
উত্তর এনএসডব্লিউয়ের ক্যাবারিটা বিচে সৈকতগোরা সোমবার সকাল ৮ টার আগে বোগাঙ্গার ম্যান ব্র্যাড রসকে জলে ছুঁড়ে মারতে দেখেছিল।
ছয় সপ্তাহ আগে একই বিরতিতে দুই মিটার হাঙ্গর দ্বারা 16 বছর বয়সী ছেলের উপর হামলার পরে স্থানীয়রা সম্ভবত সবচেয়ে খারাপের আশঙ্কা করেছিলেন।
অলৌকিকভাবে, মিঃ রস জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন – তবে তার সার্ফবোর্ডের জন্য একই কথা বলা যায় না।
ছবিগুলির মুখোমুখি হওয়া বোর্ড থেকে নেওয়া একটি বিশাল কামড় দেখিয়েছিল, আক্রমণটির চাপটি এটি অর্ধেক বিভক্ত করে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা সৈকতের কাছে একটি চার মিটার দুর্দান্ত সাদা হাঙ্গর দেখে রিপোর্ট করেছেন।
সার্ফ লাইফসভিং এনএসডাব্লু হাঙ্গরটি সন্ধানের প্রয়াসে এলাকায় ড্রোন মোতায়েন করেছে।
আরও আসতে হবে …
সার্ফার ব্র্যাড রস (চিত্রযুক্ত) সোমবার সকালে ক্যাবারিটা বিচে একটি হাঙ্গর আক্রমণ সংকীর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন
মিঃ রস ‘সার্ফবোর্ড থেকে একটি বড় কামড় নেওয়া হয়েছিল (চিত্রযুক্ত)