সার্বিয়ান মন্ত্রী টিভিতে স্ট্রোক লাইভ ভুগছেন – হোস্টরা প্রথমে বুঝতে পারেনি

সার্বিয়ান মন্ত্রী লাইভ টিভিতে স্ট্রোকের শিকার হন
ডার্কো গ্লিয়াসসার্বিয়ার সরকারী বিনিয়োগ মন্ত্রী, স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন আগস্ট 5 একটি সকালের শোয়ের লাইভ সম্প্রচারের সময় গোলাপী টেলিভিশন চ্যানেল।
লাইভ সাক্ষাত্কারের সময়, গ্লিয়িয়াই কথা বলতে অসুবিধা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁর মুখের কিছু অংশ দৃশ্যত পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। শোয়ের হোস্টগুলি, প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতির মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে অজানা, জিজ্ঞাসা করেছিল যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। গ্লিয়িয়া তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার অবস্থা দ্রুত আরও খারাপ হয়ে যায়।
তাকে জরুরিভাবে স্টুডিও থেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিত্সকরা পরে নিশ্চিত করেছেন যে গ্লিয়াস একটি স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন এবং তার অবস্থাটিকে গুরুতর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগ্যক্রমে, লক্ষণগুলি সময়মতো স্বীকৃত হয়েছিল, যা স্ট্রোকের পরে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমালোচনা হিসাবে বিবেচিত হয়।
তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সার্বিয়ান রাষ্ট্রপতি আলেকসান্দার ভিউইয় হাসপাতালে গ্লিয়িয়াস পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে, গ্লিয়িয়াকে ভুইসের নিকটতম রাজনৈতিক মিত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
“রাষ্ট্রপতির একটি ঘনিষ্ঠ মিত্র”
এই ঘটনার পরে সার্বিয়ান মিডিয়া লিখেছেন, “গ্লিয়িয়াকে ভুইসের অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।”
রাজনীতিবিদরা এবং জনসাধারণ তার পুনরুদ্ধারের জন্য সমর্থন এবং আশা প্রকাশের সাথে তার হঠাৎ চিকিত্সা জরুরী সার্বিয়া জুড়ে উদ্বেগের সূত্রপাত করেছে।