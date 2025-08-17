সার্বিয়ায় প্রতিবাদের শিখা; সরকারী বিল্ডিং+মুভি আক্রমণ – মেহের নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে শহরের একদল প্রতিবাদকারীদের ছাড়পত্র সার্বিয়া ক্ষমতাসীন দলের সদর দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিল্ডিংয়ে ঝড় তুলেছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছিল।
এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওগুলিতে দমকলকর্মীদের মুহুর্ত এবং দমকলকর্মীদের এবং বিক্ষোভকারী এবং সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা আতশবাজি ব্যবহার চিত্রিত করা হয়েছে।
ক্ষতির পরিমাণ বা আটককৃতদের সংখ্যা এবং আহতদের সংখ্যা নিয়ে এখনও একটি সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।