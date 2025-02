সার্ভার – মিরস্কোপ

আপনি যদি ইতিমধ্যে না থাকেন তবে আমরা প্রথমে সরঞ্জামগুলিতে বিভাগটি পড়ার পরামর্শ দিই

মিরস্কোপে এমসিপি (মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল) সার্ভার আপনাকে একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে এলএলএম ক্লায়েন্টদের সংস্থান, সরঞ্জাম এবং অনুরোধ জানাতে সক্ষম করে। এটি হোস্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির (যেমন ক্লড ডেস্কটপের মতো) এবং স্থানীয় পরিষেবাগুলির মধ্যে সুরক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়াগুলির জন্য অনুমতি দেয়।

বেসিক ব্যবহার এবং সিনট্যাক্স

আসুন এমসিপি ব্যবহার করে একটি সাধারণ বইয়ের সুপারিশ সার্ভার তৈরি করি:

import asyncio from pathlib import Path from mirascope.mcp import MCPServer # Create a server for book recommendations app = MCPServer ( "book-recommendations" ) @app . tool () def get_book ( genre : str ) -> str : """Get a recommendation for a specific book genre. Args: genre: Genre of book (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ book_recommendations = { "fantasy" : "The Name of the Wind by Patrick Rothfuss" , "mystery" : "The Silent Patient by Alex Michaelides" , "sci-fi" : "Project Hail Mary by Andy Weir" , "romance" : "The Love Hypothesis by Ali Hazelwood" , "historical" : "The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid" , } return book_recommendations . get ( genre , "Please specify a valid genre" ) @app . resource ( uri = "file://books.txt" , name = "Books Database" , mime_type = "text/plain" , description = "Curated database of book recommendations by genre" , ) async def read_books_database (): """Read the books database file.""" data = Path ( __file__ ) . parent / "books.txt" with data . open () as f : return f . read () @app . prompt () def recommend_book ( genre : str ) -> str : """Get book recommendations by genre. Args: genre: Genre of book to recommend (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ return f "Recommend a { genre } book" async def main (): """Run the book recommendation server.""" await app . run () if __name__ == "__main__" : asyncio . run ( main ())

এই উদাহরণটি প্রদর্শন করে:

এর সাথে একটি এমসিপি সার্ভার তৈরি করা MCPServer ক্লাস জেনার দ্বারা বইয়ের সুপারিশ পাওয়ার জন্য একটি সরঞ্জাম নিবন্ধন করা একটি সংস্থান হিসাবে একটি বইয়ের ডাটাবেস প্রকাশ করা বইয়ের সুপারিশগুলির জন্য একটি প্রম্পট টেম্পলেট তৈরি করা অ্যাসিঙ্ক্রোনালি সার্ভার চালাচ্ছেন

সার্ভার উপাদান

এমসিপি সার্ভারের সরঞ্জামগুলি ক্লায়েন্টদের কাছে কলযোগ্য ফাংশনগুলি প্রকাশ করে। সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে নিবন্ধিত হতে পারে @app.tool() সাজসজ্জা, যা বর্ণিত একই নিদর্শন অনুসরণ করে সরঞ্জাম ডকুমেন্টেশন:

@app . tool () def get_book ( genre : str ) -> str : """Get a recommendation for a specific book genre. Args: genre: Genre of book (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ book_recommendations = { "fantasy" : "The Name of the Wind by Patrick Rothfuss" , "mystery" : "The Silent Patient by Alex Michaelides" , "sci-fi" : "Project Hail Mary by Andy Weir" , "romance" : "The Love Hypothesis by Ali Hazelwood" , "historical" : "The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid" , } return book_recommendations . get ( genre , "Please specify a valid genre" )

দ্য @app.tool() ডেকোরেটর স্ট্যান্ডার্ড মিরস্কোপ সরঞ্জাম সজ্জা হিসাবে সমস্ত একই কার্যকারিতা সমর্থন করে, সহ:

ফাংশন-ভিত্তিক সরঞ্জাম

থেকে উত্তরাধিকারী শ্রেণি ভিত্তিক সরঞ্জাম BaseTool

সরঞ্জাম কনফিগারেশন এবং বৈধতা

গণিত ক্ষেত্র এবং গতিশীল কনফিগারেশন

দেখুন সরঞ্জামগুলি সংজ্ঞায়িত এবং ব্যবহারের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য সরঞ্জাম ডকুমেন্টেশন।

সংস্থান

সংস্থানগুলি ইউআরআইয়ের মাধ্যমে ডেটা অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। তারা ব্যবহার করে নিবন্ধিত হতে পারে @app.resource() কনফিগারেশন বিকল্প সহ সজ্জা:

@app . resource ( uri = "file://books.txt" , name = "Books Database" , mime_type = "text/plain" , description = "Curated database of book recommendations by genre" , ) async def read_books_database (): """Read the books database file.""" data = Path ( __file__ ) . parent / "books.txt" with data . open () as f : return f . read ()

সংস্থানগুলি উভয় সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস ফাংশনকে সমর্থন করে, বিভিন্ন ধরণের ডেটা অ্যাক্সেসের জন্য এগুলি নমনীয় করে তোলে।

প্রম্পটস

প্রম্পটগুলি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বার্তা টেম্পলেটগুলি সংজ্ঞায়িত করে। তারা ব্যবহার করে নিবন্ধিত হতে পারে @app.prompt() সাজসজ্জা, যা স্ট্যান্ডার্ড মিরস্কোপের মতো একই কার্যকারিতা সরবরাহ করে @prompt_template সাজসজ্জা বর্ণিত ডকুমেন্টেশন অনুরোধ:

@app . prompt () def recommend_book ( genre : str ) -> str : """Get book recommendations by genre. Args: genre: Genre of book to recommend (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ return f "Recommend a { genre } book"

দ্য @app.prompt() ডেকোরেটর স্ট্যান্ডার্ড মিরস্কোপ অনুরোধগুলির সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে, সহ:

স্ট্রিং টেমপ্লেট

মাল্টি-লাইন প্রম্পটস

চ্যাট ইতিহাস

অবজেক্ট অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্সেস

ফর্ম্যাট স্পেসিফায়ার

গণিত ক্ষেত্র এবং গতিশীল কনফিগারেশন

দেখুন প্রম্পটগুলি তৈরি এবং ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ডকুমেন্টেশন অনুরোধ করে।

বিকল্প সংজ্ঞা শৈলী

সজ্জা ব্যবহার করার পাশাপাশি, আপনি প্রথমে আপনার ফাংশনগুলি সংজ্ঞায়িত করতে পারেন এবং তারপরে এমসিপি সার্ভার তৈরি করার সময় সেগুলি নিবন্ধন করতে পারেন। এই স্টাইলটি আরও ভাল ফাংশন পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা এবং উদ্বেগের বিচ্ছেদ সক্ষম করে:

import asyncio from pathlib import Path from mcp.types import Resource from pydantic import AnyUrl from mirascope.core import prompt_template from mirascope.mcp import MCPServer def get_book ( genre : str ) -> str : """Get a recommendation for a specific book genre. Args: genre: Genre of book (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ book_recommendations = { "fantasy" : "The Name of the Wind by Patrick Rothfuss" , "mystery" : "The Silent Patient by Alex Michaelides" , "sci-fi" : "Project Hail Mary by Andy Weir" , "romance" : "The Love Hypothesis by Ali Hazelwood" , "historical" : "The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid" , } return book_recommendations . get ( genre , "Please specify a valid genre" ) async def read_books_database (): """Read the books database file.""" data = Path ( __file__ ) . parent / "books.txt" with data . open () as f : return f . read () @prompt_template () def recommend_book ( genre : str ) -> str : """Get book recommendations by genre. Args: genre: Genre of book to recommend (fantasy, mystery, sci-fi, etc.) """ return f "Recommend a { genre } book" # Create a server for book recommendations app = MCPServer ( name = "book-recommendations" , # Server name version = "1.0.0" , # Server version tools = ( get_book ), # Pre-register tools resources = ( # Pre-register resources ( Resource ( uri = AnyUrl ( "file://books.txt" ), name = "Books Database" , mimeType = "text/plain" , ), read_books_database , ) ), prompts = ( recommend_book ), # Pre-register prompts ) async def main (): """Run the book recommendation server.""" await app . run ()

এই বিকল্প শৈলী বিভিন্ন সুবিধা দেয়:

ফাংশন পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা: ফাংশনগুলি উভয়ই স্বাধীনভাবে এবং এমসিপি সার্ভারের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ক্লিনার বিচ্ছেদ: ফাংশন সংজ্ঞা এবং সার্ভার কনফিগারেশনের মধ্যে পরিষ্কার বিচ্ছেদ সহজ পরীক্ষা: সার্ভারের সাথে নিবন্ধিত হওয়ার আগে ফাংশনগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে কোড সংস্থা: সম্পর্কিত ফাংশনগুলি পৃথক মডিউলগুলিতে একসাথে গ্রুপ করা যেতে পারে

একই সাথে সংজ্ঞায়িত প্রম্পটগুলির জন্য প্রযোজ্য @prompt_template – দেখুন প্রম্পট পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ডকুমেন্টেশন অনুরোধ করে।

ডেকরেটর স্টাইল এবং এই বিকল্প শৈলী উভয়ই সম্পূর্ণ সমর্থিত – আপনার অ্যাপ্লিকেশনটির প্রয়োজনগুলি আরও ভাল ফিট করে এমন একটি চয়ন করুন।

পরবর্তী পদক্ষেপ

মিরস্কোপে এমসিপি সার্ভারকে উপকারের মাধ্যমে, আপনি এলএলএম ক্লায়েন্ট এবং স্থানীয় পরিষেবার মধ্যে সুরক্ষিত এবং মানক সংহতকরণ তৈরি করতে পারেন। এলএলএম কীভাবে আপনার সিস্টেমগুলির সাথে যোগাযোগ করে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এটি শক্তিশালী ক্ষমতা সক্ষম করে।