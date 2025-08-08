You are Here
সালমোনেলার কারণে পেস্তা পেস্তা যুক্ত বাকলভা প্যাস্ট্রিগুলি স্মরণ করা হয়েছে

কানাডিয়ান প্রেস

হান্না হাউস

08 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত1 মিনিট পড়া

আন্দালোস থেকে স্মরণ করা বাক্লাভাসের একটি প্যাকেজ চিত্রিত। স্বাস্থ্য কানাডা দ্বারা ছবি /সরবরাহ করা

সালমোনেলা উদ্বেগের কারণে পেস্তা প্যাসিওযুক্ত বাকলভা প্যাস্ট্রিগুলি পুনরায় কল করা হচ্ছে।

কানাডিয়ান খাদ্য পরিদর্শন সংস্থা জারি করেছে রিক্যাল নোটিশ কিছু অ্যান্ডালোস ব্র্যান্ডের প্যাস্ট্রিগুলির জন্য নিউ ব্রান্সউইক, অন্টারিও, কুইবেকের বিতরণ করা হয়েছে এবং অনলাইনে বিক্রি হয়েছে।

প্রত্যাহার করা বেশিরভাগ পণ্য মন্ট্রিয়ালের একটি বেকারিতে বিক্রি হয়েছিল এবং 25 জুন থেকে 26 জুলাইয়ের মধ্যে গ্রাহকদের পরিবেশন করা হয়েছিল।

পেস্তা গত দু’সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটি সম্পর্কিত পুনর্বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কানাডিয়ান খাদ্য পরিদর্শন সংস্থা বলেছে যে সর্বশেষ সতর্কতাটি খাদ্যজনিত অসুস্থতার প্রাদুর্ভাবের তদন্তের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

মঙ্গলবার কানাডার জনস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে দূষিত পেস্তা এবং বাদামযুক্ত বেকড পণ্য খাওয়ার পরে ৫২ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং নয় জন হাসপাতালে অবতরণ করেছে।

স্বাস্থ্য সংস্থা বুধবার কানাডিয়ান প্রেসকে জানিয়েছে যে তারা আশা করছে যে এই প্রাদুর্ভাবের সাথে যুক্ত আরও সালমোনেলা মামলাগুলি আগামী মাসগুলিতে রিপোর্ট করা হবে।

সালমোনেলা হ’ল খাদ্যজনিত ব্যাকটিরিয়া অসুস্থতা যা জ্বর, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি বমি ভাব, বাধা এবং ডায়রিয়া হতে পারে।

এর ফলে গুরুতর এবং সম্ভাব্য মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে, বিশেষত শিশু, গর্ভবতী মানুষ, প্রবীণ এবং দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা সহ লোকদের জন্য।

