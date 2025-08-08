You are Here
সালমোনেলা | অ্যান্ডালোস ব্র্যান্ড বাকলভা প্যাস্ট্রি অনুস্মারক
সালমোনেলা | অ্যান্ডালোস ব্র্যান্ড বাকলভা প্যাস্ট্রি অনুস্মারক

(টরন্টো) পেস্তাযুক্ত বাক্লাভাস প্যাস্ট্রিগুলি পুনরুদ্ধার করা হয় যেহেতু তারা সালমোনেলা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা দূষিত হতে পারে।


কানাডিয়ান ফুড ইন্সপেকশন এজেন্সি নিউ ব্রান্সউইক, অন্টারিও এবং কুইবেকে বিতরণ করার পাশাপাশি অনলাইনে বিক্রি করা কিছু অ্যান্ডালোস ব্র্যান্ড প্যাস্ট্রিগুলির জন্য একটি পুনরুদ্ধার বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছে।

স্মরণ করা বেশিরভাগ পণ্য মন্ট্রিয়ালের একটি বেকারিতে বিক্রি হয়েছিল এবং 25 জুন থেকে 26 জুলাইয়ের মধ্যে গ্রাহকদের পরিবেশন করা হয়েছিল।

পেস্তাগুলি গত দুই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সম্পর্কিত অনুস্মারকগুলির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানাডিয়ান খাদ্য পরিদর্শন সংস্থা ইঙ্গিত দেয় যে শেষ সতর্কতাটি খাবারের খাবারের হ্যাচিংয়ের বিষয়ে জরিপের মাধ্যমে ট্রিগার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার, কানাডা জনস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে এই বাদামযুক্ত দূষিত পেস্তা এবং বেকারি পণ্য গ্রহণের পরে নয় জন অসুস্থ এবং নয়জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

সংস্থাটি বুধবার কানাডিয়ান প্রেসকে জানিয়েছে যে তারা আশা করে যে সালমোনেলার অন্যান্য মামলাগুলি এই হ্যাচিংয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আগামী মাসগুলিতে রিপোর্ট করা হবে।

সালমোনেলা হ’ল খাদ্য উত্সের একটি খাদ্য রোগ যা জ্বর, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং ডায়রিয়ার কারণ হতে পারে।

এটি গুরুতর এবং সম্ভাব্য মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে, বিশেষত শিশু, গর্ভবতী মহিলা, প্রবীণ এবং যাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে।

কানাডিয়ান প্রেসের স্বাস্থ্য কভারেজ কানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অংশীদারিত্বের দ্বারা সমর্থিত। কানাডিয়ান প্রেস এই সাংবাদিকতার বিষয়বস্তুর জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ।



