News

সিংহগুলি প্রাক্তন ইউএফএল টাইট প্রান্তে স্বাক্ষর করে

ডেট্রয়েট সিংহগুলি তাদের রোস্টারে গভীরতা যুক্ত করছে।

তাদের মিশ্রণে একটি নতুন টাইট শেষ রয়েছে তবে চূড়ান্ত রোস্টার তৈরির জন্য তার খাড়া আরোহণ থাকবে।

কেপিআরসি 2 হিউস্টনের অ্যারন উইলসন এক্স -তে লিখেছেন, “সিংহগুলি সান আন্তোনিও ব্রাহ্মার স্টিভেন স্টিলিয়ানোকে স্বাক্ষর করেছে। উত্সের প্রতি বছর মনোনীত প্রার্থী এবং প্রাক্তন (টেনেসি) টাইটানস রুকি ফ্রি এজেন্ট,” কেপিআরসি 2 হিউস্টনের অ্যারন উইলসন এক্স -তে লিখেছিলেন।

তিনি জ্যাচ হর্টন, কেনি জেবোহ এবং শেন জিলস্ট্রার সাথে ডেট্রয়েটের তৃতীয় স্ট্রিং টাইট শেষ হওয়ার চেষ্টা করবেন।

স্টিলিয়ানোস 86 গজ এবং একটি টাচডাউনের জন্য 15 টি অভ্যর্থনা তৈরি করেছিলেন এবং এই মৌসুমে ব্রাহ্মাদের জন্য একটি পাস, একটি 38-গজের টাচডাউন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।

স্প্রিং ফুটবল স্ট্যান্ডআউটটি লায়ন্স তারকা স্যাম লাপোর্তার সাথে পুনরায় মিলিত হবে, যিনি ২০২২ সালে আইওয়াতে তাঁর সতীর্থ ছিলেন।

টাইটানস স্টিলিয়ানোকে গত মৌসুমে অবকাঠামো ফ্রি এজেন্ট হিসাবে স্বাক্ষর করেছিল, তবে তারা তাকে কেটে ফেলেছিল।

স্টিলিয়ানোস তার পাস ক্যাচিংয়ের চেয়ে ব্লকার হিসাবে তার দক্ষতা এবং অবদানের জন্য বেশি পরিচিত এবং তিনি কলেজে লাপোর্তার পিছনে বোধগম্য ছিলেন।

তবুও, সেই দক্ষতার কারণে তিনি চলমান খেলায় শক্তিশালী অবদান রাখতে পারেন।

এছাড়াও, সম্ভবত ল্যাপোর্টা তার জন্য একটি রোস্টার স্পট পেয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ভাল শব্দ রাখবে।

তারপরে আবার দেখে মনে হচ্ছে চূড়ান্ত কাটগুলি বেঁচে থাকার সম্ভাবনাগুলি এই মুহুর্তে পাতলা।

পরবর্তী: পেনেই সিওয়েল নতুন এনএফএল পুরষ্কার জিততে শীর্ষ প্রার্থীকে নাম দিয়েছেন



