সিংহ 36, আলোয়েটস 18: নাথন রাউরক চারটি টাচডাউন সহ 382 গজ ছুঁড়েছিলেন

লায়ন্স শান হোয়েটের 23-গজের মাঠের গোলটি দিয়ে স্কোরিংটি খুলল, তারপরে প্রতিরক্ষা নিয়ে কাজ করতে পেল।
মন্ট্রিল অ্যালোয়েটস শনিবার বিসি লায়ন্সের কাছে ৩ 36-১৮ নেমে এসে প্রক্রিয়াটিতে আরও একটি কোয়ার্টারব্যাক হেরেছে।
কালেব ইভান্স 32 গজ 32-এর 4-এর পাসের প্রচেষ্টায় সংযুক্ত ছিল এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারে লেগের আপত্তিজনক আঘাতের সাথে খেলাটি ছাড়ার আগে তিনবার বরখাস্ত করা হয়েছিল।
তিনি জেমস মরগান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন যিনি 211 পাসিং ইয়ার্ড সংগ্রহ করেছিলেন, একটি টাচডাউন – তার সিএফএল ক্যারিয়ারের প্রথম – এবং একটি বাধা দিয়ে তার 33 টি প্রচেষ্টার মধ্যে 20 টিতে ভাল উপার্জন করেছিলেন।
টাইলার স্নেড মন্ট্রিয়ালের হয়ে একাকী মেজর এবং কিকার জোসে মাল্টোস ডিয়াজ চারটি মাঠের গোল করেছিলেন, যার মধ্যে একটি 41 গজের জন্য একটি সহ, কারণ এএলএস (5-5) তৃতীয় সরাসরি খেলাটি বাদ দেয়।
লায়ন্স কিউবি নাথান রাউরকে 382 গজ ছুঁড়ে ফেলেছিল, চারটি টাচডাউন এবং একটি বাধা দিয়ে 26-ফর 34-এ চলেছে।
রিসিভার কেওন হ্যাচার বিসি (৫-৫) এর জন্য দুটি টিডি অর্জন করেছেন, যখন জাস্টিন ম্যাকিনিস এবং স্ট্যানলি বেরিহিলের তৃতীয় একটি ছিল এবং শান হোয়েট তিনটি মাঠের গোলটি বুট করেছিলেন, তার দীর্ঘতম যাত্রা 46 গজ উঁচু করে।
লায়ন্স হোয়েটের কাছ থেকে 23-গজের মাঠের গোলটি দিয়ে স্কোরিংটি খুলল, তারপরে প্রতিরক্ষা নিয়ে কাজ করতে পেল।
বিসি ডিফেন্সিভ লাইনম্যান জোনা তাভাই তার দ্বিতীয় খেলাটি এবং তার সতীর্থ সিয়োন তেহিউমা তার দ্বিতীয় স্ন্যাপে ইভান্সকে বরখাস্ত করেছিলেন, কয়েক মিনিট পরে মামলা অনুসরণ করে কিউবিটিকে আবারও নামিয়ে দিয়েছিলেন।
প্রথম কোয়ার্টারের শেষে লায়ন্সকে 6-0 প্রান্ত দেওয়ার জন্য হোয়েট 30-গজের মাঠের গোলটি করেছেন।
তেহিউমার আরেকটি বস্তা ইভান্সকে টার্ফের উপরে রেখেছিল বিসি প্লেসতার বাম পায়ে আঁকড়ে ধরছে। প্রশিক্ষকরা একবার দেখার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন এবং অবশেষে তিনি তার সতীর্থদের সহায়তায় মাঠের বাইরে চলে গেলেন।
হাফটাইমে তার পাশে ক্রাচ সহ একটি কার্টে লকার রুমে যাওয়ার আগে প্যাডগুলি ছাড়াই 27 বছর বয়সী আমেরিকান প্যাডগুলিতে বসেছিলেন।
তিনি অরক্ষিত মরগান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন।
২৮ বছর বয়সী আমেরিকান এই মৌসুমে মন্ট্রিয়ালের হয়ে খেলতে চতুর্থ কোয়ার্টারব্যাক, প্রথম নম্বরের ডেভিড আলেকজান্ডার এবং ব্যাকআপ ম্যাকলিড বেথেল-থম্পসন দুজনেই ছয়-গেমের আহত তালিকায় অবতরণ করেছেন।
মাল্টোস ডায়াসের ৪১-গজের মাঠের গোলটি নিয়ে বোর্ডে গিয়ে এএলএস তাদের কিউবি-র ক্ষতি হ্রাস করে এবং সিংহরা তাদের ৯-৩ ব্যবধানে লিড সংরক্ষণ করে হোয়েটের ৪ 46-গজের ধর্মঘটের সাথে সাড়া দেয়।
মন্ট্রিলের আরেকটি মাঠের গোল-21-গজের কিক-দ্বিতীয় কোয়ার্টারের মাঝামাঝি সময়ে তিনটি পয়েন্টে সুবিধাটি কেটে দিয়েছে।
বিসি একাধিক নাটক একসাথে ছড়িয়ে দিয়ে এটিকে রেড জোনে পরিণত করে, যেখানে রাউরক ম্যাকিনিসকে পাঁচ গজের টাচডাউনের জন্য নামিয়ে দেয়। হোয়েট রূপান্তরটি তৈরি করলেন এবং সিংহগুলি 16-6 উপরে উঠে গেল।
মাল্টোস ডিয়াজের আরেকটি মাঠের গোলটি হাফটাইমে হোম সাইডের সুবিধাটি সাত পয়েন্টে ফেলেছে।
কিকার তৃতীয় কোয়ার্টারের প্রথম দিকে ALS এর মোট যোগ করার চেষ্টা করেছিল, তবে তার 24-গজ কিকটি খাড়া থেকে পিংিং পাঠিয়েছে।
ফ্রেমের শেষের দিকে, লায়নরা আবারও মন্ট্রিল অঞ্চলে গভীরভাবে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল এবং রাউরকে মূলধন করে ফেলেছিল, আট-গজের মেজরের জন্য গোল লাইনের উপরে হ্যাচারের কাছে একটি পাস গুলি চালিয়েছিল। কেন কনভার্ট তৈরি করেছিলেন এবং মন্ট্রিলকে পিরামিডিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল, সিংহদের একটি অতিরিক্ত পয়েন্ট উপহার দিয়েছিল যা স্কোরটি 23-9 এ নিয়ে আসে।
এএলএস 40-গজের মাঠের গোলটি দিয়ে চতুর্থ কোয়ার্টারটি চালু করেছিল এবং সিংহরা দ্রুত সাড়া ফেলেছিল।
রাউরক আইডেন এবারহার্ডকে একটি 49-গজ বোমা প্রদান করেছিলেন, মন্ট্রিয়ালের 21-গজ লাইনে বিসি-কে প্রথম নামিয়ে দিয়ে সেট করেছিলেন।
হ্যাচার কিউবি থেকে 18 ইয়ার্ডের পাসে রিলিং করে অনুসরণ করেছিলেন, তারপরে শেষ জোনে পা রাখার জন্য একটি ট্যাকলকে এড়িয়ে যান। হোয়েট থেকে আরেকটি রূপান্তর লায়ন্সকে 30-12 লিড দিয়েছে।
সিংহগুলি এখনও করা হয়নি।
গেমের ঘড়িতে প্রায় ছয় মিনিট বাকি থাকায়, রাউরক অন্য মেজরের জন্য শেষ জোনে বেরিহিলের কাছে একটি আর্চিং 29-গজ টস পাঠিয়েছিলেন। এএলএস হোয়েটের কনভার্ট কিককে অবরুদ্ধ করেছে, তবে বাড়ির দিকটি 36-12 উপরে উঠে গেছে।
ফ্রেমের দেরিতে কিছু পয়েন্ট পিছনে পিছনে পিছনে কিছু পয়েন্ট পিছনে ফেলেছিল যখন মরগান টাইলার স্নেডের কাছে নামেন, যিনি বিসি প্রতিরক্ষার আশেপাশে ছিলেন এবং মন্ট্রিয়ালের প্রথম টিডির জন্য শেষ জোনে পৌঁছেছিলেন।
দর্শনার্থীরা একটি দ্বি-দফা রূপান্তর করতে গিয়েছিলেন, কেবল লায়ন্স লাইনব্যাকার মাইকা আউয়ের পাসটি ছুঁড়ে ফেলা দেখতে এবং স্কোরটি 36-18-এ সিল করে দেওয়া হয়েছিল।
নোট
23,318 জনের একটি ঘোষিত ভিড় খেলায় নিয়েছিল বিসি প্লেসফ্লোরিডা প্যান্থার্স ফরোয়ার্ড স্যাম রেইনহার্ট সহ, যিনি লায়ন্স টুপি পরা বড় পর্দায় দেখানো হয়েছিল। … বিসি ঘোষণা করেছে যে প্রাক্তন লাইনব্যাকার সলোমন এলিমিমিয়ান তার ৫ No. নম্বরে অবসর নেবেন 4 অক্টোবর যখন লায়নরা ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডারদের আয়োজন করে।
পরবর্তী
লায়নরা শনিবার, 23 আগস্ট টরন্টো আর্গোনটস (2-8) এ যান।
