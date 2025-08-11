সিইও বলেছেন

আজকের শুল্ক এবং ভূ -রাজনৈতিক সমস্যাগুলি দেখায় যে বৃহত্তম বৈশ্বিক মাংস উত্পাদক জেবিএসকে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল এবং প্রোটিনগুলির কৌশলটিতে সঠিক পথে রয়েছে, এমন একটি বিষয় যা এমন একটি প্রসঙ্গে আরও শক্তিশালী করা উচিত যেখানে ব্রাজিলের গরুর মাংস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে 50% হার গ্রহণ করে, সোমবার এই কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
“এই বৈচিত্র্যকরণ কৌশলটি পণ্য চক্র সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, স্যানিটারি, ভূ -রাজনৈতিক সমস্যা এবং শুল্কের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা তৈরি করা হয়েছিল। আমি যখন এটি দেখি, আমি দেখি যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটি আরও জোরদার করতে হবে, আমাদের আরও জোর দিতে হবে, আরও বাড়াতে হবে, আরও বৈচিত্র্য আনতে হবে …”, ব্রাজিলিয়ান অ্যাগরিবাসিনেস অ্যাসোসিয়েশন (আবাগ) এর কংগ্রেসের সময় গিলবার্তো টোমাজোনি বলেছিলেন।
তাঁর মতে, এটি এমন একটি সংস্থার একমাত্র রূপ যেখানে ২৮০,০০০ কর্মীও এমনকি অসুবিধায় বাড়ছে।
প্রদত্ত দেশে একটি বিভাগে একটি সমস্যার মুখোমুখি, যদি নগদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে সংস্থার অন্য একটি অঞ্চল ক্ষতিপূরণ দিতে এবং বিনিয়োগ উত্পাদন করতে পারে, তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন।
“আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি,” টোমাজনি জেবিএস কৌশলকে উল্লেখ করে বলেছিলেন।
ইভেন্ট চলাকালীন, তিনি মার্কিন শুল্কের প্রভাবগুলি বিশদ করেননি যা গরুর মাংসের বৃহত্তম বৈশ্বিক রফতানিকারী ব্রাজিল গরুর মাংসকেও প্রভাবিত করে।
মার্কিন অপারেশন থেকে জেবিএসের বেশিরভাগ আয় রয়েছে, তবে মেক্সিকোয়ের মতো অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ায়ও এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।
পরিবেশগত বাধা?
কার্যনির্বাহী জানিয়েছেন যে ব্রাজিলের প্রাণিসম্পদ এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে যা মার্কিন শুল্কের বাইরে চলে যায়, যেমন সিইওর মূল্যায়নে গবাদি পশুদের প্রাণিসম্পদ নির্গমন সম্পর্কিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশগত মান।
“স্পষ্টতই এই বিধিগুলি … আমরা শুল্কের কথা বলছি, তবে এমন কিছু বাধা রয়েছে যা কখনও কখনও আপনাকে কিছু ক্ষেত্রে শুল্কের চেয়ে বিক্রি থেকে রোধ করতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই জাতীয় নিয়মগুলি সুরক্ষাবাদ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
টোমাজনি একটি “সাধারণ কেস” এর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা জেবিএস ব্যবসায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কীভাবে প্রাণিসম্পদ থেকে কার্বন নিঃসরণ গণনা করে তার “প্রশ্ন”।
“এটি ভুল, তারা কেবল নির্গমন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, ক্যাচগুলি নিয়ে চিন্তা করে না, রুমিন্যান্ট হ’ল একটি অসাধারণ প্রাণী, কার্বন এবং ফাইবার এবং প্রোটিনে পরিণত হয়, যদি তিনি ফাইবারটি খেয়ে থাকেন তবে ঘাস সালোকসংশ্লেষণ তৈরি করেছে, বাতাস থেকে কার্বন নিয়েছে, লিফের উপর কার্বন নিয়েছিল, শিকড়গুলির মাটিতে স্টক করেছিল …”
তিনি স্বীকার করেছেন যে মিথেন “দূষিত” প্রাণিসম্পদে নির্গত হয়েছিল, তবে তিনি বলেছিলেন যে প্রাণীর বর্জ্য একটি টেকসই বৃত্তাকার অর্থনীতির একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সারের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
টোমাজোনি ব্রাজিলের ফসল, প্রাণিসম্পদ এবং বন সংহতকরণ সিস্টেমগুলি হাইলাইট করেছিলেন, যা কার্বনও ক্যাপচার করে।
জেবিএসের সভাপতি বলেছিলেন যে ব্রাজিলের উচিত সিওপি 30 এ আলোচনা করার জন্য এই জাতীয় উদাহরণ নেওয়া উচিত, যাতে ইউরোপীয়দের মতো আমদানিকারীরা ব্রাজিলের সম্ভাবনাগুলি জৈববিদ এবং খাবারের প্রযোজক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে।