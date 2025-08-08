সিএএ এবং রেঞ্জের সাথে ট্রেড সিক্রেটস এবং ক্লায়েন্টদের সাথে সংঘর্ষ বিচারকের কাছ থেকে মিশ্র রায় পেয়েছে

সিএএ এবং রেঞ্জ মিডিয়া অংশীদারদের মধ্যে আদালতে স্প্লেনেটিক স্কুয়ারিশটি ২০২০ সালে গঠিত পরবর্তীকালের উপস্থিতি থাকতে পারে কিনা তা নিয়ে কোথাও নেই, তবে আজ একটি প্যাচওয়ার্কের রায় অবশ্যই এই বিষয়টি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি নতুন পদক্ষেপে ফেলেছে – কমপক্ষে পরবর্তী তিন সপ্তাহের জন্য।
এর মূল অংশে, বৃহস্পতিবার বিকেলে এলএ সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক মার্ক এ। ইয়ং থেকে ভবিষ্যতের পরিসীমা নির্বাহীদের দ্বারা ব্যবসায়ের গোপনীয়তা চুরির অভিযোগের অংশগুলি দেখেছিল, গোপনীয় তথ্য এবং তথ্য তুলে নেওয়া এবং অন্যদের মধ্যে বেআইনী আচরণের সাব-দাবীগুলি ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তদনুসারে, সিএএ -র প্রচার করা হয়েছিল যে, দু’মাস আগে তাদের ভারীভাবে পুনরায় সংশোধন করা অভিযোগের মধ্যে পরিসীমাগুলির বিরুদ্ধে বক্তব্য সত্ত্বেও, “ক্লায়েন্টদের অনুরোধ করা স্বাধীনভাবে ভুল নয়।”
তবুও, একই সাথে, বড় দুষ্টু সিএএর ছোট্ট লোকটিকে স্কোয়াশ করার চেষ্টা করার জন্য সমস্ত হাফিং এবং ফুঁকানো সত্ত্বেও, বিচারক ইয়ং লাইসেন্সবিহীন প্রতিভা সংস্থা হওয়ার অভিযোগে এখনও হুকটি ছাড়তে দেয়নি, যেমন সিএএ জোর দিয়েছিল, বা এর অন্যায় প্রতিযোগিতার উপাদানগুলির উপরে। লাস্ক বিচারক আজ তার কয়েকটি হট বোতামের অভিযোগে আরও একটি দোল নেওয়ার জন্য সিএএ সরবরাহ করেছেন যা আজ গুলি করা হয়েছে। সিএএর গোটচ-অন-ক্যামেরা জুনের এফএসি ফাইলিং ইব্বিং এবং ক্লকটি টিকিয়ে রাখছে, কারণ এজেন্সিটিতে এখন “এই আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করতে 20 দিন রয়েছে।”
আপনি এটি কীভাবে দেখেন তার উপর নির্ভর করে, জজ ইয়ংয়ের কাছ থেকে বৃহস্পতিবার বিকেলে ফলাফল দুটি ধরণের প্রতিভা উপস্থাপনার গল্প।
এটি হয় পিটার মাইকেলি, জ্যাক হুইগাম, মাইকেল কুপার, মিক সুলিভান এবং ডেভ বুগলিয়ারি প্রতিষ্ঠিত রেঞ্জের পক্ষে একটি বড় জয়। বা, মাঝখানে সামান্য কক্ষের সাথে, এটি ব্রায়ান লর্ড-চালিত সিএএর জন্য দীর্ঘমেয়াদে কেবল একটি বিরক্তিকর ধাক্কা কারণ তারা এখনও বেশ কয়েকটি বড় টিকিট পয়েন্টে বিজয়ী হয়েছিল। সর্বদা হিসাবে, প্রায় 150 ক্লায়েন্টের সাথে যা সিএএ এবং আপস্টার্ট রেঞ্জ শেয়ার এবং তাদের অন্যান্য ব্যবসায় রয়েছে, সত্যটি আরও কিছুটা সংক্ষিপ্ত। আদালতে বরাবরের মতো, উভয় পক্ষের পক্ষে এই প্রায় বছরব্যাপী বিশ্বস্ত শুল্ক এবং নির্যাতনমূলক হস্তক্ষেপের সংঘর্ষের লঙ্ঘন করার জন্য আরও অনেক বেশি পদক্ষেপ, ফাইলিং এবং আবেদন থাকবে।
এটি যুক্ত করুন, সিএএ এবং রেঞ্জ উভয়ই প্রাক্তন সিএএ ক্রু হুইগাম, বাগলিয়ারি, সুলিভান এবং কুপারকে বাতিল করা ইক্যুইটি এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে পৃথক লড়াইয়ে বছরের শেষের আগে প্রত্যাশিত একটি সালিসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।
সেই প্রসঙ্গে, রেঞ্জ এবং এর গিবসন, ডান অ্যান্ড ক্রুচার এলএলপি টিম কিছু সময়ের জন্য বজায় রেখেছে এবং গত মাসে অন্য একটি ফাইলিংয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, গত বছরের সিএএর পাবলিক মামলাগুলির বেশিরভাগই 2022 সাল থেকে বন্ধ দরজার পিছনে যে বেসরকারী সালিশে আসছে তার ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকারক পুনরাবৃত্তি। তারা যুক্তি দেয় যে সিএএ দ্বিগুণ ডুবছে কারণ সালিশটি সম্ভবত উবারজেন্সির পথে চলেনি বলে মনে করা হচ্ছে।
এটির সাথে, রেঞ্জের শীর্ষ আইনজীবীরা আজ আংশিক বিজয়ের একটি পতাকা রোপণ করেছেন এবং সিএএর সামগ্রিক কৌশলটিতে আরও একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে ফেলেছেন। “আজ আদালত সিএএর প্রায় সমস্ত দাবি খারিজ করে দিয়েছে,” খুব কমই অরিন স্নাইডার এবং ইলিসা স্যাম্পলিন বলেছেন।
গিবসন ডান পার্টনার্স যোগ করেছেন, “এই মামলাটি এই মামলাটি কী তা নিশ্চিত করে: সিএএর প্রতিযোগিতা অবরুদ্ধ করার এবং প্রতিভাগুলির পছন্দগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা,” গিবসন ডান পার্টনার্স যোগ করেছেন। “সিএএ সুদূরপ্রসারী দাবিতে পূর্ণ একটি মামলা দায়ের করেছে। এটি কেবল কাজ করে নি। প্রতিভা সংস্থা আইনের অধীনে সিএএর অবশিষ্ট দাবি সিএএর আসল লক্ষ্যটি প্রকাশ করে: শিল্পীদের একটি সিস্টেম সিএএ নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা। সিএএর সাথে ডিক্টেট করতে চায় যে এর সাথে কাজ করতে পারে, এমনকি যদি এর অর্থ তাদের এজেন্সিদের বাইরে আক্রমণকারীরা এবং তাদের এজেন্সিদের বাইরে প্রতিভা সমর্থন করে।
“এটি শিল্পীদের রক্ষা করার বিষয়ে নয় – এটি সিএএর একচেটিয়া রক্ষার বিষয়ে It’s এটি একটি বিদ্যুৎ দখল, সরল এবং সহজ” “
নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যে তাদের পল হেস্টিংসের আইনজীবীদের যে দাবিগুলি আজ ওভারবোর্ডে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা পুনরায় প্রদান করার প্রস্তুতি নিয়েছে, সিএএর এই সন্ধ্যায় সময়সীমার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় বৃহস্পতিবার রায় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য ছিল না।
আপাতত কোনও মন্তব্য হিসাবে এটিকে গ্রহণ করুন এবং সেই ডকেটটি দেখুন।