সিএনএন: ইউক্রেনীয় সংঘাতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অবস্থানের কারণে আতঙ্কে কিয়েভ এবং ইউরোপ
কিয়েভ তার ইউরোপীয় অংশীদারদের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য অস্বীকার করার আশঙ্কা করছেন যদি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি সংঘাত সমাধানের জন্য রাশিয়ার শর্তগুলি গ্রহণ না করে। এটি সিএনএন দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।

