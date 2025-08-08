You are Here
সিএফটিসি মঞ্জুরি দেয় রেলবার্ড এবং কিউসি ক্লিয়ারিং সংকীর্ণ নো-অ্যাকশন ত্রাণ ইভেন্ট চুক্তির জন্য
কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) ভবিষ্যদ্বাণী বা আনুষ্ঠানিকভাবে “ইভেন্ট” বাজার সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক চিঠিতে লেন্সি দেখিয়েছে।

এই পদক্ষেপটি ভবিষ্যদ্বাণী/ইভেন্ট মার্কেটপ্লেসের জন্য একটি উদ্বোধনের ইঙ্গিত দেয়, যা পলিমার্কেট এবং কালশির পছন্দ অনুসারে বিখ্যাত, জুয়ার ক্রমবর্ধমান সীমান্ত যা আমেরিকান অর্থনীতিতে ট্রিলিয়ন অবদান রাখতে পারে।

সিএফটিসি লেটার পূর্বাভাস বাজারে বিধিনিষেধকে স্বাচ্ছন্দ্য চিহ্নিত করে

দ্য চিঠিযা সিএফটিসির অফিসিয়াল প্রেস রুম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এই “নো-অ্যাকশন” রেলবার্ড এক্সচেঞ্জ এলএলসি (রেলবার্ড) এবং কিউসি ক্লিয়ারিং এলএলসি (কিউসি), একটি ডেরিভেটিভস ক্লিয়ারিং সংস্থা জড়িত ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

সিএফটিসির বাজার পর্যবেক্ষণ বিভাগের একটি মূল অংশ এবং এই লেন্সির সাথে সম্পর্কিত ক্লিয়ারিং এবং ঝুঁকি পত্রের বিভাজন কেবলমাত্র “সংকীর্ণ পরিস্থিতিতে” প্রযোজ্য। এটি অনুরূপ বাজারগুলিতে দেওয়া একটি ছাড়, তবে এটি ভবিষ্যতে তার ক্রিয়াকলাপের জন্য রেলবার্ডে প্রয়োগ করা নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ পুরোপুরি বাতিল করে না।

যাইহোক, এই সিদ্ধান্তটি পূর্বাভাস বাজারের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, যা আমেরিকান বাজারে আরও জড়িত হয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি ইভেন্টের বাজার এবং ছোট নিবন্ধিত সত্তাগুলির মধ্যে ব্যবসায়ের অনুরূপ, তবে নিয়ন্ত্রকের দ্বারা লক্ষ্য করা যায়, তবে বাধা দেওয়া হচ্ছে না।

ট্রেডগুলির জন্য নিষ্পত্তি কার্যাদি অনুগত এবং ব্যবসায়ের সমাপ্তিতে জড়িত যে কোনও ঝুঁকি পরিচালনা করতে রেলবার্ডের কিউসি দরকার। মূলত, রেলবার্ড হ’ল শপফ্রন্ট এবং কাউন্টার যেখানে কোনও গ্রাহক কোনও ইভেন্টে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং কিউসি লেনদেন এবং লেনদেনের বৈধতা মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার চাপ গ্রহণ করে।

ইভেন্টের বাজারগুলি কী কী?

রেলবার্ডের মতো ইভেন্টের বাজারগুলি নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের স্টক, আবহাওয়ার নিদর্শন এবং নির্বাচনের ফলাফলের উপর বাজি ধরতে দেয়। পলিমার্কেট এবং কালশির পছন্দগুলি, যা আমরা দুর্দান্তভাবে প্রতিবেদন করেছি, এই জাতীয় ইভেন্টের বাজারের স্টেকিংয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্ষুধা দেখায়।

ধন -সম্পদের রাস্তাটি সর্বদা সহজ ছিল না, যেমনটি প্রাথমিকভাবে, রাষ্ট্রীয় নিয়ামক এবং নিবন্ধিত জুয়া অপারেটর যেমন ড্রাফটিংস এবং বিইটিএমজিএম এর মতো অসন্তুষ্ট ছিল যে এই বাজারগুলিকে একটি অন্যায় সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

“এটি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের আবার স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের পথ প্রশস্ত করে। আমি এটি বলার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম: পলিমার্কেট বাড়িতে আসছে।” – শায়েন কোপলান, পলিমার্কেটের সিইও

কালশি অভিযোগকারী দলগুলির বিরুদ্ধে একটি পাইরিক জয়ে জিতেছিলেন এবং সিএফটিসি কোম্পানির বিরুদ্ধে তার মামলা বাদ দেয়। কালশির প্রধান নির্বাহী তারেক মনসুরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলাফল পোস্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

“এটি অফিসিয়াল। ডিসি সার্কিট সিএফটিসির বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রস্তাবকে কংগ্রেসনাল কন্ট্রোল চুক্তিতে” গেমিং “জড়িত কিনা তা নিয়ে কালশি মামলায় তার আপিল খারিজ করার জন্য মঞ্জুর করেছে। আপিল খারিজ করা হয়। ”

সিএফটিসির প্রাক্তন কমিশনার ব্রায়ান কুইন্টেনজ কালশি বোর্ডের সিনিয়র সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এখন তাকে সিএফটিসির সম্ভাব্য প্রধান হিসাবে নিয়োগের জন্য শুনানির মুখোমুখি হচ্ছে।

তিনি জানিয়েছেন যে নিযুক্ত হলে তিনি কালশিতে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। সিএফটিসি -র মতো সিদ্ধান্তগুলি কেসটি ফেলে দেয় এবং তার বর্ধমান অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরামর্শ দেয় যে ইভেন্টগুলি স্টেকিং মার্কেটগুলির জন্য দিগন্তের উপর একটি নরম পদ্ধতির রয়েছে।

পূর্বাভাসের বাজারগুলি মার্কিন বাজারে তাদের দাবিগুলি সজ্জিত করছে

যেমনটি আমরা জানিয়েছি, পলিমার্কেট একটি ছোট সংস্থা, কিউসিএক্স অর্জন করেছে, যা পণ্য ফিউচার ট্রেডিং কমিশন-লাইসেন্সড ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ হিসাবে কাজ করে। এই চুক্তিটি 112 মিলিয়ন ডলারে স্টোনে সেট করা হয়েছিল।

পলিমার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শায়েন কোপলান বলেছিলেন, “এটি আমাদের আমেরিকান ব্যবসায়ীদের আবার স্বাগত জানানোর পথ সুগম করে। আমি এটি বলার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম: পলিমার্কেট বাড়িতে আসছে।”

কালশি এবং ফ্লাটার এন্টারটেইনমেন্টের ফ্যানডুয়েল পূর্বাভাস বাজার সরবরাহের জন্য দলবদ্ধ হওয়ার ধারণাটি নিয়েও ফ্লার্ট করেছে এবং গুজব প্রচুর পরিমাণে যে ড্রাফটকিংস লড়াইয়ে প্রবেশ করতে চাইছে।

জেসন রবিন্স, ড্রাফটিংস এর সিইও সম্প্রতি একটি সময় কথা বলেছেন 2025 কিউ 2 উপার্জন কল সম্ভবত ভবিষ্যদ্বাণী বাজারে প্রবেশ সম্পর্কে।

রবিনস বলেছিলেন, “আমি মনে করি এর মতো কোনও জায়গাতেই প্রাথমিক মুভার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।” “আমি আরও মনে করি যে আক্ষরিক প্রথম মুভার হওয়া ততটা গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। এরও ডাউনসাইড রয়েছে। আমরা মূল্যায়ন করছি। স্পষ্টতই, আমাদের কাছে প্রচুর স্টেকহোল্ডার, রাষ্ট্রীয় নিয়ামক, উপজাতির সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং অন্যদের রয়েছে যা আমরা নিশ্চিত করি যে আমরা আমাদের বিভিন্ন বিকল্পগুলি কী তা বিবেচনা করি এবং আমরা কী করতে চাই তা নির্ধারণ করতে চাই।”

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: রেলবার্ড অফিসিয়াল

