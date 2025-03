সিএসএসে ফাংশন?! | সিএসএস-ট্রিকস

একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্বীকৃতি: আপনি (কিন্ডা) এখন ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন! আমি জানি, কেবল লেখকের জন্য “এবং আমরা আশা করি এটি কয়েক বছরের মধ্যে এটি দেখব” বলার জন্য একটি নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পড়া শেষ করা সবচেয়ে আনন্দদায়ক অনুভূতি নয়। ভাগ্যক্রমে, এখনই আপনি একটি ব্যবহার করতে পারেন (অসম্পূর্ণ) পরীক্ষামূলক পতাকার পিছনে ক্রোম ক্যানারিতে সিএসএসের ফাংশনগুলির সংস্করণ, যদিও কে জানে যে আমরা কখন এগুলি উত্পাদন পরিবেশে ব্যবহার করতে পারি।

আমি যখন সিএসএসে ক্রোম প্রোটোটাইপিং ফাংশনগুলিতে খবরটি পড়ি তখন আমি কফি পান করছিলাম এবং… আমি এটি বা কিছু থুতু দিইনি। আমি উত্তেজিত ছিলাম, তবে সিএসএসে “ফাংশন” ভেবেছিলাম ঠিক তেমন হবে সাসে মিশ্রণ – আপনি জানেন, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নিদর্শনগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য নিদর্শনগুলি। এটি দুর্দান্ত তবে কম সিএসএস লেখার জন্য সত্যই কম বা কম সিনট্যাকটিক চিনি।

তবে আমি উদাহরণটি স্নিপেটের দিকে আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে দেখলাম এবং কফি প্রায় আমার মুখের শুটিংয়ের সময় এসেছিল।

থেকে ব্লুস্কিতে ব্রামাস

যুক্তি?! রিটার্ন মান?! এটি আমার কফি আউট করার জন্য মূল্যবান! আমাকে তাদের সম্পর্কে আরও শিখতে হয়েছিল, এবং ভাগ্যক্রমে, স্পেসটি পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে, যা আপনি ঠিক এখানে খুঁজে পেতে পারেন। ক্রেজিয়ার কী, আপনি এখনই ক্রোম ক্যানারিতে ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে পারেন! সুতরাং, পড়া এবং চারপাশে খেলার পরে, সিএসএস ফাংশনগুলি সম্পর্কে আপনার কী জানতে হবে সে সম্পর্কে আমার মূল অন্তর্দৃষ্টি এখানে।

আমি অনুমান থেকে এই সংজ্ঞাটি পছন্দ করি:

কাস্টম ফাংশনগুলি লেখকদের কাস্টম বৈশিষ্ট্যগুলির মতো একই শক্তি দেয় তবে প্যারামিটারাইজড

এগুলি একই জায়গায় আপনি একটি কাস্টম সম্পত্তি ব্যবহার করবেন এমন একই জায়গায় ব্যবহার করা হয়, তবে ফাংশনগুলি আমরা যে যুক্তিটি পাস করি তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জিনিস ফেরত দেয়। সর্বাধিক বেসিক ফাংশনের সিনট্যাক্সটি হ’ল @function এট-বিধি, এর পরে ফাংশনের নাম হিসাবে <dashed-ident> + ()

@function --dashed-border() /* ... */

যুক্তি ছাড়াই একটি ফাংশন একটি কাস্টম সম্পত্তি হিসাবে, তাই মেহ… এগুলি তৈরি করতে কার্যকরী আমরা বন্ধনীগুলির ভিতরেও যুক্তিগুলি পাস করতে পারি <dashed-ident> এস

@function --dashed-border(--color) /* ... */

আমরা ব্যবহার করতে পারি result আমাদের যুক্তির ভিত্তিতে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বর্ণনাকারী:

@function --dashed-border(--color) result: 2px dashed var(--color); div border: --dashed-border(blue); /* 2px dashed blue */

আমরা এমনকি ডিফল্ট ব্যবহার করতে পারি! শুধু একটি কোলন লিখুন ( : ) সেই যুক্তির জন্য ডিফল্ট মান অনুসরণ করে। @function --dashed-border(--color: red) result: 2px dashed var(--color); div border: --dashed-border(); /* 2px dashed red */ কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক এটি আমাকে অ্যাডাম আরগিলের পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দেয় একটি কার্যকরী সিএসএস ধারণা।

ফাংশনগুলিতে আর্গুমেন্ট এবং রিটার্ন মানগুলির জন্য টাইপ-চেকিং থাকতে পারে, যা আমরা যখনই তৈরি করা ভেরিয়েবলগুলির সাথে যেমন করি ঠিক তেমন কোনও মানকে ইন্টারপোলেট করতে চাইলে কার্যকর হবে @property এবং একবার আমাদের আছে ইনলাইন শর্তাদিআর্গুমেন্টের ধরণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গণনা করা।

আর্গুমেন্ট প্রকারগুলি যুক্ত করতে, আমরা একটি পাস সিনট্যাক্স উপাদান। এটি কোণ বন্ধনীগুলিতে আবদ্ধ টাইপ, যেখানে রঙ রয়েছে <color> এবং দৈর্ঘ্য হয় <length> শুধু একটি দম্পতির নাম। এছাড়াও প্লাসের মতো সিনট্যাক্স গুণক রয়েছে ( + ) এই ধরণের একটি স্পেস-বিচ্ছিন্ন তালিকা গ্রহণ করতে।

@function --custom-spacing(--a <length>) /* ... */ /* e.g. 10px */ @function --custom-background(--b <color>) /* ... */ /* e.g. hsl(50%, 30% 50%) */ @function --custom-margin(--c <length>+) /* ... */ /* e.g. 10px 2rem 20px */

যদি পরিবর্তে, আমরা রিটার্ন মানের প্রকারটি সংজ্ঞায়িত করতে চাই, আমরা এটি লিখতে পারি returns সিনট্যাক্স উপাদান অনুসরণ করে কীওয়ার্ড:

@function --progression(--current, --total) returns <percentage> result: calc(var(--current) / var(--total) * 100%);

প্রকারের জন্য কেবল একটি সামান্য ব্যতিক্রম: আমরা যদি সিনট্যাক্স কম্বিনেটর (|) ব্যবহার করে একাধিক প্রকার গ্রহণ করতে চাই তবে আমাদের একটিতে প্রকারগুলি আবদ্ধ করতে হবে type() মোড়ক ফাংশন:

@function --wideness(--d type(<number> | <percentage>)) /* ... */

যখন এটি বর্তমানে ক্যানারিতে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে নাআমরা ভবিষ্যতে কোঁকড়ানো ধনুর্বন্ধনী ভিতরে আবদ্ধ করে যুক্তি হিসাবে তালিকা নিতে সক্ষম হব। সুতরাং, অনুমানের এই উদাহরণটি মানগুলির একটি তালিকা পাস করে 1px, 7px, 2px এবং একটি যোগফল সম্পাদন করতে সর্বোচ্চ পায়।

@function --max-plus-x(--list, --x) result: calc(max(var(--list)) + var(--x)); div width: --max-plus-x( 1px, 7px, 2px , 3px); /* 10px */

আমি তখন ভাবছি, কোনও তালিকা থেকে কোনও নির্দিষ্ট উপাদান নির্বাচন করা সম্ভব হবে? এবং তালিকাটি কতক্ষণ হওয়া উচিত তাও সংজ্ঞায়িত করুন? বলুন আমরা কেবলমাত্র চারটি উপাদানযুক্ত তালিকাগুলি গ্রহণ করতে চাই, তারপরে কিছু গণনা সম্পাদন করতে এবং এটি ফিরিয়ে দিতে প্রতিটি পৃথকভাবে নির্বাচন করুন। এখানে অনেক প্রশ্ন!

এটি সঠিক, প্রাথমিক রিটার্নগুলি সম্ভব নয়। এটি স্পেসে সংজ্ঞায়িত এমন কিছু নয় যা প্রোটোটাইপ করা হয়নি, তবে এমন কিছু যা কেবল অনুমোদিত হবে না। সুতরাং, যদি আমাদের দুটি রিটার্ন থাকে তবে একটি এর পিছনে প্রথম বেষ্টিত @media বা @supports এট-বিধি এবং শেষের দিকে একটি, শেষ ফলাফলটি সর্বদা ফিরে আসবে:

@function --suitable-font-size() @media (width > 1000px) result: 20px; result: 16px; /* This always returns 16px */

শর্তসাপেক্ষ রেখে আমাদের রিটার্নের ক্রম পরিবর্তন করতে হবে result শেষ জন্য। এটি অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষায় খুব বেশি অর্থবোধ করে না, যেখানে ফাংশনটি কোনও কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার পরে শেষ হয়, তবে সিএসএসের সি ক্যাসকেডের জন্য সি এর একটি কারণ রয়েছে: এই আদেশটি শর্তসাপেক্ষ ফলাফলটিকে শেষ ফলাফলটিকে ওভাররাইড করার অনুমতি দেয় যা খুব সিএসএস-ওয়াই প্রকৃতি:

@function --suitable-font-size() result: 16px; @media (width > 1000px) result: 20px;

এখানে আমি চেয়েছিলাম যে প্রত্যেকে চিপ ইন করে এবং ফাংশনগুলি ব্যবহার করে আমরা যে নতুন জিনিস তৈরি করতে পারি সে সম্পর্কে লিখুন। সুতরাং এখানে সিএসএস-ট্রিক্সে দলটি আমাদের মাথা একসাথে রেখেছিল এবং ফাংশনগুলির জন্য কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিন্তা করে। কিছু কিছু হেল্পার ফাংশন যা আমরা আমাদের সিএসএস জুড়ে প্রচুর ছিটিয়ে দেব, অন্যরা নতুন সম্ভাবনা খুলুন। মনে রাখবেন, সমর্থন অন্যান্য ব্রাউজারগুলিতে প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত উদাহরণ ক্রোম ক্যানারিতে দেখা উচিত।

জিওফের একটি প্রাথমিক সহায়ক ফাংশন এখানে রয়েছে যা তরল প্রকার নির্ধারণ করে:

@function --fluid-type(--font-min, --font-max) result: clamp(var(--font-min), 4vw + 1rem, var(--font-max)); h2 font-size: --fluid-type(24px, 36px);

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি একটি রায়ান থেকে এসেছে, যিনি একটি অভ্যন্তরীণ ধারক ফাংশন দিয়ে প্রস্থ নির্ধারণ করছেন – ডিফল্ট যুক্তিগুলি লক্ষ্য করুন।

@function --intrinsic-container(--inline-margin: 1rem, --max-width: 60ch) result: min(100% - var(--inline-margin), var(--max-width));

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এবং গ্রিড লেআউটগুলি তৈরি করতে রায়ান থেকে এই দ্বিতীয় সহায়ক ফাংশনটি দেখুন: @function --layout-sidebar(--sidebar-width: 10ch) result: 1fr; @media (width > 640px) result: fit-content(var(--sidebar-width)) minmax(min(50vw, 30ch), 1fr); এটি সেই স্নিপেটগুলির মধ্যে একটি যা আমি সবসময় স্টেফ একলস থেকে দখল করি ‘ SMOLCSS সাইটএবং একটি ফাংশন থাকা এত সহজ হবে। আসলে, সর্বাধিক স্টিফের সাইটে স্নিপেটগুলির মধ্যে দুর্দান্ত ফাংশন হবে। কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এই এক থেকে মোই। যখন আমি সেই ডেমো ব্যবহার করে তৈরি করেছি tan(atan2()) ভিউপোর্ট ট্রানজিশন তৈরি করতেআমি নামক একটি সহায়ক সম্পত্তি ব্যবহার করেছি --wideness এর মধ্যে দশমিক হিসাবে পর্দার প্রস্থ পেতে 0 থেকে 1 । এই মুহুর্তে, আমি একটি ফাংশন ফর্ম জন্য ইচ্ছা ছিল --wideness । আমি যখন এটি আবার বর্ণনা করেছি:

আপনি পিক্সেল হিসাবে একটি নীচের এবং উপরের সীমানা পাস করেন এবং এটি একটি ফিরে আসবে 0 থেকে 1 স্ক্রিনটি কত প্রশস্ত তার উপর নির্ভর করে মান। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, যদি স্ক্রিন হয় 800px , wideness(400px, 1200px) ফিরে আসবে 0.5 যেহেতু এটি মাঝারি পয়েন্ট

আমি ভেবেছিলাম আমি কখনই এটি দেখতে পাব না, তবে এখন আমি নিজেই এটি তৈরি করতে পারি! সেই প্রশস্ততা ফাংশনটি ব্যবহার করে, আমি এর মাধ্যমে একটি উপাদান সরাতে পারি offset-path পর্দা যেমন যায় 400px থেকে 800px ::

.marker offset-path: path("M 5 5 m -4, 0 a 4,4 0 1,0 8,0 a 4,4 0 1,0 -8,0"); /* Circular Orbit */ offset-distance: calc(--wideness(400, 800) * 100%); /* moves the element when the screen goes from 400px to 800px */

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

অনুযায়ী সিএসএস ফাংশনগুলিতে ক্রোমের সমস্যাআমরা যখন থেকে একটি সুপার প্রারম্ভিক পর্যায়ে আছি পারে না::

… স্থানীয় ভেরিয়েবল ব্যবহার করুন। যদিও আমি তাদের চেষ্টা করেছি এবং তারা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।

… পুনরাবৃত্ত ফাংশনগুলি ব্যবহার করুন (তারা ক্র্যাশ!),

… যুক্তি তালিকা,

… একটি ফাংশন আপডেট করুন এবং উপযুক্ত শৈলীগুলি পরিবর্তন হতে দিন,

… ব্যবহার @function ক্যাসকেড স্তরগুলিতে, বা সিএসএস অবজেক্ট মডেল (সিএসএসওএম) এ,

ক্যাসকেড স্তরগুলিতে, বা সিএসএস অবজেক্ট মডেল (সিএসএসওএম) এ, … “আইভারসন ব্র্যাকেট ফাংশনগুলি ব্যবহার করুন … সুতরাং যে কোনও @media হেল্পার কাস্টম বৈশিষ্ট্যগুলি (চালু) ব্যবহার করে প্রশ্ন বা অনুরূপ করা দরকার :root বা অনুরূপ)। “

পৃথিবীতে কি পড়ার পরে একটি আইভারসন ব্র্যাকেট আমি বুঝতে পেরেছি যে বর্তমানে আমাদের পিছনে কোনও রিটার্ন মান থাকতে পারে না @media বা @support নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ, অনুমান থেকে এই স্নিপেটটি কাজ করা উচিত নয়:

@function --suitable-font-size() result: 16px; @media (width > 1000px) result: 20px;

যদিও, পরীক্ষার পরে, দেখে মনে হচ্ছে এটি এখন সমর্থিত। তবুও, আমরা একটি অস্থায়ী কাস্টম সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারি এবং যদি এটি আপনার পক্ষে কাজ না করে তবে শেষে এটি ফিরিয়ে দিতে পারি:

@function --suitable-font-size() --size: 16px; @media (width > 600px) --size: 20px; result: var(--size);

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

মিক্সিনস সম্পর্কে কি? শীঘ্রই, তারা এখানে থাকবে। অনুমান অনুসারে:

এই মুহুর্তে, এই স্পেসিফিকেশনটি কেবল কাস্টম ফাংশনগুলি সংজ্ঞায়িত করে, যা সিএসএস মানগুলির স্তরে কাজ করে। এটি প্রত্যাশিত যে এটি পরে “মিক্সিনস” সংজ্ঞায়িত করবে, যা ফাংশন যা স্টাইলের নিয়ম স্তরে পরিচালিত হয়।