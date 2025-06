সিএসএস ব্লব রেসিপি | সিএসএস-ট্রিকস

ব্লব, ব্লব, ব্লব। আপনি তাদের ঘৃণা। আপনি তাদের ভালবাসেন। ব্যক্তিগতভাবে, নকশা নিরক্ষর হিসাবে, আমি তাদের অতিরিক্ত ব্যবহার করতে চাই … অনেক বেশি। এবং আপনি যখন একই প্রক্রিয়াটি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন, আপনি এটি কতটা অনুকূল করতে পারেন তা কেবল একটি প্রশ্ন, বা এই ক্ষেত্রে, সিএসএসে ব্লব তৈরির সহজতম উপায় কী? দেখা যাচ্ছে, বরাবরের মতো, অনেকগুলি পন্থা রয়েছে।

আমাদের নিম্নলিখিত ব্লবগুলি ব্যবহার করার মতো কিনা তা জানতে, আমাদের তাদের তিনটি পরীক্ষা পাস করার প্রয়োজন হবে:

এগুলি কেবল একটি একক উপাদান (এবং সম্ভবত সিউডো ছাড়াই) থাকতে পারে। এগুলি সহজেই ডিজাইন করা যেতে পারে (আদর্শভাবে একটি অনলাইন সরঞ্জামের মাধ্যমে)। আমরা তাদের উপর গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, সীমানা, ছায়া এবং অন্যান্য সিএসএস প্রভাব ব্যবহার করতে পারি।

আরও অ্যাডো ছাড়া, আসুন ব্লব, ব্লব, ব্লব ঠিক আছে।

আমি জানি যে সিএসএসে ব্লবগুলি তৈরি করার বিষয়ে একটি নিবন্ধে ক্লিক করা আমার পক্ষে কেবল সিএসএসের বাইরে তৈরি করতে পারে বলে একটি নিবন্ধে ক্লিক করা হতাশাব্যঞ্জক। তবুও, এটি সম্ভবত ওয়েবে ব্লবগুলি তৈরি করার সবচেয়ে সাধারণ উপায়, তাই পুরোপুরি বলতে গেলে এগুলি তৈরি করার জন্য আমি আগে ব্যবহার করা কিছু অনলাইন সরঞ্জাম এসভিজি ব্লবস

উদাহরণস্বরূপ, এটি এখন আমি তৈরি করেছি। এটি চারপাশে রাখুন, কারণ এটি পরে কার্যকর হবে।

<svg viewBox="0 0 200 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill="#FA4D56" d="M65.4,-37.9C79.2,-13.9,81,17,68.1,38C55.2,59.1,27.6,70.5,1.5,69.6C-24.6,68.8,-49.3,55.7,-56,38.2C-62.6,20.7,-51.3,-1.2,-39,-24.4C-26.7,-47.6,-13.3,-72,6.2,-75.6C25.8,-79.2,51.6,-62,65.4,-37.9Z" transform="translate(100 100)" /> </svg>

পাল্টা প্রতিরোধের সময়, আমরা এটি ব্যবহার করতে পারি border-radius ব্লব তৈরি করতে সম্পত্তি। এই কৌশলটি কোনও উপায়ে নতুন নয়; এটা ছিল প্রথম নীল বাইন্ডার দ্বারা বর্ণিত 2018 সালে, তবে এটি এখনও মোটামুটি অজানা। এমনকি যারা এটি ব্যবহার করেন তাদের জন্যও অভ্যন্তরীণ কাজগুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

শুরু করতে, আপনি জানেন border-radius প্রতিটি স্বতন্ত্র কোণার ব্যাসার্ধের একটি শর্টহ্যান্ড, উপরের বাম কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রতিটি কোণার সেট করতে পারি border-radius বুবলি বর্গাকার আকার পেতে:

<div class="blob"></div>

.blob { border-radius: 25% 50% 75% 100%; }

তবে, কি border-radius এটি করে – এবং এটিকে কেন “রেডিয়াস” বলা হয় – এটি প্রদত্ত ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত অনুসরণ করে প্রতিটি কোণকে আকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা উপরের বাম কোণটি সেট করি 25% এটি একটি ব্যাসার্ধ সহ একটি বৃত্ত অনুসরণ করবে 25% আকারের আকার।

.blob { border-top-left-radius: 25%; }

যা কম জানা যায় তা হ’ল প্রতিটি কোণার সম্পত্তি এখনও একটি শর্টকাট এর অনুভূমিক এবং উল্লম্ব রেডিয়ির দিকে। সাধারণত, আপনি উভয় রেডিয়িকে একই মান হিসাবে সেট করেছেন, একটি বৃত্ত পেয়ে, তবে আপনি এগুলি একটি উপবৃত্ত তৈরি করতে স্বতন্ত্রভাবে সেট করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিতটি অনুভূমিক ব্যাসার্ধ সেট করে 25% উপাদানটির প্রস্থ এবং উল্লম্ব 50% এর উচ্চতা:

.blob { border-top-left-radius: 25% 50%; }

আমরা এখন প্রতিটি কোণাকে একটি উপবৃত্তের মতো আকার দিতে পারি এবং এটি চারটি উপবৃত্তের সংমিশ্রণ যা একটি ব্লবের মায়া তৈরি করে! এর মাধ্যমে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব রেডিআই সিনট্যাক্সটি ব্যবহার করার জন্য কেবল বিবেচনা করুন border-radius সম্পত্তি, আমাদের একটি ফরোয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করে উল্লম্ব রেডিয়ি থেকে অনুভূমিক পৃথক করতে হবে ( / )।

.blob { border-radius: /* horizontal */ 100% 30% 60% 70% / /* vertical */ 50% 40% 70% 70%; }

সিনট্যাক্সটি খুব স্বজ্ঞাত নয়, সুতরাং স্ক্র্যাচ থেকে একটি ব্লব ডিজাইন করা সম্ভবত মাথা ব্যথা হবে। ভাগ্যক্রমে, নীল বাইন্ডার একটি সরঞ্জাম তৈরি করেছে ঠিক তার জন্য!

এই হ্যাকটি দুর্দান্ত। আমাদের ব্যবহার করার কথা নয় border-radius এর মতো, তবে আমরা এখনও করি। স্বীকার করা যায়, আমরা বিরক্তিকর ব্লবগুলিতে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির কারণে border-radius আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা কেবল উত্তল আকারগুলি পাব।

শুধু বন্ধ আছে border-radius আমরা একসাথে একাধিক ব্লবকে একসাথে স্টিক করে এটিকে কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি:

যাইহোক, আমি এই কৌশলটিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করতে চাই না কারণ এটি মূল্যবান হওয়া খুব অযৌক্তিক। কয়েকটি ত্রুটিগুলির নামকরণ করতে:

আমরা একাধিক উপাদান বা খুব কমপক্ষে একটি অতিরিক্ত সিউডো-উপাদান ব্যবহার করছি। আদর্শভাবে, আমরা এটি একটি উপাদান রাখতে চাই। আমাদের ব্লবি অমলগেশনগুলি প্রোটোটাইপ করার জন্য আমাদের কাছে কোনও সরঞ্জাম নেই, তাই একটি তৈরি করা পরীক্ষা এবং ত্রুটির প্রক্রিয়া। আমরা সীমান্ত, গ্রেডিয়েন্টস বা বাক্স ছায়া ব্যবহার করতে পারি না যেহেতু তারা উপাদানটির রূপরেখা প্রকাশ করবে।

এটি একটি গুই প্রভাবের উন্নতি, লুকাস বেবার এখানে বর্ণিতযদিও আমি জানি না কে প্রথমে এটি নিয়ে এসেছিল। মূল প্রভাবটিতে, বেশ কয়েকটি উপাদান একে অপরের থেকে বেরিয়ে আসা তরলগুলির ফোঁটাগুলির মতো একত্রে মোড়ানো যেতে পারে:

এটি কিছু সংযুক্ত ছায়া তৈরি করে কাছাকাছি প্রথম অস্পষ্ট আকারগুলি দ্বারা কাজ করে। তারপরে আমরা বিপরীতে ক্র্যাঙ্ক করি, অস্পষ্টতাটিকে জোর করে জোর করে এবং তাদেরকে সহজেই প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত করি। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিস কোয়ারের এই ডেমোটি নিন (এটি 2014 থেকে, তাই 10 বছর আগেও!):

আপনি যদি কোডটি দেখেন তবে আপনি খেয়াল করবেন ক্রিসটি ব্যবহার করে filter পাশাপাশি সম্পত্তি blur() এবং contrast() ফাংশনগুলি, যা আমি অন্যান্য ব্লব ডেমোতেও দেখেছি। সুনির্দিষ্ট হতে, এটি প্রযোজ্য blur() প্রতিটি পৃথক বৃত্তে এবং তারপরে contrast() অভিভাবক উপাদান উপর। সুতরাং, যদি আমাদের নিম্নলিখিত এইচটিএমএল থাকে:

<div class="blob"> <div class="subblob"></div> <div class="subblob"></div> <div class="subblob"></div> </div>

… আমাদের যেমন ফিল্টার এবং পটভূমির রঙ প্রয়োগ করতে হবে:

.blob { filter: contrast(50); background: white; /* Solid colors are necessary */ } .subblob { filter: blur(15px); background: black; /* Solid colors are necessary */ }

যাইহোক, এই ডেমোগুলি সাদা আকার এবং কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে (বা তদ্বিপরীত) আটকে থাকার একটি ভাল কারণ রয়েছে যেহেতু রঙগুলি অপ্রত্যাশিত হয়ে ওঠে যখন রঙগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিপরীতে না হয়। রঙ পরিবর্তন করে নিম্নলিখিত ডেমোতে এটি নিজের জন্য দেখুন। শুধু সতর্ক থাকুন: শেডগুলি কুৎসিত হয়ে যায়।

এটি সমাধান করার জন্য, আমরা পরিবর্তে একটি এসভিজি ফিল্টার ব্যবহার করব। আমি এসভিজিতে খুব বেশি প্রযুক্তিগত পেতে চাই না (যদি আপনি চান তবে লুকার পোস্টটি পড়ুন!)। সংক্ষেপে, আমরা এসভিজিএস ব্যবহার করে অস্পষ্টতা এবং বিপরীতে ফিল্টার প্রয়োগ করতে পারি, তবে এখন, আমরা সাধারণের বিপরীতে আমরা কোন রঙের চ্যানেলটি বিপরীতে প্রয়োগ করি তাও আমরা চয়ন করতে পারি contrast() যা সমস্ত রঙ পরিবর্তন করে।

যেহেতু আমরা রঙ চ্যানেলগুলি ছেড়ে যেতে চাই ( R , G এবং B ) ছোঁয়াচে, আমরা কেবল আলফা চ্যানেলের জন্য বিপরীতে ক্র্যাঙ্ক করব। এটি পরবর্তী এসভিজি ফিল্টারটিতে অনুবাদ করে, যা এইচটিএমএলে এম্বেড করা যেতে পারে:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" style="position: absolute;"> <defs> <filter id="blob"> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="12" result="blur" /> <feColorMatrix in="blur" mode="matrix" values="1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 -6" result="goo" /> <feBlend in="SourceGraphic" in2="blob" /> </filter> </defs> </svg>

এটি প্রয়োগ করতে, আমরা আবার ব্যবহার করব filter তবে এবার আমরা এটি সেট করব url("#blob") যাতে এটি এইচটিএমএল থেকে এসভিজি টান দেয়।

.blob { filter: url("#blob"); }

এবং এখন আমরা এটি গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্যবহার করতে পারি!

বলা হচ্ছে, এই পদ্ধতির দুটি ছোট, তবে গুরুত্বপূর্ণ, সাধারণ সিএসএস ফিল্টারগুলিতে পরিবর্তন আসে:

ফিল্টারটি পৃথক আকারের নয়, পিতামাতার উপাদানগুলিতে প্রয়োগ করা হয়। পিতামাতার উপাদান অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে (যা একটি বিশাল সুবিধা)। পটভূমির রঙ পরিবর্তন করতে, আমরা পরিবর্তে শরীর বা অন্যান্য পূর্বপুরুষদের পটভূমি পরিবর্তন করতে পারি এবং এটি কোনও সমস্যা ছাড়াই কাজ করবে।

যা বাকি আছে তা রাখা .subblob উপাদানগুলি একসাথে এমন যে তারা একটি ব্লবিকে পর্যাপ্ত আকার দেয়, তারপরে এসভিজি ফিল্টারগুলি তাদের রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করুন:

এটি ভালভাবে কাজ করে, তবে এটি বেশ কয়েকটি মরফিং করে আমরা তৈরি করা ব্লবের সাথে একই রকম সমস্যা রয়েছে border-radius উদাহরণ: একটি সাধারণ ব্লব জন্য অনেকগুলি উপাদান। ভাগ্যক্রমে, আমরা এর সুবিধা নিতে পারি background একাধিক আকার তৈরি করতে সম্পত্তি এবং এসভিজি ফিল্টারগুলি ব্যবহার করে একসাথে এগুলি একটি একক উপাদানের মধ্যে। যেহেতু আমরা এটি একটি উপাদানকে রাখছি, আমরা কেবল একটি খালি ফিরে যাব .blob ডিভ:

<div class="blob"></div>

পুনরুদ্ধার করতে, background শর্টহ্যান্ড সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড বৈশিষ্ট্য সেট করতে পারে এবং একবারে একাধিক ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারে। সমস্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে আমরা কেবল তাদের যত্ন করি background-image , background-position এবং background-size ।

প্রথমত, আমরা ব্যবহার করব background-image পাশাপাশি radial-gradient() উপাদানটির ভিতরে একটি বৃত্ত তৈরি করতে:

body { background: radial-gradient(farthest-side, var(--blob-color) 100%, #0000); background-repeat: no-repeat; /* Important! */ }

প্রতিটি প্যারামিটার যা করে তা এখানে:

farthest-side :: আকারটি তার কেন্দ্র থেকে দূরে উপাদানটির বাক্সে আবদ্ধ করে। এইভাবে, এটি একটি বৃত্ত হিসাবে রাখা হয়।

আকারটি তার কেন্দ্র থেকে দূরে উপাদানটির বাক্সে আবদ্ধ করে। এইভাবে, এটি একটি বৃত্ত হিসাবে রাখা হয়। var(--blob-color) 100% :: একই রঙের সাথে 0 থেকে 100% পর্যন্ত পটভূমির আকারটি পূরণ করে, তাই এটি একটি শক্ত রঙ হিসাবে শেষ হয়।

একই রঙের সাথে 0 থেকে 100% পর্যন্ত পটভূমির আকারটি পূরণ করে, তাই এটি একটি শক্ত রঙ হিসাবে শেষ হয়। #0000 :: আকারটি শেষ হওয়ার পরে, এটি স্বচ্ছতার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্টপ করে তোলে, তাই রঙটি শেষ হয়।

পরবর্তী অংশটি চলমান এবং এটি ব্যবহার করে বৃত্তটি পুনরায় আকার দিচ্ছে background-position এবং background-size সম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে, উভয়ই সেট করা যেতে পারে background গ্রেডিয়েন্টের পরে, একটি ফরোয়ার্ড স্ল্যাশ দ্বারা একে অপরের থেকে পৃথক করা ( / )।

body { background: radial-gradient(...) 20% 30% / 30% 40%; background-repeat: no-repeat; /* Important! */ }

শতাংশের প্রথম জুটি আকারের অনুভূমিক এবং উল্লম্ব অবস্থান (শীর্ষ-বাম কোণে রেফারেন্স হিসাবে গ্রহণ করা) সেট করে, যখন দ্বিতীয় জুটি আকারের প্রস্থ এবং উচ্চতা সেট করে (উপাদানটির আকার হিসাবে একটি রেফারেন্স হিসাবে গ্রহণ করা)।

যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, আমরা একসাথে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাক করতে পারি, যার অর্থ আমরা যতটা চেনাশোনা/উপবৃত্তগুলি চাই তা তৈরি করতে পারি! উদাহরণস্বরূপ, আমরা একই উপাদানটিতে তিনটি উপবৃত্ত তৈরি করতে পারি:

.blob { background: radial-gradient(farthest-side, var(--blob-color) 100%, #0000) 20% 30% / 30% 40%, radial-gradient(farthest-side, var(--blob-color) 100%, #0000) 80% 50% / 40% 60%, radial-gradient(farthest-side, var(--blob-color) 100%, #0000) 50% 70% / 50% 50%; background-repeat: no-repeat; }

এর চেয়েও ভাল যা এসভিজি ফিল্টারগুলি আকারগুলি বা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে কিনা তা যত্ন করে না, তাই আমরা শেষটি ব্যবহার করে তাদের একসাথে রূপ দিতে পারি url(#blob) ফিল্টার!

যদিও এই পদ্ধতিটি ব্লবগুলির জন্য কিছুটা বেশি হতে পারে তবে এটি স্কুইশিং, প্রসারিত, বিভাজন এবং মার্জিং ব্লবগুলি আনলক করে বিরামবিহীন অ্যানিমেশনগুলিতে।

আবার, এই সমস্ত কৌশলগুলি দুর্দান্ত, তবে আমরা যা চাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়! আমরা একটি একক উপাদানতে ব্লবকে হ্রাস করতে পেরেছি, তবে আমরা এখনও তাদের উপর গ্রেডিয়েন্টস, সীমানা বা ছায়া ব্যবহার করতে পারি না এবং এগুলিও ডিজাইন এবং মডেলের জন্য ক্লান্তিকর। তারপরে, এটি আমাদের চূড়ান্ত ব্লব পদ্ধতির দিকে নিয়ে আসে …

ভাগ্যক্রমে, ব্লবগুলি তৈরি করার একটি নতুন উপায় রয়েছে যা কেবল সিএসএসে নেমে গেছে: দ্য shape() ফাংশন!

আমি ব্যাখ্যা করব shape() সংক্ষেপে এস সিনট্যাক্স, তবে গভীরতার ব্যাখ্যার জন্য, আপনি উভয়টি পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন সিএসএস-ট্রিকস আলমানাক থেকে এই ব্যাখ্যাকারী পাশাপাশি আফিফ সহএর তিন অংশ সিরিজ উপর shape() ফাংশনপাশাপাশি ব্লবস সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক নিবন্ধ।

প্রথম বন্ধ, সিএসএস shape() ফাংশন পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় clip-path আমাদের যে কোনও আকারে উপাদানগুলি কাটাতে সম্পত্তি। আরও সুনির্দিষ্টভাবে, এটি এসভিজির একটি মৌখিক সংস্করণ ব্যবহার করে path সিনট্যাক্স। সিনট্যাক্সে প্রচুর ধরণের লাইনের জন্য প্রচুর কমান্ড রয়েছে তবে যখন ব্লবিং করে shape() আমরা ব্যবহার করে বক্ররেখা সংজ্ঞায়িত করব curve কমান্ড:

.blob { clip-path: shape( from X0 Y0, curve to X1 Y1 with Xc1 Yc1, curve to X2 Y2 with Xc21 Yc21 / Xc22 Yc22 /* ... */ ); }

আসুন প্রতিটি প্যারামিটারটি ভেঙে দিন:

X0 Y0 আকারের সূচনা পয়েন্টটি সংজ্ঞায়িত করে।

আকারের সূচনা পয়েন্টটি সংজ্ঞায়িত করে। curve যেখানে বক্ররেখা শুরু হয় X1 Y1 আকারের পরবর্তী পয়েন্ট, যখন Xc1 Yc1 বুজিয়ার কার্ভগুলিতে ব্যবহৃত একটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট সংজ্ঞায়িত করে।

যেখানে বক্ররেখা শুরু হয় আকারের পরবর্তী পয়েন্ট, যখন বুজিয়ার কার্ভগুলিতে ব্যবহৃত একটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট সংজ্ঞায়িত করে। পরবর্তী প্যারামিটারটি একই রকম, তবে আমরা ব্যবহার করেছি Xc21 Yc21 / Xc22 Yc22 পরিবর্তে বুজিয়ার বক্ররেখায় দুটি নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট সংজ্ঞায়িত করা।

আমি সত্যই বুজিয়ার বক্ররেখা এবং নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টগুলি পুরোপুরি বুঝতে পারি না, তবে ভাগ্যক্রমে, আমাদের তাদের ব্যবহারের দরকার নেই shape() আর ব্লবস! আবার shape() এসভিজির একটি মৌখিক সংস্করণ ব্যবহার করে path সিনট্যাক্স, সুতরাং এটি কোনও এসভিজি ক্যান যে কোনও আকার আঁকতে পারে, যার অর্থ আমরা এর আগে উত্পন্ন এসভিজি ব্লবগুলি অনুবাদ করতে পারি … এবং সেগুলি সিএসএস-আইফাই। এটি করার জন্য, আমরা এটি ধরব d বৈশিষ্ট্য (যা সংজ্ঞায়িত করে path ) আমাদের এসভিজি থেকে এবং এটি টেমানির মধ্যে আটকান এসভিজি টু shape() জেনারেটর।

এটি আমার জন্য উত্পন্ন সরঞ্জামটি সঠিক কোড:

.blob { aspect-ratio: 0.925; /* Generated too! */ clip-path: shape( from 91.52% 26.2%, curve to 93.52% 78.28% with 101.76% 42.67%/103.09% 63.87%, curve to 44.11% 99.97% with 83.95% 92.76%/63.47% 100.58%, curve to 1.45% 78.42% with 24.74% 99.42%/6.42% 90.43%, curve to 14.06% 35.46% with -3.45% 66.41%/4.93% 51.38%, curve to 47.59% 0.33% with 23.18% 19.54%/33.13% 2.8%, curve to 91.52% 26.2% with 62.14% -2.14%/81.28% 9.66% ); }

আপনি যেমন অনুমান করতে পারেন, এটি আমাদের সুন্দর ব্লবটি ফিরিয়ে দেয়:

এটি আমাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি পাস করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন:

হ্যাঁ, এগুলি একটি একক উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। হ্যাঁ, এগুলি একটি জেনারেটরেও তৈরি করা যেতে পারে এবং তারপরে সিএসএসে অনুবাদ করা যায়। হ্যাঁ, আমরা গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারি, তবে প্রকৃতির কারণে clip-path() সীমানা এবং ছায়াগুলি কেটে যায়।

তিনজনের মধ্যে দু’জন? তিনজনের আড়াই? এটি নিখুঁত না হলেও অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটি একটি বড় উন্নতি।

সুতরাং, হায়, আমরা যা বিশ্বাস করি তা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল যা ব্লবগুলিতে নিখুঁত সিএসএস পদ্ধতির। তবে আমি অবাক হয়েছি যে এত তুচ্ছ ডিজাইনিং ব্লবগুলি কীভাবে আমাদেরকে এতগুলি কৌশল এবং নতুন সিএসএস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিখিয়ে দিতে পারে, যার মধ্যে অনেকগুলি আমি নিজেকে জানতাম না।