সিএসএস শেপ () কমান্ড | সিএসএস-ট্রিকস

সিএসএস shape() ফাংশন সম্প্রতি উভয় ক্ষেত্রেই সমর্থন অর্জন করেছে ক্রোমিয়াম এবং ওয়েবকিট ব্রাউজার এটি ক্লিপিং উপাদানগুলির সাথে জটিল আকারগুলি আঁকার একটি উপায় clip-path সম্পত্তি। আমাদের বছরের পর বছর ধরে মৌলিক আকারগুলি আঁকতে সক্ষমতা ছিল – ভাবুন circle , ellipse() এবং polygon() – তবে আরও জটিল আকারগুলি আঁকতে কোনও “সহজ” উপায় নেই।

ঠিক আছে, এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। এটি সত্য যে আকার আঁকার কোনও “সহজ” উপায় ছিল না, তবে আমাদের কাছে এটি ছিল path() কিছু সময়ের জন্য ফাংশন, যা আমরা ফাংশনের যুক্তিগুলিতে সরাসরি এসভিজি কমান্ড ব্যবহার করে আকারগুলি আঁকতে ব্যবহার করতে পারি। এটি উপরে সংযুক্ত ওয়েবকিটের ব্লগ পোস্ট থেকে সরাসরি টানা একটি এসভিজি পাথের উদাহরণ:

<svg viewBox="0 0 150 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill="black" d="M0 0 L 100 0 L 150 50 L 100 100 L 0 100 Q 50 50 0 0 z " /> </svg>

যার অর্থ আমরা সেগুলি ইয়াঙ্ক করতে পারি <path> সমন্বয় করে এবং এগুলিকে ফেলে দিন path() কোনও উপাদান থেকে কোনও আকার ক্লিপ করার সময় সিএসএসে ফাংশন:

.clipped { clip-path: path("M0 0 L 100 0 L 150 50 L 100 100 L 0 100 Q 50 50 0 0 z"); }

এই সমস্ত চিঠি এবং সংখ্যাগুলি কী করছে তা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি। মজা করছি, আমাকে মাইরিয়াম ফ্রিসানো এর সাম্প্রতিক সময়ে কোথাও পড়তে হবে “হাতে ভেক্টর লেখার জন্য দরকারী রেসিপি” নিবন্ধ। এই সমস্তগুলির জন্য একটি খাড়া শেখার বক্ররেখা রয়েছে, এবং আমাকে সহ – প্রত্যেকেই সেই নার্দি, আকর্ষণীয়, রাস্তায় নেমে যাচ্ছে না। হাত দিয়ে এসভিজি লেখা একটি কুলুঙ্গি বিশেষত্ব, এমন কিছু নয় যা আপনি গড় ফ্রন্ট-এন্ডটি জানার প্রত্যাশা করবেন। আমি সন্দেহ করি যে আমি একা বলেছি যে আমি এই ভেক্টরগুলিকে ফিগার মতো প্রথমে আঁকব, এসভিজি কোডটি রফতানি করব এবং আমার যেখানে প্রয়োজন সেখানে ফলস্বরূপ পথগুলি অনুলিপি করব।

দ্য shape() ফাংশনটি আরও বেশি ডিজাইন করা হয়েছে, আসুন আমরা বলি, সিএসএস-ওয়াই। আমরা এমন নতুন কমান্ড পেয়েছি যা ব্রাউজারকে বলছে কোথায় লাইন, আর্কস এবং বক্ররেখা আঁকতে হবে ঠিক যেমন path() তবে আমরা অপঠনযোগ্য অক্ষর এবং স্থানাঙ্কের চেয়ে প্লেইন ইংলিশ এবং নেটিভ সিএসএস ইউনিট ব্যবহার করতে পারি। এটি আমাদের এমনকি সিএসএস ব্যবহার করে খোলে calc() -আমাদের অঙ্কন মধ্যে

আমি বেশ কয়েকটি উপাদান থেকে তৈরি একটি মোটামুটি সহজ অঙ্কন এখানে। কী হচ্ছে তা দেখতে আপনি ক্রোম 135+ বা সাফারি 18.4+ এর মধ্যে ডেমোটি দেখতে চাইবেন।

সুতরাং, আমরা যে সমস্ত উইঙ্কি স্থানাঙ্ক দেখেছি তার পরিবর্তে path() আমরা নতুন পরিভাষা পেতে। এই পোস্টটি সত্যই আমি সেই নতুন শর্তাদি কী এবং সেগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তার চারপাশে আমার মাথাটি গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।

সংক্ষেপে, আপনি বলতে শুরু করুন shape() অঙ্কন করার সময় যেখানে প্রারম্ভিক পয়েন্টটি হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলতে পারি “ from top left “উপাদানটির শীর্ষ-বাম কোণে উত্স সেট করতে দিকনির্দেশক কীওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করে আমরা সেই অবস্থানটি সেট করতে সিএসএস ইউনিটগুলিও ব্যবহার করতে পারি, সুতরাং” from 0 0 “পাশাপাশি কাজ করে We

আমি বুঝতে পেরেছি একটি টেবিল সাহায্য করবে।

কমান্ড এর অর্থ কি ব্যবহার উদাহরণ line একটি লাইন যা সমন্বিত জুটি ব্যবহার করে আঁকা হয় দ্য by কীওয়ার্ড লাইনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত একটি সমন্বিত জুটি সেট করে। line by -2px 3px vline উল্লম্ব লাইন দ্য to কীওয়ার্ডটি নির্দেশ করে যে বর্তমান প্রারম্ভিক বিন্দুর উপর ভিত্তি করে লাইনটি কোথায় শেষ হওয়া উচিত। দ্য by কীওয়ার্ড লাইনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত একটি সমন্বিত জুটি সেট করে। vline to 50px hline অনুভূমিক রেখা দ্য to কীওয়ার্ডটি নির্দেশ করে যে বর্তমান প্রারম্ভিক বিন্দুর উপর ভিত্তি করে লাইনটি কোথায় শেষ হওয়া উচিত। দ্য by কীওয়ার্ড লাইনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত একটি সমন্বিত জুটি সেট করে। hline to 95% arc একটি চাপ (ওহ, সত্যিই?!)। একটি উপবৃত্তাকার একটি, যা হার্টের আকারের বৃত্তাকার প্রান্তগুলির মতো সাজানো। দ্য to কীওয়ার্ডটি নির্দেশ করে যে অর্কটি কোথায় শেষ হওয়া উচিত। দ্য with কীওয়ার্ডটি একজোড়া স্থানাঙ্ক সেট করে যা চাপটি জানায় যে আর্কটি কতদূর ডান এবং নীচে ope ালু হওয়া উচিত। দ্য of কীওয়ার্ডটি উপবৃত্তের আকার নির্দিষ্ট করে যা থেকে নেওয়া হয়। প্রথম মানটি উপবৃত্তের অনুভূমিক ব্যাসার্ধ সরবরাহ করে এবং দ্বিতীয়টি উল্লম্ব ব্যাসার্ধ সরবরাহ করে। আমি এটির সাথে খেলার পরেও এই সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্ট। arc to 10% 50% of 1% curve একটি বাঁকা লাইন দ্য to কীওয়ার্ডটি নির্দেশ করে যে বাঁকানো রেখাটি কোথায় শেষ হওয়া উচিত। দ্য with কীওয়ার্ড সেট করে “নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট” যা বক্ররেখার আকারকে প্রভাবিত করে, এটি গভীর বা অগভীর করে তোলে। curve to 0% 100% with 50% 0% smooth পাথ ডেটা কমান্ডের তালিকায় একটি মসৃণ বুজিয়ার কার্ভ কমান্ড যুক্ত করে দ্য to কীওয়ার্ডটি নির্দেশ করে যে কার্ভটি শেষ হওয়া উচিত। দ্য by কীওয়ার্ডটি বক্ররেখার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত একটি সমন্বিত জুটি সেট করে। দ্য with কীওয়ার্ডটি বক্ররেখার জন্য নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টগুলি নির্দিষ্ট করে। আমি এখনও বুনোতে এর কোনও উদাহরণ দেখতে পাইনি, তবে আপনি যদি তা করেন তবে আমাকে জানান এবং আমি এটি এখানে যুক্ত করতে পারি।

দ্য স্পেস ঘন, যেমন আপনি এই জাতীয় অনেক চলমান টুকরো দিয়ে আশা করতে পারেন। আবার, এগুলি কেবল আমার নোট, তবে আপনি যদি টেবিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অতিরিক্ত উপদ্রব মনে করেন তবে আমাকে জানান।

ওহ, আরেকটি মজাদার জিনিস: আপনি এটি সামঞ্জস্য করতে পারেন shape() হোভার/ফোকাসে। একমাত্র জিনিস হ’ল আমি অক্ষম ছিলাম transition বা এটি অ্যানিমেট করুন, কমপক্ষে বর্তমান বাস্তবায়নে।