সিএসএ এবং কর্মীরা সমস্ত হাসপাতালের জন্য বাধ্যতামূলক মাস্কিং চান

আপনি যখনই আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করেন বা কোনও হাসপাতালে যান তখন আপনি কি কোনও মুখোশ পরতে প্রস্তুত? বেশ কয়েকটি কর্মী গোষ্ঠীর সমর্থিত কানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাসোসিয়েশন থেকে শীঘ্রই এটি একটি সুপারিশ।
সিএসএ 19 আগস্ট পর্যন্ত ইস্যুতে জনসাধারণের পরামর্শ নিচ্ছে।
প্রস্তাবটি হ’ল রোগী, কর্মী এবং চিকিত্সা কর্মীদের একটি এন 95 শ্বাস প্রশ্বাসের মুখোশ পরতে হবে – সেই ছোট্ট নীল শল্যচিকিত্সার মুখোশগুলি নয় – সর্বদা। প্রস্তাবের অংশটি একটি হাসপাতালের কিছু অঞ্চলকে ছাড় দেবে; উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি কেবল প্রশাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং রোগীদের জন্য উন্মুক্ত না হয়।
নেতাকর্মীরা এটিকে সমর্থন করছেন, যদিও এটি বিশ্বাস করেন যে এটি যথেষ্ট ভাল নয় এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলি সীমাবদ্ধ বা একসাথে শেষ করতে চান।
ধারণাটি কিছু গোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন অর্জন করতে পারে তবে চিকিত্সা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে বোর্ডে থাকবেন বলে আশা করবেন না যদিও সমর্থকরা দাবি করেন যে এই ধারণাটি সেরা বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। সংক্রামক রোগের অঞ্চলের একজন বিশেষজ্ঞ তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করতে পৌঁছেছিলেন, অনেক ডাক্তার যোগ করেছেন।
“এটি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে কারণ তারা এমনকি এটি হাস্যকর বলে মনে করে,” ডাক্তার বলেছিলেন।
ধন্যবাদ, যারা বিচক্ষণতায় বিশ্বাসী তাদের জন্য, সিএসএর উচ্চারণগুলি হাসপাতাল বা ডাক্তারদের অফিসগুলিতে বাধ্যতামূলক নয়। সিএসএ একটি বেসরকারী সংস্থা এবং সংস্থার কাছ থেকে একটি সুপারিশ কিছুটা ওজন বহন করতে পারে, এটি আইন দ্বারা ব্যাক আপ করা হয় না।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিলভিয়া জোন্সের মুখপাত্র জ্যাকসন জ্যাকবস বলেছেন, “অন্টারিওতে এ জাতীয় প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের কোনও পরিকল্পনা নেই।”
আলবার্তার স্বাস্থ্য মন্ত্রকেরও মুখোশ বাধ্যতামূলক করার কোনও পরিকল্পনা নেই।
“এই মুহুর্তে, মাস্কের ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং ক্লিনিকাল রায়ের ভিত্তিতে সাইট-স্তরের নেতৃত্ব, প্রাদেশিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অপারেশনাল দলগুলি দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে,” প্রদেশের প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র।
কোভিড -19 মহামারী থেকে মুখোশগুলি খুব রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে।
আমরা সকলেই এই লোকদের বিভক্তির উভয় পক্ষেই জানি, যারা এই অন্ধকার দিনগুলি ছেড়ে যেতে পারে না। অনেকের কাছে এটি মুখোশ না পরে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে সক্ষম না হওয়ার ফলস্বরূপ।
আপনি এই লোকেরা রাস্তায়, পার্কের মাধ্যমে বা তাদের গাড়িটি একটি মুখোশ দিয়ে একা চালনা করতে দেখতে পাচ্ছেন। এটি একটি মেডিকেল ডিভাইসের চেয়ে সুরক্ষা কম্বল এবং রাজনৈতিক বিবৃতি বেশি।
তবুও, সমর্থকরা এই ধারণাটি নিষ্পত্তি বিজ্ঞান হিসাবে সজ্জিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক হিসাবে অভিহিত উচ্চ রাজনৈতিক চিকিত্সকদের একটি আন্তর্জাতিক জোট এই ব্যবস্থাটিকে বাধ্যতামূলক করে তুলতে সহায়তা করার জন্য একটি প্রচারণা আয়োজন করে চলেছে।
“দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ নেটওয়ার্ক (ডাব্লুএইচএন) সিএসএ জেড 94.4-25 স্ট্যান্ডার্ড খসড়াটিকে সমর্থন করে, যা স্বাস্থ্যসেবা সহ কর্মক্ষেত্র জুড়ে শ্বসনকারীদের নির্বাচন, ব্যবহার এবং যত্নের জন্য একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে,” ডাব্লুএইচএন বিবৃতিটি পড়ে।
আসুন আমরা পরিষ্কার হয়ে যাক, ডাব্লুএইচএন বিশ্বাস করে যে প্রতিদিন সারাদিন এন 95 মাস্ক পরা অন্য কর্মস্থলেও প্রসারিত হওয়া উচিত, তবে তারা স্বাস্থ্য সেটিংসে বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানিয়ে সিএসএ গাইডলাইনের সমর্থনে অনড়।
তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এটি প্রতিষ্ঠিত করে যে সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার ক্ষেত্রে এবং যত্ন প্রদানের সময় শ্বাসকষ্ট (ন্যূনতম পিএল 1) পরতে হবে, যোগ্য বায়ুবাহিত সংক্রমণ ঝুঁকি মূল্যায়ন দ্বারা নির্ধারিত নির্ধারিত নিম্ন-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি ব্যতীত,” তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
WHN এর একজন সমর্থক একটি ক্যালগারি-এরিয়া ডাক্তার নাম জো ভিপন্ড। যদি সেই নামটি একটি ঘণ্টা বাজায় তবে এটি কারণ মহামারী চলাকালীন, ভিপন্ড কেনি সরকারের দৃ strong ় সমালোচক ছিলেন, প্রতিটি শক্তিশালী লকডাউনকে সমর্থন করেছিলেন এবং বিধিনিষেধের যে কোনও স্বাচ্ছন্দ্যের বিরোধিতা করেছিলেন। আলবার্টা এনডিপিকে অনুদান হিসাবে প্রায় 20,000 ডলার সহ তার শক্তিশালী এনডিপি সম্পর্কগুলি প্রকাশ না করেই তিনি মিডিয়াতে অত্যন্ত দৃশ্যমান ছিলেন।
এখন, তিনি এবং তাঁর অফিসিয়াল সাউন্ডিং গ্রুপটি সিএসএ চায় যে সমস্ত স্বাস্থ্য সেটিংসে বাধ্যতামূলক এন 95 মাস্কের সুপারিশ করবে এবং তারপরে সরকারগুলি তাদের বাস্তবে পরিণত করার জন্য তাদের আইনী এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করার জন্য।
এমন কিছু লোক আছেন যাদের স্বাস্থ্যের কারণে মুখোশ পরা দরকার; কোনও হাসপাতালে চিকিত্সকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা রোগী পরিষেবাগুলির জন্য কোনও মুখোশ পরার জন্য আমার কোনও চিকিত্সার ভিত্তি নেই। নার্স, চিকিত্সক এবং সহায়তা কর্মীদের কোনও ভয়াবহ শিফটে এই ডিভাইসগুলি পরতে বাধ্য করার দরকার নেই।
আসুন আশা করি মেডিকেল কর্মকর্তারা এবং প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষগুলি এই ধারণাটি পাস করবে।
