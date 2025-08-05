সিকোরস্কি এই ইভেন্টগুলির পরে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি এন্ট্রি প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন: “একবার তাঁর সরকারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কার্যালয় আমার হাতকে চুম্বন করছিল এবং অ্যান অ্যাপলবাউম কেবল ‘গুলাগ’ -এর জন্য আমার প্রশংসা করেছিলেন এবং কেবল নয়
তার পর থেকে, জারোসাও ক্যাসিস্কির সমর্থকদের মধ্যে এবং যারা দাবি করেন যে পিআইএসের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সীমানা অতিক্রম করেছেন এবং জনগণের বিতর্কে যুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন যা গ্রহণ করা উচিত নয় তাদের মধ্যে তীব্র বিনিময় রয়েছে।
অ্যান অ্যাপলবাউম একজন আমেরিকান-পলিশ সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ এবং প্রচারক, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া এবং কমিউনিজমের ইতিহাসে বিশেষীকরণ করছেন। তিনি বইটির জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুলিৎজার পুরষ্কারের বিজয়ী “গুলাগ”এতে তিনি সোভিয়েত শ্রম শিবিরের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। এই কাজটি বিশেষজ্ঞদের স্মৃতিসৌধ হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল।
অ্যাপলবাউম নিয়মিতভাবে “আটলান্টিক”, “দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট” এবং “দ্য ইকোনমিস্ট” এর মতো মিডিয়াতে নিবন্ধগুলি প্রকাশ করে। তিনি আয়রন কার্টেনের পিছনে উল্লিখিত “গুলাগ”, “পূর্ব ইউরোপের সাবজুগেশন 1944-1956” এবং “রেড হাঙ্গার” (ইউক্রেনের দুর্দান্ত ক্ষুধা সহ) সহ অনেকগুলি বইয়ের লেখক।
তিনি পোলিশ রাজনীতিবিদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোসাও সিকোরস্কির স্ত্রী। তিনি বছরের পর বছর ধরে পোল্যান্ডে আংশিকভাবে বসবাস করছেন, পোলিশ ভাষায় সাবলীল এবং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে মন্তব্য করেছেন।
“মাদার পোলিশ” বইটি অ্যান অ্যাপলবাউমের সাথে একটি সাক্ষাত্কার এবং এটি 2019 সালে প্রকাশিত হয়েছিল।