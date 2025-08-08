You are Here
News

সিক্রেট সার্ভিস জেডি ভ্যান্সের জন্মদিন কায়াক ভ্রমণের জন্য নদী স্তর বাড়াতে বলেছিল

মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সুরক্ষা বিশদটি গত সপ্তাহে ওহিও নদীর জলের স্তর উত্থাপিত হয়েছিল এবং তিনি এবং তাঁর পরিবার ২ আগস্ট তার ৪১ তম জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়েছিলেন এমন একটি কায়াকিং ট্রিপকে সামঞ্জস্য করার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল।

ইউএস সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে যে তারা গার্ডিয়ান কর্তৃক প্রথমে রিপোর্ট করা লিটল মিয়ামি নদীর জন্য বর্ধিত জল প্রবাহকে অনুরোধ করেছে, মোটর চালিত জলছবি এবং জরুরি কর্মীরা “নিরাপদে পরিচালিত হতে পারে” রিপাবলিকান সহ-রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করার সময়, যার বাড়ি সিনসিনাটিতে রয়েছে।

ইউএস আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স জানিয়েছেন, তার লুইসভিলে জেলা সাময়িকভাবে দক্ষিণ -পশ্চিম ওহিওর সিজার ক্রিক হ্রদ থেকে ছোট মিয়ামিতে “মার্কিন গোপন পরিষেবা কর্মীদের নিরাপদ নেভিগেশনকে সমর্থন করার জন্য” ছোট মিয়ামিতে প্রবাহ বাড়িয়েছে।

তারা বলেছিল যে এই পদক্ষেপটি অপারেশনাল মানদণ্ড পূরণ করেছে এবং স্বাভাবিক অনুশীলনের মধ্যে পড়ে।

কর্পস এক বিবৃতিতে বলেছে, “এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে অপারেশনগুলি ডাউনস্ট্রিম বা উজানের জলের স্তরগুলিকে বিরূপ প্রভাবিত করবে না।” “ডাউন স্ট্রিম স্টেকহোল্ডারদের সামান্য বহির্মুখের বৃদ্ধির আগেই অবহিত করা হয়েছিল, যা আগস্ট 1 ঘটেছিল” “

একটি ব্রিজ থেকে একটি নদী দেখানো হয়েছে, উভয় পাশের গাছ রয়েছে।
লিটল মিয়ামি নদীটি বৃহস্পতিবার ওহিওর ওরেগনিয়ায় প্রবাহিত দেখানো হয়েছে। (প্যাট্রিক আফটুরা-ওরাগোস/অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ভ্যানসের মুখপাত্র টেলর ভ্যান ক र्क বলেছেন, সহ-রাষ্ট্রপতি নদীর উত্থাপিত ছিল না।

তিনি পাঠ্যের মাধ্যমে বলেছিলেন, “সিক্রেট সার্ভিস প্রায়শই সহ-রাষ্ট্রপতি বা তার কর্মীদের জ্ঞান ছাড়াই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমনটি গত সপ্তাহান্তে ছিল,” তিনি পাঠ্যের মাধ্যমে বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের অধীনে চিফ হোয়াইট হাউস এথিক্স আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী রিচার্ড ডব্লিউ পেইন্টার এক্স-তে বলেছিলেন যে “আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি নদীতে জলের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা এতটা আপত্তিজনক যাতে (সহ-রাষ্ট্রপতি) যখন জাতীয় উদ্যানের পরিষেবাগুলিতে বাজেট কাটা অন্য সবের জন্য পারিবারিক অবকাশকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করতে পারে।”

ডেমোক্র্যাটিক হাউসের সদস্য এরিক সোয়ালওয়েল এক্স -তে চুপ করে বললেন, “একটি উঠতি জোয়ার কেবল জেডি ভ্যান্সের নৌকা তুলেছে।”

ভ্যানস এখন ইউকে ট্রিপে

এই ঘটনাটি তত্কালীন গণতান্ত্রিক সহ-রাষ্ট্রপতি আল গোরকে উত্সাহিত করেছিল এবং রাষ্ট্রপতি প্রার্থীও ১৯৯৯ সালে একটি ছবির সুযোগের জন্য কানেক্টিকাট নদীকে প্যাড করে। ইউটিলিটি কর্মকর্তারা একটি বাঁধ খুলেছিলেন এবং নদীর স্তর বাড়ানোর জন্য চার বিলিয়ন গ্যালন জল প্রকাশ করেছিলেন।

এই অনুরোধটিও সিক্রেট সার্ভিস দ্বারা অঞ্চলটির পর্যালোচনার পরে এসেছিল – এবং গোরের অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক ধাক্কা। গোরের প্রচারণা এ সময় বলেছিল যে তিনি জল ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেননি।

ভ্যানস ওহিওতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা হয়েছিল, এবং তিনি তার স্মৃতিচারণের প্রকাশের পরে ২০১ 2016 সালে সিবিসির সাথে তাঁর গ্রামীণ আমেরিকান লালন -পালনের বিষয়ে কথা বলেছেন হিলবিলি এলিএবং তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।

একটি হাসিখুশি, দাড়িওয়ালা ককেশীয় মানুষ এবং একটি ক্লিনশ্যাভেন গা dark ়-নির্দেশিত মানুষ একটি বুকলিক সেটিংয়ে মাছ।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি ফিশ শুক্রবার ব্রিটেনের কেন্টের সেভেনোকসে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের জন্য সরকারী বাসস্থান শেভেনিং হাউসের একটি হ্রদে শুক্রবার। (কিন চেউং/রয়টার্স)

সাম্প্রতিক ইতালিতে ভ্রমণের সময়, রোমান কলসিয়াম জনসাধারণের জন্য বন্ধ ছিল যাতে ভ্যানসের স্ত্রী উসা এবং তাদের বাচ্চারা ভ্রমণ করতে পারে, কিছু পর্যটকদের মধ্যে ক্রোধ ছড়িয়ে দিতে পারে। ভ্যানস পরিবারের ভারত সফরকালে তাজমহলও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল।

ভ্যানস শুক্রবার লন্ডনে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, দ্য কটসওল্ডসে পারিবারিক ছুটিতে যাওয়ার আগে ইংলিশ গ্রামাঞ্চলে একটি পশ্চাদপসরণ।

