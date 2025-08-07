সিগার এবং স্টেটসন হেস্টিংসে বিশেষ ইভেন্টের সপ্তাহান্তে বৈশিষ্ট্যযুক্ত

শুক্রবার আপনি যদি হুইস্কি ধূমপানে ‘এম’ পেয়ে থাকেন তবে এটি “স্মোক ‘এমের একটি ঘটনা এবং ট্র্যাকটি শনিবার কান্ট্রি ক্লাব ফেস্টিভালকেও আয়োজন করে।
হেস্টিংস রেসকোর্সে গ্রীষ্মের বিশেষ ইভেন্টগুলি শুক্রবার রাতে “হুইস্কি স্মোক” দিয়ে এই সপ্তাহান্তে অব্যাহত রয়েছে, সূক্ষ্ম সিগার, হুইস্কি, কোগনাকস এবং বিয়ারের সন্ধ্যায় উত্সর্গীকৃত, শনিবার বিকেলে দ্বিতীয় বার্ষিক কান্ট্রি ক্লাব ফেস্টিভালের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
হুইস্কি ধোঁয়া শুক্রবার রাতের মজার সন্ধানের জন্য শীতল সেটগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যায় বর্ণিত হয়েছে, “ভ্যানকুভারে অন্য কোনওটির মতো নয়, ট্র্যাকের একটি রাতের সাথে একটি স্বাদ গ্রহণের ইভেন্টের সংমিশ্রণ করে।” শুক্রবার এবং শনিবারের ইভেন্টগুলি ফিস্টার দ্বারা হোস্ট করা হয়, কাপের দিন পিছনে বিপণন লোকেরা – উপস্থিতির দিক থেকে হেস্টিংসে বছরের সবচেয়ে বড় দিন এবং সহজেই মরসুমের সবচেয়ে বড় বাজি দিনগুলির মধ্যে একটি।
“আমরা আসন্ন ইভেন্টটিকে সমস্ত উপস্থিতদের জন্য সত্যিকারের বর্ধিত অভিজ্ঞতা নিরাময় করে পরিশীলনের নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে আগ্রহী,” ফিস্টারের সভাপতি অ্যাডাম ব্লচ বলেছেন। “রেসিং অ্যাকশনের মধ্যে শুক্রবারের রাতের আলোতে সন্ধ্যার দিকে উত্সবগুলি প্রসারিত করে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমরা একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা তৈরি করব যা সবাইকে উত্তেজনায় গুঞ্জনে ফেলে দেবে।”
যদিও হুইস্কি স্মোক এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, দেশ ক্লাব ফেস্টিভাল, “ডেইজি ডিউকস এবং কাউবয় বুট” হিসাবে বিপণন করেছে, 12 মাস আগে একটি ইতিবাচক পরিচিতির পরে দ্বিতীয় বছরের জন্য ফিরে আসে।
“আমরা কান্ট্রি ক্লাবকে ভ্যানকুভারে ফিরিয়ে আনতে খুব উচ্ছ্বসিত,” ব্লচ বলেছিলেন। “প্রথম বছরটি সমস্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে, এবং এবার আমরা আরও বড় হয়ে যাচ্ছি We আমরা একটি ক্লাসিক দেশের টেলগেটের সমস্ত ভাল ভাইবগুলির সাথে জুটিবদ্ধ সাহসী টকিলা ককটেলগুলিতে স্পটলাইট রাখছি।”
ট্র্যাকটিতে বিশেষ ইভেন্টের দিনগুলি বিভিন্ন স্তরের কাজ করে। তারা উপস্থিতি বৃদ্ধি করে, সাধারণত বাজি হ্যান্ডেলকে একটি ছোট উত্সাহ দেয় এবং নতুনদের কাছে ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে। উভয় ইভেন্টের সময় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের সামনে টারম্যাকের কাছ থেকে দেখার নিষিদ্ধ মালিক, প্রশিক্ষক এবং নিয়মিত রেসিং অনুরাগীদের সাথে এটি সমস্ত উল্টো দিক নয়।
বিসি-র ঘোড়সওয়ারদের দানশীল ও প্রতিরক্ষামূলক সমিতির সেক্রেটারি নীল স্টাজকোভস্কি বলেছেন: “এই বিশেষ দিনগুলি আমাদের খেলাধুলা আরও বিস্তৃত দর্শকদের কাছে প্রদর্শন করতে সহায়তা করতে পারে,” তবে, আবারও ট্র্যাক অপারেটর (গ্রেট কানাডিয়ান গেমিং কর্পোরেশন), যা এই পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এই লাভজনক স্ট্যান্ড-অ্যালোন ইভেন্টগুলি ব্যবহার করে, যা এই লাভজনক স্ট্যান্ড-অ্যালোন ইভেন্টগুলি ব্যবহার করে, যা এই লাভজনক স্ট্যান্ড-অ্যালোন ইভেন্টগুলি ব্যবহার করে, যা এই প্রফেসর স্ট্যান্ড-অ্যালোন ইভেন্টগুলি ব্যবহার করে! ব্যাকস্ট্রেচ কর্মী এবং রেস ভক্তরা তাদের রেসিংয়ের চলমান সহায়তার মাধ্যমে তারা অর্থায়নে সহায়তা করতে সহায়তা করে এমন ট্র্যাকটিতে অযাচিত বোধ করে। “
তারা সিগার হ্যাজের মধ্য দিয়ে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, বা স্টেটসনের একটি বনাঞ্চলে দেখার জন্য ঘাড়ে ক্র্যানিং করছে, ভক্তরা যারা তাদের রেসিং জানেন তারা শুক্রবার চূড়ান্ত তিনটি দৌড় দেখতে বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হবেন, যা হেস্টিংসে সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে প্রিয় ইকুইন অ্যাথলিটদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তিনটি প্রতিযোগিতায় ২০ জন প্রবীণ প্রচারক রয়েছে যারা তাদের মধ্যে ১৩৫ টি দৌড় জিতেছে এবং পার্সে প্রায় $ 1.5 মিলিয়ন ডলার জিতেছে। এই চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যানগুলি এমন উত্সর্গ এবং পেশাদারিত্বকে আন্ডারলাইন করে যা ঘোড়াগুলি স্ট্যান্ডগুলিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় যত্নের স্তরটি গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করে – এবং এটি ধোঁয়া ফুঁকছে না।
হেস্টিংস নির্বাচন
শুক্রবার, 8 আগস্ট: প্রথম পোস্ট, 7 পিএম রেস 3। 40 টি দৌড়ের প্রবীণ, আনারস টিডবিটস পূর্ব ভ্যান ওভালের সবচেয়ে ধারাবাহিক অভিনয়কারীর মধ্যে রয়ে গেছে। তিনি পুরো মৌসুমে বোর্ডটি মিস করেননি এবং তার দ্বাদশ আজীবন জয়ের জন্য যান।
রেস 4: মনোভাবের রানী তার কাছ থেকে ফিরে আসার সাথে ভক্তদের মনমুগ্ধ করে চলেছেন। তিনি আবার তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেরিতে কাটতে চাইবেন কারণ তিনি তার 29 তম শুরুটি কী হবে তা নিয়ে 16 তম ক্যারিয়ারের একটি দুর্দান্ত জয়ের তাড়া করে।
