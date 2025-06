সিজারস প্রাসাদ সর্পিল এসকেলেটর – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

সমস্ত লাস ভেগাস ক্যাসিনো আপনার মনোযোগের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তবে সিজারস প্যালেস তার অনন্য সর্পিল এসকেলেটরগুলির সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে – এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় তিনটি ইনস্টলেশনগুলির মধ্যে একটি।

আপনি যদি এটির বিষয়ে চিন্তা করেন তবে এই ধরণের এসকেলেটরগুলি বেশ জটিল, যা সমস্ত ধরণের প্রশ্ন মাথায় আসতে অনুরোধ করে। কীভাবে পদক্ষেপগুলি একটি বক্ররেখার চারপাশে চলে যায় এবং তারপরে সোজা হয়ে যায়? এসকেলেটর কীভাবে এই সত্যটি মোকাবেলা করে যে এক পক্ষ অন্যের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে? লোকেরা যদি অন্যদিকে একদিকে বেশি দাঁড়িয়ে থাকে তবে এটি কীভাবে টর্কের সমস্যাগুলি রোধ করে? দুর্ভাগ্যক্রমে, উত্তরগুলি বেশিরভাগই মিতসুবিশি বৈদ্যুতিন দ্বারা গোপন রাখা হয় – বিশ্বের একমাত্র সংস্থা যা এই ধরণের এসকেলেটর তৈরি করে। আমরা যা জানি তা থেকে, তারা ডিফারেনশিয়াল রোটেশনের জন্য অ্যাকাউন্টে জটিল গিয়ার ব্যবহার করে এবং কেন্দ্র থেকে চালিত হয়, যা সাধারণ এসকেলেটরগুলির জন্য অস্বাভাবিক।

আপনি যেমন কল্পনা করতে পারেন, একটি সর্পিল এসকেলেটর ইনস্টল করা কোনও সহজ কাজ নয়। Where normal escalators can be put together in a matter of hours, the spiral ones require days of specialized labor, where all the custom parts are installed carefully. কোন দামের জন্য কেউ এইরকম আশ্চর্য হয়ে যায়? প্রায় 1 মিলিয়ন ডলার, একটি সাধারণের দামের চেয়ে প্রায় চারগুণ।