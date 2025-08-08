‘সিটিজেন টক্সি’ এর নোংরা, জঘন্য, অতি আপত্তিকর সেরা এ ট্রোমা

ট্রোমা বস লয়েড কাউফম্যান ম্যাকন ব্লেয়ারের সাথে কথা বলার বাইরে রয়েছেন বিষাক্ত অ্যাভেঞ্জারএই মাসে প্রেক্ষাগৃহে হিট হওয়ার পরে স্টুডিওর 1984 সালের কাল্ট ক্লাসিক সেটটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মকে বিকৃত করার জন্য একটি উত্সাহী পুনর্বিবেচনা। কিন্তু যখন আইও 9 সাম্প্রতিক সান দিয়েগো কমিক-কন-এ কাউফম্যানের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল: ব্লেয়ারের ছবি দেখার পরে, যা অন্য বিশাল ট্রোমা সংরক্ষণাগারগুলিতে ফিল্মটি কি নতুন মিন্টেড ফ্যানকে পরের দিকে ঘুরে দেখা উচিত?
“চতুর্থ বিষাক্ত অ্যাভেঞ্জার সিনেমা, নাগরিক টক্সি“কাউফম্যান বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন। এটি 2000 সালে তৈরি হয়েছিল, এটি 25 বছর বয়সী, (এবং) এই সমস্ত জিনিস এখনও আগের চেয়ে খারাপ ””
কয়েক মিনিট পরে, তিনি দ্বিগুণ হয়ে গেলেন নাগরিক টক্সিব্লেয়ারের নতুন চলচ্চিত্রের পরে, “এটি সেরা। আমি এটি সেরা পছন্দ করি।”
কাউফম্যান চলচ্চিত্রটি পরিচালনা ও সহ-রচনা করেছিলেন-পূর্ণ শিরোনাম, নাগরিক টক্সি: বিষাক্ত অ্যাভেঞ্জার IV-যা সন্দেহজনকভাবে পরিচিত-সাউন্ডিং বর্ণনাকারী (কাউফম্যান পাল স্ট্যান লি) মূল চলচ্চিত্রটি পুনরায় গ্রহণ করে শুরু করে, পরে এসেছিল এমন দুটি “পচা” চলচ্চিত্রের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং দৃ firm ় আশ্বাসটি রিলে করে অন-স্ক্রিন পাঠ্য দ্বারা ব্যাক আপ করে, “এটিই আসল সিক্যুয়াল।”
এর যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে আমরা সরাসরি সমান-অপ্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক আক্রমণে ডুবে যাই। যদি কোনও কিছু আপনাকে পুনরুদ্ধার করে তোলে, রিচ বা উভয়ই করে তোলে তবে কেবল টাইট ঝুলিয়ে রাখে কারণ কিছু অনেক আরও ঘৃণ্য এবং ভয়াবহ 30 সেকেন্ড পরে ঘটতে চলেছে। ট্রোমার পুরো পদ্ধতিটি হ’ল সর্বনিম্ন ঝুলন্ত ফলকে লক্ষ্য করা, সবার এবং সমস্ত কিছুর জন্য মজা করার সময় এবং রাজনৈতিক নির্ভুলতার অনুরূপ যে কোনও কিছুর জন্য একটি ব্লোটারচ গ্রহণ করা।
সেখানে হয় একটি প্লট সমস্ত দ্রুত-আগুনের গ্যাগগুলি জেনেশুনে খারাপ স্বাদে ছড়িয়ে পড়ে। বন্দুক-টোটিং প্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের একটি দল ফেটে এবং শিক্ষার্থীদের জবাই করতে শুরু করে “একটি মেক্সিকান থেকে দুপুরের খাবারের দিন” তে “ট্রোমাভিল স্কুল” এর জন্য শুরু হয় ” এটি পোপ রসিকতা, লরিড গ্রোপিং, কৃতজ্ঞ নগ্নতা, আপত্তিকর গোর, অতিরঞ্জিত পারফরম্যান্স… এবং আরও অনেক কিছু, এর সবগুলিই পুরো সিনেমা জুড়ে অব্যাহত রয়েছে a একটি ভিসারাল প্রতিক্রিয়া উস্কে দেওয়া পুরো বিষয়টি মনে রাখবেন, আপনি যদি বাকী অংশটি পেট করতে পারেন তবে আপনি এখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
তবে, আপনি যদি আশেপাশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে একটি প্রকৃত চতুর সেটআপ উত্থিত হয়েছে: যখন স্কুলটি উড়ে যায়, টক্সি (যিনি সবাইকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছিলেন) এবং “খুব বিশেষ” শিক্ষার্থীদের মধ্যে দু’জন একটি আয়না মহাবিশ্বে শেষ হয়। এটি “ট্রোমাভিল” এর চেয়ে “অ্যামর্টভিল” এবং যদি এটি খুব উচ্চ-ধারণার হয় তবে এমন কিছু লোক যদি আপনি নামক জেমস গুনের নাম শুনে থাকতে পারেন একটি স্টিফেন হকিং অনুকরণ (তাঁর চরিত্রটির নামকরণ করা হয়েছে “ফ্লেম হকিং”) এবং সিউডো-চিকিত্সার ব্যাখ্যাগুলির একটি গোছা ছড়িয়ে দিয়েছেন।
টক্সির নিজের বাস্তবতার কোনওরকম খারাপ সংস্করণে ঘুরে বেড়ানোর সময়, “নক্সি” – তার জায়গায় ট্রোম্যাভিলিতে উপস্থিত হন ox বিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করে, স্থানীয় নাৎসিরা আনন্দ করে এবং নাগরিক টক্সি নক্সিকে তার নিজের কালো এবং সাদা নিউজরিল দিয়ে এর শিরোনামে ভাল করে তোলে যা আরও অনেক বেশি ডিবেচডের মতো ছড়িয়ে পড়ে নাগরিক কেন। আমরা প্রতিটি মহাবিশ্বে মজাদার চরিত্রের বিভিন্নতাও পাই, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি অবহেলিত ট্রোমা “সুপারহিরো” সহ। সব সময়, দুষ্ট নক্সি যতটা সম্ভব ধ্বংসের কারণ এবং টক্সি তার বাড়ির পথে যাত্রা করার চেষ্টা করে – এমন একটি কাজ যা কাছ থেকে একটি ধাক্কা নেয় ওজ উইজার্ড সম্পাদন করতে।
শেষ পর্যন্ত, দু’জন মুখের মোপগুলি ব্যবহার করে যা কৌতূহলীভাবে পছন্দ করে স্টার ওয়ার্স লাইটাসবার্স। তবে আপনি শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন, এতে কাউফম্যান ক্যামিওর বৈশিষ্ট্য রয়েছে (তাদের সাথে একটি সিনেমা স্টাফ করার পরে; লি এবং গন বাদে, এলি রথ, মোটরহেডের লেমি, পর্ন তারকা রন জেরেমি, কোরি ফিল্ডম্যান এবং সম্ভবত আরও কিছু) রয়েছে। এমনকি যদি আপনি কৌতুকের সাথে ভাইবিং করছেন, নাগরিক টক্সি এখনও প্রকৃত অপরাধের কারণ হতে পারে। আমার জন্য, বর্ণবাদী টেনে আনার দৃশ্য – যা 2000 সালে দর্শকদের অবশ্যই একটি প্রকৃত ঘৃণার অপরাধের প্রতিলিপি দেয় – অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল – এই প্রসঙ্গে যদি উদ্দেশ্যযুক্ত খুনের শিকারের মাথা বেঁচে থাকে তবে এটি খুব দূরে পাশ দেয় এবং সহায়ক কাস্টের ক্যারিশম্যাটিক সংযোজন হয়ে ওঠে।
এখানে স্বীকার করা যায় যে এখানে খুব বেশি গভীরতা চলছে না, এবং অবশ্যই শূন্য উপদ্রব। তবে শারীরিক তরলগুলির সমস্ত গ্যালনের নীচে, একটি নির্দিষ্ট মুক্ত-উত্সাহিত বিশৃঙ্খলা রয়েছে যা ট্রোমার পদ্ধতির গাইড করে। স্টুডিওটি কোনও সংবেদনশীল দর্শকদের “মালিক” করার চেষ্টা করছে না বা ওয়োকনেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, ধারণাগুলি যা 2000 সালে এমনকি বিদ্যমান ছিল না। সর্বোপরি, এটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য গ্রসেস্ট রুটটি গ্রহণ করে বিনোদন দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে।
এবং যখন নাগরিক টক্সি ঘৃণ্য রসিকতা এবং স্টেরিওটাইপগুলিতে পূর্ণ, এর মিসপ্পেন নায়ক সত্যই একজন ভাল লোক হওয়ার চেষ্টা করছেন। এটি এমন কিছু যা নতুনতে বহন করে টক্সি অ্যাভেঞ্জারযা ট্রোমার মোর, আহ, প্রাচীনতম গুণাবলীকে সর্বোত্তম উপায়ে আপডেট করে, ফলস্বরূপ এমন একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয় যা ক্রাসের চেয়ে আরও চতুর (তবে এটি যখন প্রয়োজন তখন এখনও ক্রেস)। উভয় চলচ্চিত্রই কিছু মূল গ্রহণের অংশও ভাগ করে: গাধার হয়ে উঠবেন না। আপনি যা বিশ্বাস করেন তার পক্ষে দাঁড়ান এবং যারা পারেন না তাদের পক্ষে লড়াই করুন। এবং উদাহরণস্বরূপ, ট্রোমা ফ্যান হওয়ার মতো যা আপনাকে অদ্ভুত এবং আলাদা করে তোলে তা আলিঙ্গন করুন।
নাগরিক টক্সি: বিষাক্ত অ্যাভেঞ্জার IV প্রাইম ভিডিওতে ফ্রি স্ট্রিমিং এবং এটি ট্রোমার নিজস্ব স্ট্রিমার, ট্রোমা নাওতেও উপলব্ধ। বিষাক্ত অ্যাভেঞ্জার 29 আগস্ট থিয়েটার হিট।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।