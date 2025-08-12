সিডনি মসজিদের লাউডস্পিকারদের কাছ থেকে প্রার্থনা করার জন্য ইসলামিক কল খেলার জন্য 22,000 ডলার প্রস্তাবের বিষয়ে বোম্বশেল আপডেট

সাপ্তাহিক প্রার্থনা সেশনগুলি সম্প্রচারের বিতর্কিত পরিকল্পনাগুলি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার পরে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম মসজিদটি আবার অঙ্কন বোর্ডে ফিরে যাবে।
লেবাননের মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনটি সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমে লেকেম্বা মসজিদে চারটি স্পিকার স্থাপনের জন্য একটি সরল আবেদন বলে মনে করেছিল যা প্রতি শুক্রবার 15 মিনিটের জন্য প্রার্থনা করার জন্য ইসলামিক আহ্বান সম্প্রচারের জন্য এটি জমা দিয়েছিল।
কয়েক হাজার উপাসক সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্য মসজিদে অংশ নেন, যা রমজানের মতো বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আরও কয়েক হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে।
ক্যানটারবেরি কাউন্সিল সুপারিশ করেছে যে স্থানীয় পরিকল্পনা প্যানেল $ 22,690 প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, শব্দ, সর্বোচ্চ বিল্ডিং উচ্চতা ছাড়িয়ে উন্নয়ন, সম্পত্তির মূল্যবোধের উপর সম্ভাব্য প্রভাব এবং ধর্মীয় উদ্বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে।
এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘অ্যাকোস্টিক রিপোর্টে অসঙ্গতি এবং কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণগুলির সাথে সম্মতি না থাকার কারণে কাউন্সিল প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে অক্ষম ছিল, যা স্থানীয় অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য শব্দের প্রভাবের সমাপ্তি ঘটবে, “এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
‘এই উন্নয়নের অনুমোদন সংলগ্ন সাইটগুলি, প্রতিবেশী আবাসন এবং বিস্তৃত সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ এবং অ্যাকোস্টিক প্রভাব তৈরি করবে।’
সাম্প্রতিক জনসাধারণের পরামর্শের সময়কালে জমা দেওয়া 329 টি জমাগুলির মধ্যে, একজন ব্যতীত অন্য সকলেই এই প্রস্তাবটিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন।
স্থানীয় পরিকল্পনা প্যানেল সোমবার রাতে মিলিত হয়। কাউন্সিলের এক মুখপাত্র ডেইলি মেইলকে বলেছেন, এর সিদ্ধান্তটি আগামী দিনগুলিতে জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
লেকেম্বা মসজিদ তার সাপ্তাহিক প্রার্থনা সম্প্রচারের জন্য লাউডস্পিকারগুলি ইনস্টল করতে চায়। চিত্রযুক্ত উপাসকরা রমজানের শেষ চিহ্নিত করছেন
ক্যানটারবেরি কাউন্সিল মসজিদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছিল, শব্দ, সম্পত্তির মূল্যবোধের উপর সম্ভাব্য প্রভাব এবং ধর্মীয় উদ্বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে
লেবাননের মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করবে এবং কাউন্সিলের সাথে আলোচনায় রয়েছে যাতে একটি সংশোধিত আবেদন জমা দেওয়া যায়।
সেক্রেটারি জর্জ খেইরকে বলেছেন, ‘সিবিডি -তে সেন্ট মেরির ক্যাথেড্রাল বা পঞ্চবোলের মেরোনাইট চার্চের ঘণ্টা বাজানোর বিষয়ে কেউই আপত্তি করে না, তবুও কোনওভাবে প্রার্থনার আহ্বানকে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়,’ সিডনি মর্নিং হেরাল্ড।
‘আমরা আশেপাশের অঞ্চলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছি এবং স্পিকাররা কেবল শুক্রবার মধ্যাহ্নের প্রার্থনার জন্য কাজ করবে।
‘এটি এমন নয় যে আমরা একজন নাইটক্লাব, রাতে মানুষকে জাগ্রত রাখছি – এটি প্রকৃতিতে খুব সীমাবদ্ধ’ ‘
প্রস্তাবটি স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভক্ত করে চলেছে।
‘আমি একমত নই … দেখুন … আপনি অন্য গীর্জা শহরতলির উপর দিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে দেখছেন না, তবে কেন তাদের এই ভূমিকায় বিবেচনা করা উচিত?’ এক মহিলা জানিয়েছেন স্কাই নিউজ।
অন্য একজন বাসিন্দা যোগ করেছেন: ‘দেখুন, এটি নির্ভর করে কারণ দিনের শেষে লোকেরা বুঝতে পারে যে এটি এখানে কেবল মুসলমান নয়।
‘সত্যিই, আমি মনে করি এটি একটি ভাল ধারণা, তবে এটি কেবল উচ্চতার উপর নির্ভর করে…। গির্জার ঘণ্টাগুলি যখন সকালে বেজে যায় তখনও এটি একই রকম। ‘
অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম মসজিদটি 20 মিটার মিনারে চারটি লাউডস্পিকার ইনস্টল করতে 22,690 ডলার ব্যয় করবে বলে আশা করেছিল (প্রস্তাবিত চিত্র)
প্রিমিয়ার ক্রিস মিনসের একটি সমঝোতার আশা রয়েছে তবে তিনি বলেছিলেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি তার হাতের বাইরে ছিল।
‘আমি এর ইনস এবং আউটগুলি জানি না। স্থানীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে এটি মূল্যায়ন করতে হবে, ‘তিনি সাংবাদিকদের বলেন।
‘আমার বোধগম্যতা ছিল যে শুক্রবার বিকেলে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।
‘সম্ভবত এমন কোনও সমঝোতা রয়েছে যা পৌঁছানো যেতে পারে যেখানে প্রার্থনার কলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমিত উপায়ে সংঘটিত হতে পারে, তবে আমি কলটি কতক্ষণ বা স্থানীয় সরকারের নিয়মের জন্য যায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই।’