সিডনি সুইনির ভাই ‘গুড জিন্স’ সামরিক পোস্টের সাথে ভাইরাল হয়
সিডনি সুইনির ভাই ‘গুড জিন্স’ সামরিক পোস্টের সাথে ভাইরাল হয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

সিডনি সুইনি এবং তার ভাই উভয়েরই “ভাল জিন্স” রয়েছে।

নতুন প্রচারিত বিমান বাহিনীর কর্মী সার্জেন্ট ট্রেন্ট সুইনি ডেনিম নাটকে অভিনয় করেছিলেন যা তাঁর বিখ্যাত বোনকে জড়িয়ে রেখেছে।

এই সপ্তাহে, 29 বছর বয়সী এই যুবক তার ইনস্টাগ্রাম গল্পে স্টাফ সার্জেন্টকে তার অফিসিয়াল প্রচার সম্পর্কে গর্বের সাথে পোস্ট করেছেন, বিতর্ককে লক্ষ্য করে একটি চটকদার ক্যাপশন দিয়ে সম্পূর্ণ।

আমেরিকান ag গল সিডনি সুইনি প্রচারের পরে সমালোচকদের কাছে ফিরে গুলি চালায় অনলাইন ব্যাকল্যাশ

আমেরিকান ag গল জিন্সের জন্য একটি বিজ্ঞাপনে সিডনি সুইনি (আমেরিকান ag গল ইনস্টাগ্রাম)

“এটি তাদের ভাল জিন্স,” তিনি তার সামরিক প্রচারের স্বীকৃতি দিয়ে একটি শংসাপত্রের সাথে ভাগ করেছেন।

ডেনিম বিতর্কের প্রতি ট্রেন্টের কৌতুকপূর্ণ সম্মতি ক্ষোভের মাঝে সমর্থকদের কাছ থেকে হেসে উঠল এবং শংসাপত্রটি ধারণ করে তিনি আরও একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন।

সিডনি সুইনির ভাই ট্রেন্ট তার বিখ্যাত বোনকে ঘিরে ডেনিম বিতর্কের একটি কৌতুকপূর্ণ রেফারেন্স সহ স্টাফ সার্জেন্টের কাছে তার বিমান বাহিনীর প্রচার উদযাপন করেছেন। (ট্রেন্ট সুইনি/ইনস্টাগ্রাম)

“পারিবারিক জিন্স, প্রচারের জন্য অভিনন্দন,” তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে একটি মন্তব্য জানিয়েছে।

অন্য একজন অনুরাগী লিখেছেন, “ট্রু আমেরিকান জিনস”, যখন একটি ইনস্টাগ্রামের মন্তব্য বলেছে, “(গুলি) ভাল জিন্স সহ সার্জেন্ট।”

ট্রেন্ট সুইনি, সিডনি সুইনি এবং সামের সোটো “ইকো ভ্যালি” এর ইউরোপীয় প্রিমিয়ারে উপস্থিত হন। (অ্যাপল টিভির জন্য ডেভ বেনেট/গেটি চিত্র+)

এদিকে, সুইনি কিছু বড় মনোযোগ আকর্ষণ করেছে – আবার!

“ইউফোরিয়া” অভিনেত্রী বাসকিন-রবিন্স বিজ্ঞাপন তার ভক্তদের মধ্যে পুনরুত্থিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত সুইনি আনন্দের সাথে রঙিন আইসক্রিমের স্বাদে জড়িত এবং তিনি মিষ্টি ভাইবস ছাড়া কিছুই পরিবেশন করেননি।

সিডনি সুইনির ভাই তার বোনকে ঘিরে নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন তার ইনস্টাগ্রামের গল্পে স্টাফ সার্জেন্টের কাছে প্রচার সম্পর্কে একটি চটকদার পোস্ট নিয়ে, লিখেছেন, “এটি তাদের ভাল জিন্স”। (অ্যাপল টিভির জন্য ডেভ বেনেট/গেটি চিত্র+)

সিডনি সুইনির বাষ্পীয় ডেনিম বিজ্ঞাপন ব্রুক শিল্ডসের ‘বিতর্কিত’ 80 এর ক্লাসিকের সাথে তুলনা করে

সুইনির স্বাক্ষর স্কুপের মধ্যে একটি চকোলেট-ডুবানো ওয়াফল শঙ্কুতে রেইনবো স্প্রিংকেলস এবং আঠালো ভালুকের মিনিস সহ রেইনবো শরবেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি অতিরিক্তভাবে মেনুতে একটি স্বাক্ষরযুক্ত পানীয় পেয়েছিলেন – লেমন চুনের সোডা দিয়ে আঠালো ভাল্লুকের সাথে শীর্ষে থাকা শরবত।

ভক্তরা আইসক্রিম সংস্থার জন্য তার পুনরুত্থিত বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্রুত ছিলেন।

“আমি সিডনি সুইনি এবং তার ভাল জিন্স পছন্দ করি এবং আমি বাসকিন-রবিনস আইসক্রিম পছন্দ করি You আপনি সেরা সিডনি,” এক্স এর একটি মন্তব্য বলেছে।

“আমাকে কিছু বাসকিন-রবিনসকে ভালবাসুন! আমি যখন আমার সিডনি সুইনি মিষ্টি কিনেছি তখন আমি আমার নতুন এই জিন্সটি পরব,” আরেকটি মন্তব্য বলেছে।

সুইনির আমেরিকান ag গল প্রচারটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাকল্যাশ পেয়েছিল, কেউ কেউ পরামর্শ দেয় যে এটিতে “ইউজেনিক্স” এবং “সাদা আধিপত্য” এর ছায়া রয়েছে। (এমা ম্যাকআইন্টির/গেটি চিত্র)

একজন এক্স ব্যবহারকারী যোগ করেছেন, “আসুন দেখা যাক কে সিডনি সুইনির নতুন বাসকিন-রবিন্স বিজ্ঞাপন দ্বারা ট্রিগার করা হবে।”

বাসকিন-রবিন্স জুনে সুইনার সাথে তার সহযোগিতা প্রকাশ করেছিলেন।

“দ্য হোয়াইট লোটাস” তারকা আমেরিকান ag গল জিন্স বিজ্ঞাপনের সাথে গত মাসে ইন্টারনেট ভেঙে দেওয়ার পরে সুইনির আইসক্রিম বিজ্ঞাপনটি পুনরুত্থিত হয়েছিল।

আমেরিকান ag গল সুইনির বিজ্ঞাপনকে রক্ষা করেছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিল যে, “‘সিডনি সুইনির দুর্দান্ত জিন্স রয়েছে’ এবং সর্বদা জিন্স সম্পর্কে ছিল। তার জিন্স সম্পর্কে। তার গল্প। আমরা কীভাবে তাদের এই জিন্স পরেন তাদের এই জিন্সটি কীভাবে পরা তা উদযাপন করতে থাকব great গ্রেট জিন্স প্রত্যেকের জন্য ভাল দেখাচ্ছে।” (আমেরিকান ag গল ইনস্টাগ্রাম)

জিনগুলি “বাবা -মা থেকে বংশধরদের কাছে চলে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলার পরে, প্রায়শই চুলের রঙ, ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি চোখের রঙের মতো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে” সম্পর্কে কথা বলার পরে বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়।

“আমার জিন্স নীল,” ক্যামেরাটি তার চোখে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি যোগ করলেন।

সুইনির প্রচারের প্রতিক্রিয়াটি সোশ্যাল মিডিয়ার নিষ্ঠুর শক্তির মুখোমুখি হয়েছিল, কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে এটিতে “ইউজেনিক্স” এবং “সাদা আধিপত্য” এর ছায়া রয়েছে।

তবে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ অন্যরা বিজ্ঞাপনের প্রতিরক্ষায় এসেছেন।

ট্রাম্প সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে লিখেছেন, “সিডনি সুইনি, একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান, সেখানে ‘হটেস্ট’ বিজ্ঞাপন রয়েছে It’s “জোয়ারটি মারাত্মকভাবে পরিণত হয়েছে – জাগ্রত হওয়া হারাচ্ছেদের জন্য।”

আমেরিকান ag গল তার সোশ্যাল মিডিয়ায় ১ আগস্টে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিল, “‘সিডনি সুইনিয়ের দুর্দান্ত জিন্স রয়েছে’ এবং সর্বদা জিন্স সম্পর্কে ছিল। তার জিন্স।

সুইনি এবং বাসকিন-রবিন্সের জন্য প্রতিনিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

স্টিফানি জিয়াং-পোনন ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন লেখক। গল্পের টিপসগুলি স্টেফানি.গিয়া @ফক্স.কম এবং টুইটারে: @এসজিআইএএনজিপাউননে প্রেরণ করা যেতে পারে।



