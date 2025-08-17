সিডনি সুইনি বিতর্কিত আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনের পরে ডেনিম চেহারা দেখায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সিডনি সুইনি তার বিতর্কিত আমেরিকান ag গল “গুড জিন্স” বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রকাশের তিন সপ্তাহ পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ডেনিম-পরিহিত ফিরে এসেছিলেন।
শুক্রবার, ২ 27 বছর বয়সী এই অভিনেত্রী, যিনি বিজ্ঞাপনটি বা এর মিশ্র সংবর্ধনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি, তিনি ইনস্টাগ্রামে ফটোগুলির একটি কারাউসেল ভাগ করেছেন যেখানে তাকে বন্ধুদের সাথে একটি বারে রাত কাটাতে গিয়ে একজোড়া বড় আকারের নীল জিন্স এবং একটি সাদা লেইস-ফ্রন্ট ফসলের শীর্ষে দুলতে দেখা গেছে।
“ডুভাল ডায়েরি।” ক্যাপশনে সুইনি লিখেছেন।
একটি ছবিতে, সুইনিকে তার পায়ে লাথি মারতে দেখা গেছে যখন তিনি একদল বন্ধুদের সাথে পোজ দিয়েছিলেন, যারা ডেনিম বা নীল এবং সাদা পোশাক পরেছিলেন।
অন্য একটি স্ন্যাপে মাইক্রোফোন ধরে রাখার সময় তারা মঞ্চে পিছনে ফিরে দাঁড়ালেই সুইনি এবং এক বন্ধু কারাওকে পারফর্ম করতে দেখছিল।
অন্য একটি ছবিতে, সুইনিকে ক্যামেরায় ঝাঁকুনির সময় একদল বন্ধুবান্ধব দ্বারা ঘিরে থাকা অবস্থায় পানীয়ের একটি ট্রে ধরে থাকতে দেখা গেছে। অন্যান্য স্ন্যাপগুলিতে “দ্য হোয়াইট লোটাস” অভিনেত্রী তার বন্ধুদের সাথে ভিড়ের ভেন্যুতে নৃত্য করে।
আমেরিকান ag গল গত মাসে “সিডনি সুইনি হ্যাভ গ্রেট জিন্স” শীর্ষক তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভক্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।
কিছু ডাব প্রচারণা “টোন-বধির” বর্ণিত জাতিগত আন্ডারটোনসের কারণে, অন্যরা “জাগ্রত” বিজ্ঞাপন হত্যার জন্য সুইনির প্রশংসা করেছেন।
ব্র্যান্ডের পোস্ট করা একটি প্রোমো ভিডিওতে ইনস্টাগ্রামসুইনিকে তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি এই বিলবোর্ডের দিকে হাঁটতে দেখা গেছে এবং ট্যাগলাইন “সিডনি সুইনিয়ের দুর্দান্ত জিন রয়েছে।” সুইনি “জিন” পেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এটিকে “জিন্স” দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।
দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে, সুইনিকে তার জিন্সকে শুয়ে থাকতে এবং বেঁধে রাখতে দেখা গিয়েছিল, “জিনগুলি বাবা -মা থেকে বংশধরদের কাছে চলে যায়, প্রায়শই চুলের রঙ, ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি চোখের রঙের মতো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।” ক্যামেরাটি তখন তার নীল চোখ পর্যন্ত প্যানড হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন “আমার জিন্স নীল”।
বিজ্ঞাপনটির প্রতিরোধকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে এটিতে “ইউজেনিক্স” এবং “সাদা আধিপত্য” এর ছায়া রয়েছে। অনুযায়ী সেলুন“গ্রেট জিনস” শব্দটি histor তিহাসিকভাবে “শুভ্রতা, পাতলা এবং আকর্ষণ উদযাপন” করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
আমেরিকান ag গল তার সোশ্যাল মিডিয়ায় ১ আগস্টের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল, এতে লেখা ছিল, “‘সিডনি সুইনিয়ের দুর্দান্ত জিন্স রয়েছে এবং সর্বদা জিন্স সম্পর্কে ছিল। তার জিন্স সম্পর্কে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলার সময়, খ্যাতি পরিচালনার পরামর্শদাতাদের সিইও এরিক শিফফার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে বিতর্ক সম্ভাব্যভাবে অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারের পাশাপাশি তার মূল্যের মূল্য সহ টার্বোচার্জ করতে পারে।
“এই ফায়ারস্টর্ম সুইনিকে in ুকিয়ে দিয়েছে বিষাক্ত সংস্কৃতি-যুদ্ধের ক্রসহেয়ার্স -ঠিক যেখানে মনোযোগ দ্রুত নগদীকরণ করে, “তিনি বলেছিলেন।” ব্যাকল্যাশ কয়েকটি ‘নিরাপদ’ ব্র্যান্ডকে স্প্রে করতে পারে, তবে ঝুঁকি-সহনশীল স্টুডিওগুলি তার উত্তাপের জন্য নির্মমভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ করবে।
“আমেরিকান ag গলের ডেনিম ব্লিটজ শ্রম দিবসের আগে সুইনির ওয়ালেটে আরও 5 মিলিয়ন ডলারের একটি ক্ষোভের ককটেল জ্যাম করতে পারে। ভাইরাল জিন্সের স্পটটি একটি নির্মম নেপাল-গ্রেড নগদ কামান-প্রতিটি ক্লিক তার 40 মিলিয়ন ডলার গাদা করে নতুন রয়্যালটি চেককে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে বিতর্কিত ড্রাইভগুলি একটি ভলিউম টর্নো ডেনিমকে ডেনিমকে ডেনিম করে।”
শিফার আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অভিনেত্রী যে প্রতিক্রিয়াটি পেয়েছিল তা তার জন্য ক্যারিয়ারের সুযোগের আগমন ঘটাতে পারে।
তিনি বলেন, “ক্ষোভের আসক্তরা বিজ্ঞাপনটি ‘ইউজেনিক্স’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তবে হলিউডের গন্ধ তেজস্ক্রিয় বাজকে কার্যকর করে এবং তার দ্রুত কাস্ট করেছে,” তিনি বলেছিলেন। “হলিউড ডেনিম পাংসকে ক্ষমা করে দিয়েছে; এটি বিতর্কিত নগদ পুরষ্কার দেয়।”
শিফার আরও বলেছিলেন, “তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি উত্তাপ নিতে পারেন এবং পরিচালকরা মারাত্মক বর্মের সাথে একজন অভিনেত্রীকে ভালবাসেন। তার বোম্বশেল এবং ব্যাকল্যাশের মিশ্রণটি প্রযোজকদের জন্য মারাত্মক ক্যাটনিপের কাছে রয়েছে। হলিউড বিক্রি করে একটি নির্দয় বিপণন পাঞ্চের সাথে একটি মেরুকরণ তারকা পছন্দ করে।”
যাইহোক, পিআর বিশেষজ্ঞ স্টিভ হোনিগ তার মতামতটি প্রকাশ করেছিলেন যে এই প্রতিক্রিয়াটি সুইনার ক্যারিয়ারকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কম ছিল।
তিনি বলেন, “আপনি যে পক্ষের সাথে থাকুক না কেন, বিজ্ঞাপনগুলি অনস্বীকার্যভাবে অভিনেত্রী এবং সংস্থাগুলি তাদের চেয়ে বেশি মনোযোগ এবং প্রচার অর্জন করেছে। “তিনি তার সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাথে একটি জনপ্রিয়, আপ এবং আগত প্রতিভা।”
হোনিগ অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচারগুলি উদ্ধৃত করতে গিয়েছিলেন যা বিতর্ককে সমর্থন করে দুর্দান্ত সাফল্য দেখেছিল।
“Histor তিহাসিকভাবে, জিন্সের বিজ্ঞাপনগুলি উস্কানিমূলক হয়েছে,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন। “1980 এর দশকের গোড়ার দিকে ক্যালভিন ক্লিনের বিজ্ঞাপন প্রচারে ফিরে দেখুন ব্রুক শিল্ডস বৈশিষ্ট্যযুক্ত; একটি 15 বছর বয়সী কিশোরীকে কীভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনগুলি ক্লেইন এবং শিল্ড উভয়ের জন্য ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছিল এবং বিভিন্ন উপায়ে অভিনেত্রী/মডেলটিকে মানচিত্রে রেখেছিল। “
হোনিগ আরও বলেছিলেন, “যতক্ষণ না সুইনি বিজ্ঞাপনগুলি খুব যৌন হয় বা ‘পুরুষ দৃষ্টিনন্দন’ লক্ষ্য করে, আমি সিন্ডি ক্রফোর্ডের সাথে অত্যন্ত সফল পেপসি বিজ্ঞাপন প্রচারের দিকে ইঙ্গিত করব, যা সম্প্রতি পুনরায় বুট করা হয়েছিল। গ্লোরিয়া ভ্যান্ডারবিল্টের বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়টি ছিল তার নামটি ছিল একজন মহিলার পিছনে থাকা।”
“এখানে মূল কথাটি হ’ল আমেরিকান ag গল ক্লিন এবং ভ্যান্ডারবিল্ট যেভাবেই খামটিকে ধাক্কা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন। “এটি পছন্দ করুন বা না করুন, প্রচারটি আলোচনার জন্ম দিচ্ছে এবং প্রচুর নোটিশ পাচ্ছে, যা সম্ভবত তারা যা করতে চেয়েছিল।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের জেনেল অ্যাশ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।