সিডিএমএক্স -এ মেগাবাচেটন 2025 86.4 শতাংশের অগ্রিম রিপোর্ট করেছে

শুরু করার 70 দিন পরে, মেগাবাচেটন 2025 মাত্র 178,000 এরও বেশি গর্তের সাথে প্রাথমিক রাস্তায় অংশ নিয়েছে 86 86.৪ শতাংশের অগ্রিম রেকর্ড করুন মেক্সিকো সিটি (সিডিএমএক্স)মূলধন সরকার কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে।

18 মার্চ থেকে আজ অবধি তারা হস্তক্ষেপ করেছে 154 হাজার 475 গর্ত শহরের প্রাথমিক রোড নেটওয়ার্কে। তারা গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিবেশন করা প্রায় 24 হাজার কাছাকাছি যোগ করে।

“কার্যত দু’মাস রয়েছে, আমরা মেক্সিকো সিটির প্রাথমিক নেটওয়ার্কে মেগাবাচেটনের শুরু (আনুষ্ঠানিক) মেনে চলছি, এবং আমরা মোট ১৮6 হাজার হাজার ৪৩২ ব্যাচকে পরিবেশন করতে পেরেছি,” ওয়ার্কস অ্যান্ড স্থানীয় সার্ভিসেস সেক্রেটারি, রাউল বেসাল্টো লুভিয়ানোস বলেছেন।

কাজের গতি বজায় রাখতে, সরকার প্রধান, ক্লারা ব্রুগাদাদুই সপ্তাহের মধ্যে বলেছেন শুরু 120 দিনের মধ্যে মেরামত করতে গত অক্টোবরে 200 হাজার গর্ত সনাক্ত করা হয়েছিল।

“অনেকে বিশ্বাস করেননি যে 120 দিনের মধ্যে আমরা 200 হাজার গর্তে অংশ নিতে যাচ্ছিলাম। তবে আমরা কত দিন ছিলাম? আমরা ৮২ শতাংশ হয়েছি,” মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ১৫৪ হাজারেরও বেশি বাম্পে অংশ নেওয়া। পূর্বে প্রায় 24,000 মেরামত করা ছাড়াও শতাংশটি 86.4%।

“সুতরাং, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি চেষ্টা করতে যাচ্ছি, এটি শেষ হবে,” কর্মসূচির নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সরকার প্রধান বলেছিলেন বাড়ি দ্বারা বাড়ি রোমেরো রুবিও পাড়ায়, ভেনস্টিয়ানো ক্যারানজা মেয়রের অফিস।

তবে, তবে ব্রুগদা তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি বাচেও শহরে এটি স্থগিত করা হবে না এবং বলেছিল যে বৃষ্টি মৌসুমেও ক্রিয়াগুলি বজায় রাখা হবে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মাঝখানে, একবারে মেগাবাচেটেনক স্থায়ী কৌশলশহরের 169 প্রাথমিক রাস্তায় গর্তগুলি পর্যবেক্ষণ এবং তাত্ক্ষণিক মেরামতের জন্য।

“আমরা কর্মীদের প্রস্তুত করতে যাচ্ছি যাতে, যদি কেবল একটি ধাক্কা থাকে তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এতে উপস্থিত হতে পারি। আমরা পুরো বর্ষাকালটি কাজটি আবার শুরু করার জন্য অপেক্ষা করতে যাচ্ছি না,” তিনি বেসাল্ট বিশদ দিয়েছিলেন।

“বৃষ্টির পরে, আমাদের রাস্তাগুলি আবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে Therefore সুতরাং, এটি এমন কোনও প্রোগ্রাম নয় যা এখন এবং এখন চলে যায়। এটি এমন একটি কাজ যা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে”তিনি বললেন।

বৃষ্টির প্রভাব

লাস ভারী বৃষ্টি এই বৃহস্পতিবার প্রথম দিকে নিবন্ধিত তারা চলে গেছে বন্যা এবং রাস্তাগুলি এবং আবাসনগুলিতে প্রভাবগুলি মূলত মেয়রের কার্যালয়ে ইজটাকালকো।

এর ব্যক্তিগত রাস্তায় সান জুয়ান নদী এবং কলোনিতে 7 ম স্ট্রিট Agrícola pantitlánনিকাশী জল শীতল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করার পরে দশটি বাড়ি প্লাবিত হয়েছিল। জায়গাটিতে, দমকলকর্মীদের বীরত্বপূর্ণ দেহের উপাদানগুলি এবং নাগরিক সুরক্ষার উপস্থিতি, জল হ্রাস করতে এবং সমর্থন করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবেশী।

আজ বিকেলে বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে, চুবাসকো থেকে বিরতি সহ, মেয়রশিপে ম্যাগডালেনা কনট্রেস y Tlalpan।

এছাড়াও, সেখানে বৃষ্টিপাতের উপস্থিতি রয়েছে:

Álvaro obregón

কোয়াকান

কুয়াজিমালপা

Cuauhtémoc

মিগুয়েল হিডালগো

এর বৃষ্টি এবং অন্তর ঝরনাসাথে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপবিকেল ও রাতে চলতে থাকবে, নাগরিক সুরক্ষা সতর্ক করে দিয়েছিল।

