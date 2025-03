সিদ্ধ ডিমগুলি বুশ ফ্রন্টম্যান গ্যাভিন রসডেল জন্য ‘তাত্ক্ষণিক ধরণের জোল্ট’ সরবরাহ করে

গ্যাভিন রসডেল মঞ্চে বুশের ব্যান্ডের প্রধান গায়ক হিসাবে সাফল্য পেয়েছেন। এখন, তিনি রান্নাঘরে সিজল আশা করছেন।

৫৯ বছর বয়সী লন্ডন-বংশোদ্ভূত সংগীতশিল্পী হলেন একটি নতুন টিভি সিরিজের হোস্ট, “ডিনার উইথ গ্যাভিন রসডেল”।

সিক্স-পর্বের প্রথম মৌসুমে সেরেনা উইলিয়ামস, টম জোন্স এবং ব্রুক শিল্ডসের মতো সেলিব্রিটি অতিথিদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যারা রসডেল তার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে তাদের জন্য ডিনার উপভোগ করার সময় তাদের কেরিয়ার এবং অনুপ্রেরণা সম্পর্কে কথা বলেন।

এটি বুশ ফ্রন্টম্যানের পক্ষে গতির পরিবর্তন, যিনি তার পেশাদার জীবনের একটি ভাল চুক্তি রাস্তায় ব্যয় করেছেন।

সফরে যাওয়ার সময় স্বাস্থ্যকরভাবে খাওয়া “tradition তিহ্যগতভাবে বেশ কঠিন,” রসডেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, “আপনি যদি ক্যাটারিংয়ের সাথে ভ্রমণ না করেন।” (এই নিবন্ধের শীর্ষে ভিডিওটি দেখুন))

ক্যাটারিং ছাড়াই অবস্থান থেকে স্থানে ভ্রমণের ফলে “ভ্রমণে কিছু ছদ্মবেশী খাবার” হতে পারে, রসডেল বলেছিলেন – যেমন সবুজ মটরশুটি যা “স্বীকৃতি ছাড়িয়ে রান্না করা”।

একটি কনসার্টের আগে তাঁর গো-টু খাবার, রসডেল প্রকাশ করেছিলেন, সেদ্ধ ডিম।

রসডেল বলেছিলেন, “আমি কেবল প্রায় তিন বা চারটি ডিম সিদ্ধ করি এবং আমি কেবল তাদের সয়া সস এবং রাইস ওয়াইন ভিনেগারে বসতে দিয়েছি, সম্ভবত কিছুটা মিরিন,” রসডেল বলেছিলেন।

তিনি এটিকে “তাত্ক্ষণিক জোল্ট” বলেছিলেন।

রসডেল যোগ করেছেন, “আমি তিন-ডিমের ধরণের লোক।”

“গ্যাভিন রসডেল উইথ ডিনারে” ট্রেলারটিতে রসডেল একজন আমেরিকান জাজ ট্রাম্পটার একবার কী ঘোষণা করেছিলেন তা প্রতিফলিত করে।

“মাইলস ডেভিস বলেছিলেন যে প্রতিটি সংগীতকার রান্না করতে সক্ষম হওয়া উচিত, তাই আমি খাবারের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্কের সাথে এটি একটি দুর্দান্ত অনুপ্রেরণা হিসাবে নিয়েছি,” রসডেল বলেছিলেন।

রসডেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি যখন নিজের জীবনযাপন করছিলেন তখন রান্নার প্রতি তাঁর আগ্রহ সত্যিই শুরু হয়েছিল।

“আমার কাছে কোনও টাকা ছিল না, তাই আমাকে কিছু খেতে রান্না করতে হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

রসডেল কীভাবে “কিছুটা টমেটো সস” তৈরি করতে জানতেন এবং, কারণ তিনি একটি বাজারের কাছে থাকতেন, চিংড়ি আলোড়ন-ফ্রাই।

রেস্তোঁরা শিল্পের চারপাশে বড় হওয়া এক ভাল বন্ধু যখন সরে গিয়েছিল, তখন রসডেল তার রুমমেটের “বিগ রিপারটোয়ার” দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং “সুপার প্রতিযোগিতামূলক” হয়ে ওঠেন।

রসডেল বলেছিলেন, “আমি আমার চিংড়ি নাড়াচাড়া দিয়ে ধুলায় ফেলে যাব না।”

তিনি শীঘ্রই একটি “এটির জন্য অনুভূতি” বিকাশ করেছিলেন।

রসডেল বলেছিলেন, “এবং এমন অনেক কিছুই আছে যা আমার কাছে সত্যিই অনুভূতি নেই।”

“আমি একসাথে একটি প্লেট খাবার রেখেছি – এবং লোকেরা এটি পছন্দ করে” “

তিনি বলেছিলেন যে তিনি কীভাবে তাঁর “লিটল সিক্রেট সুপার পাওয়ার” বিকাশ করেছেন তা তিনি নিশ্চিত নন।

তবে, তিনি যোগ করেছেন, “আমি একসাথে একটি প্লেট খাবার রেখেছি – এবং লোকেরা এটি পছন্দ করে।”

রসডেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রতি শিনডাউনের প্রধান সংগীতশিল্পী ব্রেন্ট স্মিথ এবং মরগান ওয়েডের সহকর্মী সংগীতশিল্পীদের জন্য চিকেন টাকো তৈরি করেছেন।

“আমি জানতাম যে লাল বাঁধাকপি দিয়ে এটি খুব ক্রাঞ্চি,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং, আপনাকে ভিনেগার রাখতে হবে You আপনাকে এটি হত্যা করতে হবে You আপনি এটি ম্লান করতে পেরেছেন You আপনি এটি নরম করে তুলেছেন” “

এটি ছিল “সত্যই বেসিক” এবং “জটিল কিছুই নয়”, তিনি স্বীকার করেছিলেন।

“আমি কোনও চাকা পুনরায় উদ্ভাবন করিনি,” রসডেল বলেছিলেন। “এবং আমি কোনও পুরষ্কার পাব না, এবং কেউ আমাকে তার জন্য তাদের হল অফ ফেমে নিয়ে যাবে না। তবে তারা এটি পছন্দ করেছে।”