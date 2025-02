সিনট্রা নাগরিকরা শ্রেণিবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ চেস্টনট ট্রি এর পিজিআর -এর কাছে অভিযোগ করেন গাছ

একটি ধর্মনিরপেক্ষ চেস্টনট ট্রি কাটা এবং সিনট্রেন্স পঞ্চম শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা সিনট্রা গ্রুপের গাছের বন্ধুরা মামলাটি অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে (পিজিআর) এ অংশ নিতে পরিচালিত করেছিল, সন্দেহ করে যে এই হস্তক্ষেপটি সরকারী সত্তা কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

“চেস্টনট ট্রি (স্যাটিভেটিভ চেস্টনট এল।), ছয় শতাধিক বছর বয়সী একটি গাছ এবং সিন্ট্রা পৌরসভায় প্রাচীনতম, পুরোপুরি ঘূর্ণিত এবং অবিশ্বাস্য ছিল, কেবল ঘন পুরোপুরি বাঁকানো এবং সময়ের সাথে সাথে পড়ে গিয়েছিল, পাশাপাশি চারটি রড, সম্ভবত বেসের বেসের, একটি , প্রায় 25 বছর বয়সী এবং অন্য তিনজন খুব অল্প বয়স্ক এবং ছোট, “ফ্রেন্ডস অফ সিনট্রা (জিএএ) ট্রি গ্রুপ বলেছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যামাদেউ গেরার সাথে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে, যেখানে লুসা এজেন্সি অ্যাক্সেস ছিল, জিএএরা “নৃশংস বধ/ছাঁটাইয়ের বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন যার মধ্যে তিনি” জনস্বার্থে শ্রেণিবদ্ধ, 1945 সাল থেকে “কয়েক দিনের জন্য তাকে টার্গেট করা হয়েছিল,” যে সেখানে ছিল যে সেখানে ছিল এর জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ ও বন (আইসিএনএফ) ইনস্টিটিউট থেকে অনুমোদন হয়েছে। “ভবিষ্যতের পাতাগুলি, যখন ফেটে যাওয়ার সময়, পুষ্টিকর উত্পাদনের জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে হয় যা একটি বৃহত ভলিউম বেস এবং বিয়ার বজায় রাখতে পারে যা ধীরে ধীরে যন্ত্রণা ও শুকনো হবে,” সমিতি সতর্ক করেছিল।

চেস্টনট ট্রি, যা ফ্রিয়ার্সের পথে পঞ্চমটির নামকরণ করা হয়েছে, এটি একটি “উচ্চ পরিবেশগত মানের heritage তিহ্য এবং ফলস্বরূপ তার বেসের চারপাশে 50 -মিটার সুরক্ষা অঞ্চল থেকে উপকৃত হয় এবং যে কোনও হস্তক্ষেপ এটি সুরক্ষা দেয় এমন সত্তা থেকে পূর্বের অনুমোদন থাকা উচিত হেরিটেজ আরবোরিয়াল “, এক্ষেত্রে আইসিএনএফ গাএ ব্যাখ্যা করেছে। “This recent intervention may originate the slow thickening of the shaft, as it is opening slits on the wall, such as the ends of one of the legs were hitting the corner of the house and with possible fear of rupture or falling the heavy lames that তারা পড়ে গিয়েছিল, “গা -স্বীকার করেছেন।

তবে, গাছের উকিলদের জন্য, “এই সমস্যাগুলি সহজেই প্রাচীরের বাইরের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সমাধান করা হবে”, ধাতব বারগুলি যা সাধারণত ভবনগুলি থেকে বা বন্ধনী এবং “পুরানো পায়ে স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য সাসপেনশন কেবলগুলি” দিয়ে রক্ষা করে “,” সহ, “,” সহ, ” ভবনের কোণ থেকে শাখাগুলি ঠেলে দেওয়ার জন্য একটি সামান্য ছাঁটাই। ” “কাজটি ব্যয়বহুল হবে, তবে আইনে প্রদত্ত হিসাবে ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটি সচেতন যে শ্রেণিবদ্ধ জনস্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য এই ভর্তুকিগুলি পরিবেশ তহবিল এবং আইসিএনএফ দ্বারা কখনই উপলব্ধ করা হয়নি,” গ্রুপটি যোগ করেছে ।

জিএএএস -এর জন্য, এই “লিসবন অঞ্চল এবং দেশের অন্যতম ভেটাস, পুরানো, মহৎ এবং সুন্দর গাছ, সত্যিকারের জাতীয় জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ এবং সিন্ট্রা পৌরসভার একটি আক্রমণাত্মক আক্রমণকে কনফিগার করে এই” ” এই হস্তক্ষেপটি “আইসিএনএফের মতামত জারি বা পূর্ব অনুমোদনের অনুরোধ ছাড়াই হয়েছিল, যা একটি অপরাধ গঠন করে”, যা, “গুরুতর হতে” বিবেচিত “।

“নজরদারিটির অভাবকে ইঙ্গিত করার পাশাপাশি”, “সিটি কাউন্সিল বা প্রাকৃতিক (সিন্ট্রা-ক্যাসেস) পার্কটি এই স্মৃতিস্তম্ভ এবং শ্রেণিবদ্ধ চেস্টনট ট্রিটির স্ক্রোল এবং ডেকারাকটারাইজেশন সম্পর্কে সচেতন হবে না” ছাড়াও, গাছগুলি প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী পিজিআরকে অনুরোধ করেছিল পিজিআরকে অনুরোধ করেছিল “প্রতিবেদনের অবৈধতার রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা”, “এই বিষয়ে পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিসের হস্তক্ষেপ” এর অনুরোধ করে নিশ্চিত করা হয়েছে।

লুসা সিন্ট্রা চেম্বার এবং আইসিএনএফের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, তবে হস্তক্ষেপ অনুমোদিত হলেও প্রশ্নগুলির প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে মামলাটি পৌরসভার ফরেস্ট টেকনিক্যাল অফিস কর্তৃক তদন্তের জন্য রিপাবলিকান ন্যাশনাল গার্ডের কাছে জানানো হয়েছিল, যেহেতু এটি একটি গাছ শ্রেণিবদ্ধ যে কোনও হস্তক্ষেপ আইসিএনএফের মতামত এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার উপর নির্ভর করে।