সিনসিনাটি ওপেন: আর্থার রেন্ডারকনেক গরম অবস্থায় আদালতে ভেঙে পড়েছে

আর্থার রেন্ডারকেনেক তার সিনসিনাটি থেকে অবসর নেওয়ার আগে ফ্যালিক্স আউগার-আলিয়াসসিমের সাথে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ থেকে অবসর নেওয়ার আগে আদালতে পতিত হন।
রেন্ডারনেক প্রথম সেটটি 7-6 (7-4) হারিয়েছে কানাডার আউগার-আলিয়াসিমটি পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় বেসলাইনের কাছে ভেঙে যাওয়ার আগে দ্বিতীয়টিতে 2-2 এ স্তর ছিল।
চিকিত্সক কর্মীরা আদালতে আসার আগে আউগার-আলিয়াসিম এবং আম্পায়ার ফরাসী ব্যক্তির চেক করতে দৌড়ে এসেছিলেন।
30 বছর বয়সী এই যুবক, যিনি প্রায় দুই ঘন্টা ধরে খেলছিলেন, তিনি তার ঘাড়ে এবং পায়ে বরফের প্যাকগুলি দিয়ে শীতল বিরতি দিয়েছিলেন যে ঘোষণা করার আগে তিনি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।
তবে, তিনি শেষ ১ 16 টির মধ্য দিয়ে আউগার-আলিয়াসিমকে পাঠাতে অবসর নেওয়ার আগে আরও দুটি খেলা চলেছিলেন।
খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্টের সময় তাপের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন, তাপমাত্রা নিয়মিত 30 সি এর বেশি হয়।
ব্রিটিশ এক নম্বর ক্যামেরন নরি অসুস্থ লাগছিল এবং রবিবার প্রবীণ রবার্তো বাউটিস্তা আগুতের কাছে দ্বিতীয় রাউন্ডের পরাজয়ের সময় প্রায়শই ঘামে ভিজে যায়।
উইম্বলডন জুনে তার সবচেয়ে উষ্ণ উদ্বোধনী দিনটি অনুভব করেছিলেন, তাপমাত্রা 32.3 সি পৌঁছেছে। কার্লোস আলকারাজের পাঁচ-সেট প্রথম রাউন্ডের জয়ের ফ্যাবিও ফগনিনির বিপক্ষে জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেটটিতে 15 মিনিটের বিরতি পরে শেষ হয়েছিল, যখন রোদে বসে একজন দর্শক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।
জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেরও 34 সি পৌঁছানোর তাপমাত্রা সোয়েল্টারিং তাপমাত্রা ছিল।
আয়োজকরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করতে 2019 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন হিট স্ট্রেস স্কেল চালু করেছিলেন।