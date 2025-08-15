সিনসিনাটি ওপেন: কার্লোস আলকারাজ আন্দ্রে রুবেলভকে সেমিফাইনালে উঠতে মারধর করে

ওয়ার্ল্ড নম্বরে দুই কার্লোস আলকারাজ সিনসিনাটি ওপেন সেমিফাইনালে উঠতে পেরে আন্দ্রে রুবেলভকে -3-৩ 4-6 7-5-এর সাথে লড়াই করেছিল।
স্পেনিয়ার্ড প্রথম সেটটির সাথে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, তবে তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ স্তরে একটি দুর্দান্ত ফাইটব্যাক তৈরি করেছিল।
ম্যাচ পয়েন্টে একটি সহ দুটি ডাবল ফল্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ব নম্বর 11 রুবেলভের গুণমান হ্রাস পেয়েছে।
আলকারাজ বলেছেন, “আমি সর্বদা ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বজায় রেখেছিলাম, যদিও আমি দ্বিতীয় সেট চলাকালীন কয়েকবার ফোকাস হারিয়েছি।”
“অ্যান্ড্রেয়ের মতো কাউকে অভিনয় করা, যখন আপনি দুটি বা তিনটি পয়েন্টের দিকে মনোনিবেশ হারাবেন, তখন এটি আপনার সেট বা প্রায় ম্যাচের জন্য ব্যয় করতে পারে I