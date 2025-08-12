সিনসিনাটি ওপেন: জ্যানিক সিনার গ্যাব্রিয়েল ডায়ালোকে মারতে ফায়ার অ্যালার্মের মাধ্যমে খেলেন

গ্যাব্রিয়েল ডায়ালোকে পরাজিত করতে এবং সিনসিনাটি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছানোর জন্য ফায়ার অ্যালার্মের মধ্য দিয়ে খেলেছে ওয়ার্ল্ড এক নম্বর জান্নিক সিনার।
অ্যালার্মটি শব্দ হতে শুরু করে এবং দ্বিতীয় সেটটির দ্বিতীয় খেলায় লাইটগুলি ঝলকানি শুরু করে তবে বেশ কয়েক মিনিটের বিলম্বের পরে এই জুটি এটির মাধ্যমে খেলতে রাজি হয়েছিল।
সিনার (২৩) কানাডার বিপক্ষে -2-২ 7–6 (৮–6) জয়ের সাথে সর্বশেষ ১ 16 এ তাঁর জায়গাটি রচনা করেছিলেন এবং তাঁর জায়গাটি বুক করেছিলেন।
সিনার বলেছিলেন, “অফিসে এটি একটি খুব কঠিন দিন ছিল।”
“আপনাকে এই বড় সার্ভারগুলির বিরুদ্ধে ভারসাম্য খুঁজে পেতে হবে। আমি আজ মাঝে মাঝে এর সাথে লড়াই করেছি।
“তবে আমার এ জাতীয় শক্ত ম্যাচ দরকার, আমি খুশি (ইউএস ওপেন) গ্র্যান্ড স্ল্যামের আগে আমি একটি পেয়েছি।”