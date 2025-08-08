সিনসিনাটি ওপেন: ব্রিটিশদের সংগ্রাম হিসাবে সোনাই কার্টাল প্রথম রাউন্ডের ক্ষতি ভোগ করেছেন

ব্রিটেনের সোনাই কার্টাল সিনসিনাটি ওপেনের ক্যারোলিন গার্সিয়ার কাছে প্রথম রাউন্ডের পরাজিত হয়েছিল।
২৩ বছর বয়সী এই যুবককে তার ফরাসী প্রতিপক্ষ, যিনি ২০২২ টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন, তাকে -5-৫ 4-6 3-6 পরাজিত করেছিলেন।
চার নম্বরের প্রাক্তন বিশ্ব গার্সিয়া এখন ১৯ মার্চ থেকে ৩১ বছর বয়সী প্রথম জয়ের পরে কারোলিনা মুচোভার মুখোমুখি হবেন, মে মাসে ঘোষণা করা, বাহ্যিক তিনি এই বছরের শেষের দিকে অবসর নেবেন।
কার্টালের ক্ষয়ক্ষতি সহকর্মী ব্রিটিশ কেটি বোল্টার এবং জ্যাকব ফার্নলির জন্য প্রথম রাউন্ডের প্রস্থান শুরু হয়েছিল।
২৯ বছর বয়সী বোল্টারকে সার্বিয়ার ওলগা ড্যানিলোভিকের কাছে -0-০ -০-৫-৫ ব্যবধানে পরাজিত করা হয়েছিল, যিনি এখন এমা রাদুকানুর মুখোমুখি হবেন – যিনি সম্প্রতি দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্রিটিশ মহিলাদের এক নম্বর হিসাবে বুল্টারকে ডিথ্রোন করেছিলেন।