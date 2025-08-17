You are Here
সিনসিনাটি খুলুন 2025 দিন 10 রেকাপ

সিনসিনাটি ওপেন ফাইনাল সেট করা আছে এবং এটিই সবচেয়ে পূর্বাভাস।

জানিক সিনার এবং কার্লোস আলকারাজ তাদের উইম্বলডন ফাইনালের পুনরায় ম্যাচে শিরোপার জন্য বৈঠক করবেন, দু’বছর আগে সিনসিনাটিতে ব্লকবাস্টার নোভাক জোকোভিচ বনাম আলকারাজ সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি।

উভয় খেলোয়াড়ই 10 দিনের সোজা সেটগুলিতে অগ্রসর হয়েছিল, সাইনার কোয়ালিফায়ার টেরেন্স অমানের লেফটি গেমটি সরিয়ে নেওয়ার আগে নেভিগেট করে, আলকারাজ একটি অসুস্থ আলেকজান্ডার জাভেরেভকে আলাদা করে রেখেছিলেন।

এটি সোমবার লাইনে উত্তর আমেরিকার গ্রীষ্মের বৃহত্তম মাস্টার্স 1000 ট্রফি সহ বিশ্ব নং 1 বনাম ওয়ার্ল্ড নং 2 এর সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও একটি অধ্যায় স্থাপন করেছে। একটি সোমবার ফাইনাল? 😕

সম্পূর্ণ রেকাপ, ম্যাচ পরিসংখ্যান এবং নীচে হাইলাইটগুলি।

দিন দশটি সিনসিনাটি 2025 সেমিফাইনাল ফলাফল খুলুন

সিনসিনাটি ওপেন ড্র 2025
বিজয়ীহারানোস্কোরলাইন
জান্নিক সিনার (1)টেরেন্স অমানে (কিউ)7-6 (4) 6-2
কার্লোস আলকারাজ (2)আলেকজান্ডার জাভেরেভ (3)6-4 6-3

জান্নিক সিনার ডিএফ। টেরেন্স আত্মা, 7-6 (4), 6-2

পাপী সিনসিপাপী সিনসি

জ্যানিক সিনার কোয়ালিফায়ার টেরেন্স অমানেকে -6–6 (৪), -2-২ গোলে হারিয়ে তার শিরোপা রক্ষার এক জয়ের মধ্যে চলে যাওয়ার জন্য তার 24 তম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন।

বিশ্ব নং 1 এর বিশ্ব 136 নং বিশ্বের প্রথম সেট পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল, যিনি প্রথম সেট চলাকালীন কার্যকরভাবে তার লেফটি পরিষেবাটি ব্যবহার করেছিলেন।

যাইহোক, একটি ব্যয়বহুল আত্মমান ডাবল ফল্ট টাইব্রেকটি খুলেছিল, যা সিনার দ্বিতীয় সেটটিতে আধিপত্য বিস্তার করার আগে পেয়েছিল।

আমি ভেবেছিলাম যে আমানে শালীনভাবে খেলেছে, এবং কমপক্ষে নিজেকে প্রথম সেট টাইব্রেকটিতে শট দিয়েছে, তবে সিনারকে পরিবেশনায় সত্যিই পরীক্ষা করা হয়নি, ৯১% পয়েন্ট জিতেছে এবং একটি ব্রেক পয়েন্টের মুখোমুখি না হয়ে। তিনি সর্বদা বাহুর দৈর্ঘ্যে আত্মমানকে ছিলেন এবং ওহিওতে এতদূর কেউ তাকে পরীক্ষা করতে সক্ষম হননি।

এটি একটি খুব, খুব শক্ত চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রতিবার আপনি যখন সম্পূর্ণ নতুন কোনও কিছুর বিরুদ্ধে খেলেন, এটি কঠিন, তবে টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্যায়ে এই লোকটির বিরুদ্ধে খেলা আরও বেশি কঠিন। চাপটি আরও বেশি এবং আপনি জানেন যে তারা সেখানে থাকার যোগ্য … তিনি তার জয়ের সময় অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়দের পরাজিত করেছেন। আমি জানতাম যে আমাকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এবং আমার মানসিকতাটি একটি ভাল জায়গায় ছিল। আমার মনে হয়েছিল আমি আদালতে পরিস্থিতিগুলি খুব ভালভাবে পরিচালনা করেছি। তিনি প্রথম সেটে অবিশ্বাস্যভাবে ভাল পরিবেশন করছিলেন। তার বিশাল, বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমি মনে করি আমরা এটি টুর্নামেন্টে দেখেছি। পাপী তার জয়ে।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

জান্নিক সিনারটেরেন্স আত্মমান
বিজয়ী2116
অপ্রত্যাশিত ত্রুটি1624
এসেস69
ডাবল ত্রুটি01
1 ম পরিবেশন58% (35/60)69% (40/58)
1 ম পরিবেশন পয়েন্ট91% (32/35)78% (31/40)
দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে68% (17/25)44% (8/18)
বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ(0/0)60% (3/5)
পরিষেবা গেমস100% (10/10)80% (8/10)
প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে23% (9/40)9% (3/35)
২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে56% (10/18)32% (8/25)
ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে40% (2/5)(0/0)
রিটার্ন গেমস20% (2/10)0% (0/10)
চাপ পয়েন্ট40% (2/5)60% (3/5)
পরিষেবা পয়েন্ট82% (49/60)67% (39/58)
রিটার্ন পয়েন্ট33% (19/58)18% (11/60)
নেট পয়েন্ট88% (7/8)57% (4/7)
মোট পয়েন্ট58% (68/118)42% (50/118)
ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে02
এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট73
মোট গারনেস60% (12/20)40% (8/20)
পরপর সর্বোচ্চ গারনেস31

হাইলাইটস

কার্লোস আলকারাজ ডিএফ। আলেকজান্ডার জাভেরেভ, 6-4, 6-3

আলকারাজ সিনসিআলকারাজ সিনসি

কার্লোস আলকারাজ তার নবম এটিপি মাস্টার্স 1000 ফাইনালে চালিত, একটি সংগ্রামী আলেকজান্ডার জাভেরেভকে 6-4, 6-3 ব্যবধানে পরাজিত করে 87 মিনিটে

প্রথম সেটে, জাভেরেভ ভাল শুরু করেছিলেন, গেম ফোরে তিনটি ব্রেক পয়েন্ট ফ্যাশন করে, তবে তিনি রূপান্তর করতে ব্যর্থ হন, কার্লোসকে চার্জ নিতে এবং প্রথম সেটটি ক্যাপচার করতে দিয়েছিলেন।

সেখান থেকে, কার্লোস দ্বিতীয় সেটের উদ্বোধনী খেলায় ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে জাভেরেভ ম্লান হয়ে গেল এবং যদিও তিনি বিরতি ত্যাগ করার জন্য ঘনত্বের ব্যবধানে টানা তিনটি ডাবল ফল্টকে আঘাত করেছিলেন, তবে সেখান থেকে এটি অপ্রত্যাশিত ছিল।

জাভেরেভের জন্য একটি মেডিকেল সময়সীমা যখন শেল্টনের বিরুদ্ধে তাকে প্রভাবিত করার মতো দেখতে 2-1-এর নেতৃত্ব দিয়েছিল তখন কার্যকরভাবে জিনিসগুলির শেষ ছিল, কারণ তিনি পুনরায় শুরুতে প্রতিযোগিতা করতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত ম্যাচের শেষ 16 পয়েন্ট হেরে।

আপনি জানেন এমন কারও বিরুদ্ধে খেলা কখনই সহজ নয় যা শতভাগ অনুভব করে না। এটি আরও কঠিন যখন এটি সাসচা থেকে আসে, এমন দুর্দান্ত খেলোয়াড়, আদালতের বাইরে এমন একজন দুর্দান্ত ব্যক্তি। আমাদের সত্যিই ভাল সম্পর্ক আছে। আমরা ম্যাচটি সত্যিই ভাল শুরু করেছি, ভাল সমাবেশগুলি খেলছি, টেনিসের একটি ভাল স্তর। কিন্তু তারপরে হঠাৎ করেই সে খারাপ লাগতে শুরু করে। এবং তারপরে আমার ফোকাস, আমি নিজের দিকে মনোনিবেশ করা এবং ভাল টেনিস খেলার পাশাপাশি তিনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে আমি ভাবছিলাম। এটি আমার জন্য সত্যিই একটি কঠিন পরিস্থিতি ছিল এবং আমি কেবল তাকে শুভকামনা জানাই তার জয়ে আলকারাজ।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

আলেকজান্ডার জাভেরেভকার্লোস আলকারাজ
বিজয়ী927
অপ্রত্যাশিত ত্রুটি2424
এসেস311
ডাবল ত্রুটি14
1 ম পরিবেশন77% (47/61)53% (27/51)
1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে53% (25/47)81% (22/27)
দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে47% (7/15)63% (15/24)
বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ33% (2/6)80% (4/5)
পরিষেবা গেমস60% (6-10)89% (8/9)
প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে19% (5/27)47% (22/47)
২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে38% (9/24)53% (8/15)
ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে20% (1/5)67% (4/6)
রিটার্ন গেমস11% (1/9)40% (4/10)
চাপ পয়েন্ট27% (3/11)73% (8 (11)
পরিষেবা পয়েন্ট52% (32/61)73% (37/51)
রিটার্ন পয়েন্ট27% (14/51)48% (29/61)
নেট পয়েন্ট57% (8/14)75% (6/8)
মোট পয়েন্ট41% (46/112)59% (66/112)
ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে00
এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট616
মোট গেমস37% (7/19)63% (12/19)
পরপর সর্বোচ্চ গেমস24

হাইলাইটস

সিনসিনাটি 2025 দিন 12 ফাইনাল খুলুন

সিনসিনাটি খোলাসিনসিনাটি খোলা
  • জান্নিক সিনার (1) বনাম কার্লোস আলকারাজ (2)

ফাইনাল কে জিতবে?

