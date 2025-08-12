You are Here
সিনসিনাটি খুলুন 2025 দিন 5 রেকাপ
সিনসিনাটি খুলুন 2025 দিন 5 রেকাপ

শীর্ষস্থানীয় বীজগুলি সিনসিনাটিতে ৫ য় দিনে তাদের মাঠটি ধরে রেখেছে, জান্নিক সিনার তার হার্ড-কোর্টের জয়ের ধারাবাহিকতাটি ২২ ম্যাচে কানাডার নং -১ নং গ্যাব্রিয়েল ডায়ালোকে সোজা সেটে বাধা দিয়ে ২২ ম্যাচে বাড়িয়েছিল।

টেলর ফ্রিটজ লরেঞ্জো সোনেগোকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য তার পরিবেশনাকে দাগহীন রেখেছিলেন, অন্যদিকে ফ্রান্সেস টিয়াফো এবং হোলার রুনে দুজনেই গত বছরের সেমিফাইনাল থেকে পুনরায় ম্যাচটি স্থাপনের জন্য স্ট্রেইট-সেট জয়ের সাথে অগ্রসর হয়েছিল।

বেনজামিন বনজি গ্রীকদের বিরক্তিকর গ্রীষ্মের দোল চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি সেটে স্টেফানোস সিটসিপাসকে বের করে দিনের সবচেয়ে বড় স্কোরবোর্ড জোল্ট তৈরি করেছিলেন।

অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনোর টমি পলের প্রতি বিরক্তও আমেরিকান দলটির জন্য একটি মিশ্র দিনে যুক্ত হয়েছিল, যদিও ছয় মার্কিন পুরুষ এই ড্রয়ে রয়েছেন।

পাঁচ দিন কীভাবে খেলেছে তা এখানে।

এক নজরে 5 দিন:

  • দীর্ঘতম ম্যাচ: মান্নারিনো d। পল – 2 এইচ 43 মি
  • দ্রুত জয়: আত্মমান ডি। Fonseca – 78 মি
  • সবচেয়ে বড় বিপর্যয়: বোনজি ডি টিসিতিপাস (25)
  • আমেরিকানরা বাকি: 6 (সিনারের অর্ধেক: ফ্রিটজ, টিয়াফো; আলকারাজের অর্ধেক: শেল্টন, ব্রুকসবি, ওপেলকা, নাকাশিমা)
  • বীজ আউট: Tsitsipas (25), পল (13)
  • ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা: পাপী – 1 (২ য় সেট টিবিতে বনাম ডায়ালো)

পাঁচ দিন সিনসিনাটি 32 ফলাফলের 2025 রাউন্ড খুলুন

সিনসিনাটি ওপেন ড্র 2025সিনসিনাটি ওপেন ড্র 2025
বিজয়ীহারানোস্কোরলাইন
জান্নিক সিনার (1)গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো (30)6-2 7-6 (6)
অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনো (কিউ)টমি পল (13)5-7 6-3 6-4
শুভ আউগার-আলিয়াসিম (23)আর্থার রেন্ডারকনেক7-6 (4) 4-2 রেট
বেঞ্জামিন বনজিস্টেফানোস সিটসিপাস (25)6-7 (4) 6-3 6-4
টেলর ফ্রিটজ (4)লরেঞ্জো সোনেগো (31)7-6 (4) 7-5
টেরেন্স অমানে (কিউ)জোও ফনসেকা6-3 6-4
ফ্রান্সেস টিয়াফো (10)উগো হামবার্ট (20)6-4 6-4
হোলার রুনে (7)অ্যালেক্স মিশেলসেন (28)7-6 (4) 6-3

কী ম্যাচ

পাপী সিনসিপাপী সিনসি

জান্নিক সিনার ডিএফ। গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো, 6-2, 7-6 (6)

ওয়ার্ল্ড নং 1 জান্নিক সিনার গ্যাব্রিয়েল ডায়ালোকে 6-2, 7-6 (6) পরাজিত করতে একটি ফায়ার অ্যালার্ম বাধা কাটিয়ে উঠেছে।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ছয়টি সরাসরি গেম জিততে প্রথম সেটে 0-2 থেকে সমাবেশ করেছিল, তারপরে একটি জ্বলজ্বল ফোরহ্যান্ড রিটার্নের সাথে দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকের একটি সেট পয়েন্ট সংরক্ষণ করে।

সিনার তার 21 ম্যাচের হার্ড-কোর্টের জয়ের ধারাবাহিকতা এবং 45-0 রেকর্ডটি ডায়ালোর বিপক্ষে লাইনের শীর্ষ 20 এর বাইরে খেলোয়াড়দের বিপক্ষে 45-0 রেকর্ড রেখেছিল এবং হোম সমর্থন এবং 10 টি এসেস সত্ত্বেও, ইতালিয়ান ফার্মকে 4 রাউন্ডে যাওয়ার জন্য ধরেছিল।

ডায়ালোর 10 ডাবল ত্রুটি এবং 5/32 দ্বিতীয়-পরিবেশন পয়েন্টগুলি পাপী হিসাবে ব্যয়বহুল প্রমাণিত হয়েছিল

সিনার এখন কোয়ালিফায়ার অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনোর মুখোমুখি, যিনি টমি পলকে বিরক্ত করেছিলেন। ফরাসী কি তার খেলার স্টাইল দিয়ে তার খেলাটি ব্যাহত করতে পারে?

টেলর ফ্রিটজ ডিএফ। লরেঞ্জো সোনেগো, 7-6 (4), 7-5

টেলর ফ্রিটজ চতুর্থ রাউন্ডে প্রবেশ করেছিলেন 7–6 (৪), লরেঞ্জো সোনগোয়ের বিপক্ষে -5-৫ ব্যবধানে জয় নিয়ে, দুই ঘন্টা, আট মিনিটের লড়াইয়ে -৫ মিনিটের বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিলম্ব করে।

সিনসিনাটিতে পরিবেশনায় অপরাজিত চতুর্থ বীজ কোনও বিরতি পয়েন্টের মুখোমুখি হয়নি এবং দ্বিতীয় সেটে অগ্রগতিতে 5-5-তে সিদ্ধান্তমূলক বিরতিটি অর্জন করেছিল।

ফরাসী বাছাইপর্বে জোও ফনসেকাকে সোজা সেটে বের করার পরে ফ্রিটজ টেরেন্স অমানের মুখোমুখি হন।

বেঞ্জামিন বনজি ডিএফ। স্টেফানোস সিটসিপাস, 6-7 (4), 6-3, 6-4

বেনজমিন বোনজি অষ্টম বীজ স্টেফানোস তসিতসিপাসকে 6-7 (4), 6-3, 6-4 বিপর্যস্ত করে সিনসিনাটি ওপেন চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছানোর জন্য গ্রীকদের উত্তর আমেরিকার হার্ড-কোর্ট মাস্টার্স 1000 এ মাত্র চারটি জয়ের সাথে লড়াই করে।

মেদভেদেভের ক্ষতির মতো, এটি প্রায় একজনকে বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে কারণ তসিতিপাস ভয়াবহ আকারে রয়েছে এবং আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন না যে তিনি শীর্ষ 500 এর কারও বিপক্ষে জিতবেন।

রেন্ডারকনেক দ্বিতীয় সেটে অবসর নেওয়ার সময় তিনি অগ্রগতির পরে অমানে ফলিক্স আগার-আলিয়াসিমের মুখোমুখি হন।

হাইলাইটস

সিনসিনাটি 2025 দিন 6 32 ম্যাচের রাউন্ড খুলুন

সিনসিনাটি খোলাসিনসিনাটি খোলা
  • বেন শেলটন (5) বনাম রবার্তো বাউটিস্তা আগুত
  • জিরি লেহেক্কা (22) বনাম অ্যাডাম ওয়ালটন
  • ক্যারেন খাচানভ (14) বনাম জেনসন ব্রুকসবি (ডাব্লুসি)
  • ব্র্যান্ডন নাকাশিমা (27) বনাম আলেকজান্ডার জাভেরেভ (3)
  • রিলি ওপেলকা বনাম ফ্রান্সিসকো কমনা
  • আলেক্সি পপাইরিন (21) বনাম আন্দ্রে রুবেলভ (9)
  • জাকুব পেনিক (16) বনাম লুকা নার্দি (এলএল)
  • হামাদ মেডজেডোভিচ বনাম কার্লোস আলকারাজ (2)

