সিনসিনাটি খুলুন 2025 রাউন্ড 1 রেকাপ

টরন্টো ফাইনালের সাথে সংঘর্ষের কারণে রাডারের নীচে কিছুটা কভারেজের সাথে কভারেজের সাথে কভারেজের সাথে কভারেজের সাথে কোভারেজের সাথে শীর্ষ অর্ধেকের সাথে প্রসারিত 96৯-প্লেয়ার সিনসিনাটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডটি শুরু হয়েছিল।
যদিও অনেক ম্যাচ প্রত্যাশার মতো চলেছিল, বেশ কয়েকটি আন্ডার-দ্য-রাডারের নাম দাঁড়িয়ে ছিল। জোও ফনসেকা তার প্রথম মাস্টার্সকে 1000 জয়ের জন্য সমাবেশ করেছিলেন যেহেতু মাদ্রিদ, কোরেন্টিন মাউতেট তার বিঘ্নজনক খেলাটি দিয়ে বাড়ির ভিড়কে হতাশ করেছিলেন এবং কোলম্যান ওয়াং তর্কসাপেক্ষভাবে সেদিনের সবচেয়ে পরিষ্কার পারফরম্যান্স তৈরি করেছিলেন।
অন্য কোথাও, কোয়ালিফায়ার মান্নারিনো এবং কার্বেলস বায়েনা কৌতুকপূর্ণ ফ্যাশনে অগ্রসর হয়েছিল, যখন সেবাস্তিয়ান বায়েজ একটি বিবর্ণ ডেভিড গফিনের পাশ দিয়ে চলে গেলেন।
সম্পূর্ণ ফলাফল, কী ম্যাচের পুনরুদ্ধারগুলি এবং নীচের দ্বিতীয় দিনে কী এগিয়ে রয়েছে।
একদিন সিনসিনাটি 128 ফলাফলের 2025 রাউন্ড খুলুন
|বিজয়ী
|হারানো
|স্কোরলাইন
|ড্যানিয়েল এলাহি গ্যালান (কিউ)
|ভিট নেটল
|6-2 6-4
|সেবাস্তিয়ান বায়েজ
|ডেভিড গফিন
|6-1 6-3
|অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনো (কিউ)
|জর্ডান থম্পসন
|6-2 6-2
|পেড্রো মার্টিনেজ
|নিকোলাস জারি (ডাব্লুসি)
|1-6 6-4 6-3
|আর্থার রেন্ডারকনেক
|নুনো বোর্জেস
|6-3 6-3
|টমাস মার্টিন এচেভেরি
|জঞ্চেং শ্যাং
|6-7 (5) 7-6 (4) 6-4
|ফ্যাবিয়ান মেরোজান
|কল্টন স্মিথ (কিউ)
|6-1 4-6 6-4
|বেঞ্জামিন বনজি
|মাত্তিও আর্নালডি
|6-7 (1) 6-3 6-4
|জিজু বার্গস
|জ্যাক ফার্নলি
|6-1 6-4
|জোও ফনসেকা
|ইয়িবিং উ
|4-6 6-2 7-5
|টেরেন্স অমানে (কিউ)
|যোশিহিতো নিশিয়োকা
|6-2 6-2
|রবার্তো কার্বেলস বায়েনা
|হুগো গ্যাস্টন
|6-4 5-7 7-3
|কোলম্যান ওয়াং (কিউ)
|জিওভান্নি এমপেশি পেরিকার্ড
|6-3 6-2
|কোরেন্টিন মাউটেট
|ম্যাকেনজি ম্যাকডোনাল্ড
|7-5 6-3
|রোমান সাফাল
|আলেজান্দ্রো তাবিলো
|6-3 6-3
কী ম্যাচ
জোও ফনসেকা ডিএফ। বায়ুচাওকেটে বিইউ 4–6, 6–2, 7–5
একটি নড়বড়ে উদ্বোধনী সেট পরে যা তাকে 18 টি অবিস্মরণীয় ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছিল, জোও ফনসেকা মাদ্রিদের পরে তার প্রথম এটিপি মাস্টার্স 1000 জয়ের জন্য পুনরায় দলবদ্ধ হয়েছিল। 18 বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তার প্রথম পরিবেশনার পিছনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল (18 পয়েন্টের মধ্যে 17 টি জিতেছে) এবং 2 ঘন্টা, 19 মিনিটের মধ্যে জয় সিল করার পরে বিজয়ে গর্জন করেছিল।
কোরেন্টিন মাউটেট ডিফ। ম্যাকেনজি ম্যাকডোনাল্ড 7–5, 6–3
ফরাসী কোরেন্টিন মাউটেট ম্যাকেনজি ম্যাকডোনাল্ডের বিপক্ষে একটি কৌতুকপূর্ণ স্ট্রেইট-সেট জয়ের সাথে আমেরিকান ভিড়কে সেন্টার কোর্টে চুপ করে রেখেছিলেন। তার ট্রেডমার্কের বিভিন্নতা ব্যবহার করে, মাউতেট ম্যাকডোনাল্ডের ছন্দকে ব্যাহত করে, উভয় সেটে দেরিতে কী ব্রেক-পয়েন্টের সম্ভাবনাগুলি অগ্রসর হতে দেরিতে মূলধন করে। জয়টি পরবর্তী রাউন্ডে আরও কঠোর পরীক্ষা দেয়, তবে লেফটির নিয়ন্ত্রণ এবং পয়েস প্রথম দিনটিতে একটি দৃ statement ় বিবৃতি দিয়েছে।
কোলম্যান ওয়াং ডিফ। জিওভান্নি এমপেশি পেরিকার্ড 6–3, 6–2
হংকংয়ের কোলম্যান ওয়াং দিনের একটি পরিষ্কার পারফরম্যান্স তৈরি করেছিলেন, একটি ব্রেক পয়েন্টের মুখোমুখি না হয়ে 6’8 ″ ফরাসী জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ডকে ভেঙে দিয়েছেন। ট্যুরের বৃহত্তম সার্ভারের বিরুদ্ধে একটি চিত্তাকর্ষক কীর্তি তিনবার ওয়াং ব্রোকড সার্ভার করেছে এবং ইভেন্টটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কেন দেখার নাম তিনি দেখিয়েছেন।
হাইলাইটস
সিনসিনাটি 128 ম্যাচের 2025 দিন 2 রাউন্ড খুলুন
- বোর্না করিক বনাম এমিলিও নাভা (কিউ)
- ক্যামেলু কারাবেলি বনাম এবং নিশিকোরি
- ড্যানিয়েল আল্টমায়ার বনাম রবার্তো বাউটিস্তা আগুত
- ত্রিস্তান বয়ার (ডাব্লুসি) বনাম ব্র্যান্ডন হল্ট (ডাব্লুসি)
- অ্যাডাম ওয়ালটন বনাম মারিয়ানো নাভন (এলএল)
- সেবাস্তিয়ান ওয়ার্নার (পিআর) বনাম ভ্যালেন্টিন রয়ার (কিউ)
- জেনসন ব্রুকসবি (ডাব্লুসি) বনাম আলেকজান্দ্রে মুলার
- মার্কোস গিরন বনাম আলেকজান্ডার ব্লকএক্স (কিউ)
- গেইল মনফিলস বনাম নিশেশ বাসারভেয়ার্ডি (ডাব্লুসি)
- হুগো ডেলিয়েন বনাম রিলি ওপেলকা
- ফ্রান্সিসকো কমনা বনাম জৌমে মুনার
- মার্টিন ল্যান্ডালুস (কিউ) বনাম প্যাট্রিক কিপসন (কিউ)
- লার্নার শ্যাডো বনাম লেয়ানড্রো রাইড (কিউ)
- মায়োমির কেকমানোভিচ বনাম ইথান কুইন
- লুকা নার্দি (এলএল) বনাম থিয়াগো অগাস্টিন টায়েন্টি (কিউ)
- হামাদ মেডজেডোভিচ বনাম আলেকসান্দার কোভাসেভিক
- ম্যাটিয়া বেলুচি বনাম দামির জুমহুর