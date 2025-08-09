You are Here
সিনসিনাটি বাসিন্দারা ভাইরাল স্ট্রিটফাইটের পরে নেতাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন
সিনসিনাটি বাসিন্দারা ভাইরাল স্ট্রিটফাইটের পরে নেতাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

সিনসিনাটি, ওহিও – দক্ষিণ -পশ্চিম ওহিও বাসিন্দারা তাদের বাড়ির উঠোনে ভাইরাল রাস্তার লড়াইয়ের পরে স্থানীয় নেতৃত্বের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করছে যা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী, একজন বাসিন্দা ফক্স নিউজকে বলেছেন যে “ডেমোক্র্যাট একচেটিয়া” আংশিকভাবে দোষারোপ করা হয়েছে।

২ July শে জুলাই শহরতলিতে সিনসিনাটিতে শনিবার রাতের সহিংসতা, যা একজন মহিলা একজন পুরুষ আক্রমণকারীর হাতে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ছিটকে পড়েছিল, এমন একটি শহরের ফলাফল যা রাজনৈতিক আদর্শের কারণে “প্রস্তুত” ছিল না, প্রাইস হিলের স্থানীয় অ্যাডাম কোহলার ফক্স নিউজকে বলেছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল “নেতৃত্ব নয়”।

“নেতৃত্ব বেরিয়ে এসে বলে, ‘আরে, আমরা একটি সমস্যা পেয়েছি। এটি ঠিক করার জন্য আমার সমাধান এখানে,” কোহলার বলেছিলেন। “তবে পরিবর্তে, তারা কাপুরুষোচিত হতে এবং অপরাধটি আসলে ঘটছে এই সত্যটি লুকিয়ে রাখতে চায়।”

সিনসিনাটির মেয়র এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তারা অপরাধকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছেন না এই ধারণাটি নিয়ে উত্তপ্ত সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। একজন নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট, কাউন্সিলম্যান ভিক্টোরিয়া পার্কস, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট এই বলে যে লড়াইয়ের শিকার ব্যক্তিরা “সেই মারধর করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।”

সিনসিনাটি লোক যিনি অমীমাংসিত এলোমেলোভাবে মারধর করে নজর হারিয়েছেন তারা নির্মম ভাইরাল হামলার পরে অপরাধ ‘নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ বলে

ফক্স নিউজ ডিজিটাল সিনসিনাটির বাসিন্দা অ্যাডাম কোহলারের সাথে শহরে অপরাধ সম্পর্কে কথা বলেছেন। (ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

হ্যামিল্টন কাউন্টি কমিশনার -এর একজন উদ্যোক্তা এবং প্রাক্তন প্রার্থী কোহলার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এটি একটি ডেমোক্র্যাট একচেটিয়া একচেটিয়া তারা এখানে পেয়েছে।” “সুতরাং, আমি বোঝাতে চাইছি তারা যা খুশি তাই করতে পারে।

হলি, মহিলা নির্মমভাবে ছিটকে গেল এবং আক্রমণে আঘাত করল, ফক্স নিউজকে বলেছে এই সপ্তাহে তিনি এখনও মেয়র বা শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি ফোন কল পাননি “যা ঘটেছিল তার জন্য কেবল ক্ষমা চেয়েছেন এবং এই ঠগ এবং অপরাধীদের রাস্তাগুলি চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য যখন তাদের কারাগারে থাকা উচিত ছিল।”

কোহলার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটরা শহরটি চালাচ্ছেন “একটি এজেন্ডা আছে” এবং “একটি নির্দিষ্ট উপায় দেখতে চান” এবং “সমস্যাটিকে উপেক্ষা করুন”।

“এই মতাদর্শের অনেকটাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তাই না?” কোহলার ড। “প্রতিটি প্রজন্ম মনে করে যে তারা অপরাধ সম্পর্কে কিছু আবিষ্কার করেছে এবং তারা নরম হৃদয়যুক্ত মানুষ, তারা জিনিসগুলি করতে চেয়েছিল, তবে আপনি জানেন যে নীতিগুলি নিউইয়র্কে গিয়ুলিয়ানি যা করেছিলেন, তার মতো নীতিগুলি, এই ধরণের জিনিসগুলি কাজ করে।”

সিনসিনাটি পুলিশ প্রধান হিংস্র আক্রমণ দেখছেন এবং রেকর্ডিং করছেন 100 জনের মধ্যে কেবল 1 জন 911 নামে পরিচিত

(এলআর) জেরমাইন ম্যাথিউস, ডোমিনিক কিটল, ডেকিরা ভার্নন, মন্টিয়ানিজ মেরিওয়েদার এবং প্যাট্রিক রোজমন্ড 26 জুলাই, 2025 -এ ওহাইওর সিনসিনাটিতে ভাইরাল বিটডাউনে তাদের কথিত ভূমিকার জন্য বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। (হ্যামিল্টন কাউন্টি শেরিফের অফিস; ফুলটন কাউন্টি শেরিফের অফিস; জে ব্ল্যাক)

কোহেলার, যিনি জিওপি গুবেরেটরিয়াল প্রার্থী বিবেক রামস্বামীকে বাইরে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলছিলেন এমনকি টাউন হলসিনসিনাটির পশ্চিম পাশে টি, রামস্বামী, সেন বার্নি মোরেনো এবং ওহিওর নেটিভ ভিপি জেডি ভ্যানসের মতো পরিসংখ্যান বলেছেন, অপরাধ স্পাইক ডাউনটাউনকে সম্বোধন করার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার কারণ।

“এই ছেলেরা শক্তি পেয়েছে,” কোহলার বলেছিলেন। “আমি বোঝাতে চাইছি আপনি এখানে ডিওজে নামিয়ে দেওয়া শুরু করেছেন এবং কিছু ঘটছে এমন কিছু তদন্ত শুরু করেছেন, কেন সেখানে বেশি পুলিশ ছিল না?”

কোহেলার আরও যোগ করেছেন, “আমি বলতে চাইছি যে কোনও শহরে যখনই আপনার একদলীয় একচেটিয়া রয়েছে তখনই প্রচুর গ্রিফটিং চলছে। স্পষ্টতই, আপনার দুর্নীতি হবে And

সেন বার্নি মোরেনো হোলির পাশাপাশি একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন, ২ July জুলাই সিনসিনাটিতে ভাইরাল ভুক্তভোগী, বুধবার, 6 আগস্ট, 2025 বুধবার ওহিওর পুলিশ সদর দফতরে সিনসিনাটিতে ভাইরালের লড়াইয়ের শিকার। (জুলিয়া বোনাভিটা/ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

মোরেনো এই সপ্তাহে বলেছেন তিনি “হোলির অ্যাক্ট” প্রবর্তন করছেন, এটি একটি পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল যা তাকে পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের জন্য বিচার ব্যবস্থার ঘূর্ণায়মান দরজা বলে ডাকে।

মোরেনো সাংবাদিকদের বলেন, “আসুন আমরা সত্যবাদী হোন, কারণ অনেক সময় আপনি ছেলেরা এটিকে ঝগড়া হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করছেন।” “এটি একটি নিরীহ মহিলাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের জুলিয়া বোনাভিটা এবং পিটার ডি’ব্রোস্কা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার ফক্স নিউজের একজন সাংবাদিক। টুইটারে তাকে সন্ধান করুন @অ্যান্ডিমার্কমিলার এবং অ্যান্ড্রিউমার্ক.মিলার @Fox.com এ ইমেল টিপস।

