You are Here
সিনসিনাটি লড়াইয়ের সন্দেহভাজনদের অভিযোগের পরে অতিরিক্ত অভিযোগের মুখোমুখি
News

সিনসিনাটি লড়াইয়ের সন্দেহভাজনদের অভিযোগের পরে অতিরিক্ত অভিযোগের মুখোমুখি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

শহরতলিতে সিনসিনাটিতে ভাইরাল মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ছয়জনকে একটি গ্র্যান্ড জুরির দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।

প্যাট্রিক রোজমন্ড, 38, জেরমাইন ম্যাথিউজ, 39, মন্টিয়ানিজ মেরিওয়েদার, 34, ডেকিরা ভার্নন, 24, ডোমিনিক কিটল, 37, এবং 25 বছর বয়সী আয়েশা ডিভেন, প্রত্যেককে আগ্রাসনেটেডের ট্রামেজের তিনটি অভিযোগের অভিযোগের জন্য তিনটি অভিযোগ করা হয়েছে এবং দুটি চার্জের অভিযোগ রয়েছে।

হ্যামিল্টন কাউন্টির প্রসিকিউটর কনি পিলিচ বলেছেন, “আমি ভিডিওতে যা দেখেছি তা আমি জানি এবং ভালবাসি সিনসিনাটি নয়।” “এই অভিযোগগুলি আক্রমণে জড়িতদের জবাবদিহি করে।”

সিনসিনাটি ঝগড়া টাইমলাইন: জাতীয় অগ্নিকাণ্ডে নৃশংস হামলার সর্পিলগুলি

(এলআর) জেরমাইন ম্যাথিউস, ডোমিনিক কিটল, ডেকিরা ভার্নন, মন্টিয়ানিজ মেরিওয়েদার, প্যাট্রিক রোজমন্ড এবং আয়শা ডিভন 26 জুলাই, 2025 -এ ওহিওতে সিনসিনাটিতে ভাইরাল বিটডাউনে তাদের কথিত ভূমিকার জন্য বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। (হ্যামিল্টন কাউন্টি শেরিফের অফিস; ফুলটন কাউন্টি শেরিফের অফিস; জে ব্ল্যাক)

চতুর্থ এবং এলম রাস্তাগুলির কোণে নৃশংস বীটডাউনটি দেখানো একটি বাইস্ট্যান্ডার ভিডিওর প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এই আপডেটটি এসেছে, জাতীয় ক্ষোভ ছড়িয়ে দিয়েছে এবং স্থানীয় নেতাদের ২ July জুলাই সকাল ৩ টার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এমন ঝগড়া করার জন্য উত্তর দিতে বাধ্য করেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত সাক্ষী ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একজন ব্যক্তি বারবার একটি দলে জাতিগত স্লারসকে হিংস্রভাবে মাটিতে ফেলে দেওয়ার আগে এবং বারবার লাথি মারার আগে চিৎকার করছে।

সাক্ষী জে ব্ল্যাক ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমি কিছুটা রুকাস চলতে দেখেছি, মানুষকে এক ধরণের ঝগড়াটে দেখেছি, তাই এক ধরণের জুমড হয়ে গেছে, এবং একবার আমার ফোনের ধরণের দিকে মনোনিবেশ করলে আমি দেখেছি তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্থরা ইতিমধ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের প্রতি বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে।”

সিনসিনাটি বাসিন্দারা ভাইরাল বিটডাউন পরে ক্রাইম উদ্বেগ প্রকাশ করে: ‘এরপরে কী ঘটবে?’

ভাইরাল সিনসিনাটি লড়াইয়ের ফুটেজে সহিংসতা উদ্ভূত হওয়ার সাথে সাথে বর্ণবাদী স্লুরকে চিৎকার করে দেখায়। (জে ব্ল্যাক)

ব্ল্যাক যোগ করেছেন যে তিনি উঠে এসে আবার লড়াই শুরু করার আগে লোকটিকে মাটিতে ছিটকে যেতে দেখলেন।

“একবার তিনি উঠলে, আপনি জানেন যে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে এক ধরণের সমর্থন করছিল, তবে তিনি এখনও এক ধরণের লোকদের দিকে যাচ্ছিলেন, আপনি জানেন এবং জাতিগত স্লার ব্যবহার করছেন,” ব্ল্যাক বলেছিলেন।

তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে “লোকেরা যা ভাবেন তার বিপরীতে” আসলে সেখানে “প্রচুর লোক” ছিল লড়াইটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে।

লড়াইটি একটি জাতীয় আগুনের ঝড় তুলেছিল কারণ স্থানীয় নেতাদের শহরতলিতে পুলিশ উপস্থিতির আপাত অভাবের জবাব দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যখন লড়াইটি ঘটেছিল যে প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে কেবল ১১ জন কর্মকর্তা এই লড়াইয়ের রাতে শহরতলিতে অবস্থান করছেন।

ভাইরাল মারার পরে পুলিশ পরিচালনার জন্য আগুনের অধীনে সিনসিনাটি মেয়র ল্যাক্স জামিন আইন প্রকাশ করে

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত একটি সংবাদ সম্মেলনে সিনসিনাটি পুলিশ প্রধান থেরেসা থিটজ প্রকাশ করেছেন যে, লড়াইয়ের সময় রাস্তার কোণে উপস্থিত প্রায় 100 জন ব্যক্তির মধ্যে কেবল একজন ব্যক্তি 911 নামে পরিচিত।

থিয়েটজ বলেছেন, “পুলিশকে ফোন না করা অগ্রহণযোগ্য।” “ট্র্যাফিক ভয়াবহ ছিল। লোকেরা এটি দেখেছিল They তারা ট্র্যাফিকের সামনে লড়াই করছিল। লোকেরা কেন আমাদের ডাকেনি?”

আক্রমণে ভুক্তভোগীদের একজন, হোলি, অতিরিক্ত ফুটেজে হিংস্রভাবে মাটিতে আঘাত করা এবং লড়াইয়ে বিভক্ত হওয়ার চেষ্টা করার সময় অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়তে দেখা যেতে পারে।

“আমি ভয় পেয়েছি, আতঙ্কিত হওয়া মনে আছে,” হলি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “আমি কেবল আমার চোখের সামনে আমার জীবন ঝলকানি মনে করি এবং আমি যা ভাবতে পারি তা হ’ল, ‘প্রিয় God শ্বর, আমি আশা করি আমার বাচ্চারা জানবে যে আমি তাদের ভালবাসি।”

সিনসিনাটি ভাইরালকে মারধর করা ভুক্তভোগী বলেছেন যে হিংস্র জনতা ‘নেকড়েদের একটি প্যাকেট’ এর মতো আক্রমণ শুরু করতে শুরু করে

হলি, ভাইরাল 26 জুলাই সিনসিনাটি ঝগড়ার শিকার, একটি ছবির জন্য পোজ। এক নির্মম মারধর করার চেষ্টা করার পরে একক মা জীবন-পরিবর্তনকারী আহত হন যার ফলে ছয় জন আহত হয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে শেষ হয়। (জুলিয়া বোনাভিটা/ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

হোলি প্রকাশ করেছিলেন যে ভয়াবহ লড়াই তাকে মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং জীবন-পরিবর্তনকারী আঘাতের সাথে একটি গুরুতর সমঝোতা সহ ছেড়ে দিয়েছে।

হলি বলেছিলেন, “আমার কাছে কেউ কেউ আর্থিকভাবে, মানসিক ও শারীরিকভাবে যত্ন নিতে সহায়তা করছে।” “এটি খুব হতাশাব্যঞ্জক, কেবল নিজেই ঝুলতে সক্ষম হতে না পারা খুব বিব্রতকর। আমি মনে করি এটিই ভয়ঙ্কর অংশ, ক্ষতিটি কতটা গভীর হতে চলেছে তা না জানার জন্য এটিই ভয়ঙ্কর অংশ।”

সিনসিনাটি মেয়র আফতাব খাঁটিওয়ালও গত সপ্তাহে একটি সংবাদ সম্মেলনে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোকিত সহিংসতার উপর নির্ভর করে।

নৃশংস সিনসিনাটি বিটডাউন চলাকালীন বর্ণবাদী স্লুরের ভিডিও চিৎকার করে

“এটি একটি ভয়াবহ ঘটনা ছিল, এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারীরা সকলকে ন্যায়বিচারের জন্য দায়ী করার জন্য দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কাজ করে চলেছে,” তিনি নগরীর অন্যান্য কর্মকর্তা ও নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। “আমাকে পরিষ্কার হতে দাও, সিনসিনাটিতে সহিংস অপরাধের কোনও জায়গা নেই, তা লড়াই বা বন্দুকের সহিংসতা হোক না কেন। আমরা দায়বদ্ধদের অনুসরণ করব এবং তারা কে হোক না কেন আমরা তাদের জবাবদিহি করব।”

তবে, পিউরওয়াল তার আইন প্রয়োগকারীকে পরিচালনা করার জন্য আগুনের কবলে পড়েছেন, মেয়র চ্যালেঞ্জার কোরি বোম্যান, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সৎ ভাইও, তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে হিংস্র অপরাধীদের রাস্তায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত জামিন নীতিমালা।

শহরতলিতে পরিষ্কার করার লড়াইয়ের মাঝে সিনসিনাটি ব্যবসায়ের মালিকরা স্ল্যাম ভাইরাল ‘নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ মারধর করে

সিনসিনাটি মেয়র প্রার্থী কোরি বোম্যান সোমবার, 4 আগস্ট, 2025 সোমবার ওহিওর সিনসিনাটিতে একটি টাউন হল ইভেন্টে বক্তব্য রাখেন। (জুলিয়া বোনাভিটা/ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

“সিটি হল থেকে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা দেখায় যে পুলিশ তাদের যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে সমর্থন করে না,” বোম্যান ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “তারা তাদের কাজ করতে অক্ষম কারণ তাদের সময় এবং সময়কে আবারও বলা হয়েছে যে আইন প্রয়োগের পরিবর্তে তাদের নির্দিষ্ট কিছুতে সংযম ব্যবহার করতে হবে। তাদের আবার ডায়াল করতে বলা হয়েছে, এবং তারপরে যা ঘটে তা হ’ল আমাদের প্রসিকিউটর এবং বিচারক রয়েছে যাদের ক্যাচ-অ্যান্ড রিলিজ সিস্টেম রয়েছে।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

পূর্ববর্তী বিবৃতিতে কাউন্সিলের সদস্য আনা আলবিও এই সম্প্রদায়ের পুলিশ বাহিনীকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৃশংস মারধরের নিন্দা করেছিলেন।

আলবি বলেছিলেন, “কোনও পরিস্থিতিতেই এ জাতীয় ভয়াবহ সহিংসতা সমর্থন করা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।” “নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং নগর নেতাদের হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ’ল আমাদের সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা That এ কারণেই এই সিটি কাউন্সিল আমাদের পুলিশ বাহিনীকে সমর্থন ও ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে এবং একই সাথে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায়গুলিকে উত্সাহিত করার জন্য সামাজিক পরিষেবাদিতে বিনিয়োগ করে।”

দোষী সাব্যস্ত হলে সন্দেহভাজনরা ২৯.৫ বছরের কারাদণ্ডের সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের পিটার ডি অ্যাব্রোস্কা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

জুলিয়া বোনাভিটা ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন মার্কিন লেখক এবং ফক্স ফ্লাইট টিম ড্রোন পাইলট। আপনি তাকে অনুসরণ করতে পারেন @জুলিয়াওনভিতা 13 সমস্ত প্ল্যাটফর্মে এবং julia.bonavita@fox.com এ গল্পের টিপস প্রেরণ করুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।