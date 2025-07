সিনার জোকোভিচকে প্রাধান্য দেয়, উইম্বলডন ফাইনাল বনাম আলকারাজ সেট আপ করে

উইম্বলডন, ইংল্যান্ড-জান্নিক সিনার শুক্রবার উইম্বলডন সেমিফাইনালে কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য শোডাউন করার জন্য উইম্বলডন সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচকে -3-৩, -3-৩, -4-৪-কে অভিভূত করেছিলেন।

সেন্টার কোর্টে 1 নম্বর-র‌্যাঙ্কড সিনারের জয় তাকে অল ইংল্যান্ড ক্লাবে তার প্রথম ফাইনালে ফেলেছিল।

২ নং আলকারাজ শুক্রবারের প্রথম দিকে টেলর ফ্রিটজকে -4-৪, ৫–7, -3-৩, -6–6 ()) পরাজিত করে পরপর তৃতীয় উইম্বলডন শিরোপাটির এক জয়ের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

সিনার, 23 বছর বয়সী ইতালিয়ান এবং 22 বছর বয়সী স্প্যানিয়ার্ড আলকারাজ এখন চার সপ্তাহ আগে ফরাসি ওপেনে তাদের মহাকাব্য ফাইনালের পুনরায় ম্যাচের দিকে এগিয়ে যান। ম্যাচ পয়েন্টের ত্রয়ী থেকে বিরত থাকার পরে আলকারাজ এটি জিতেছিল।

“আশা করি এটি শেষের মতো একটি ভাল ম্যাচ হতে চলেছে,” সিনার বলেছিলেন। “আমি জানি না যে এটি আরও ভাল হবে কিনা, কারণ আমি এটি সম্ভব বলে মনে করি না।”

গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোনাম ম্যাচে আলকারাজ 5-0। সিনার তিনটি প্রধান ট্রফি মালিক।

ইএসপিএন বেটের মতে আলকারাজ পুরুষদের উইম্বলডন ফাইনালের জন্য সিনার (+100) ওভার -150 ফেভারিট হিসাবে খোলা হয়েছিল। অ্যালকারাজ (+120) এবং সিনার (+190) স্পোর্টসবুকের দুটি পছন্দ ছিল টুর্নামেন্টে জয়ের জন্য, পাশাপাশি এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভবিষ্যতের নাটক, শুরু থেকে হ্যান্ডেলের সম্মিলিত 76 76.7% শুক্রবারের সেমিফাইনালে উঠেছে।

তারা পুরুষদের টেনিসের নেতাদের অনেক দূরে – এবং তাদের গেমগুলির উচ্চতায় রয়েছে। এটি সপ্তম সোজা মেজর টুর্নামেন্ট হবে এক বা অন্য দ্বারা জিতেছে।

আলকারাজ বলেছিলেন, “আমরা এখনই যে জিনিসগুলি করছি তা টেনিসের জন্য দুর্দান্ত।”

রবিবারের মধ্যে আলকারাজ ক্যারিয়ার সেরা 24 ম্যাচের জয়ের ধারা গ্রহণ করে। সিনার তার টানা চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে অংশ নেবেন, গত সেপ্টেম্বরে ইউএস ওপেন এবং জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পরে, প্যারিসে দুটি সেটের লিড নষ্ট করার পরে তার হৃদয় বিদারক পরাজয়ের আগে।

জোকোভিচের পক্ষে, 38, তার একাকী ক্ষতি অষ্টম উইম্বলডন শিরোনামের জন্য তার সর্বশেষ বিডের অবসান ঘটায় – যা রজার ফেদেরারের হাতে থাকা পুরুষদের চিহ্নকে বেঁধে রাখবে – এবং সব মিলিয়ে একটি অভূতপূর্ব 25 তম বড় ট্রফির জন্য।

জোকোভিচ তার কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ের শেষ খেলায় “দুষ্টু” এবং “বিশ্রী” পতনের উপর যা বলেছিলেন তার বিভাজনের দু’দিন পরে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বৃহস্পতিবার একটি অনুশীলন অধিবেশন বাতিল করেছেন, পাপীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেট হওয়ার পরে মেডিকেল টাইমআউট চলাকালীন একজন প্রশিক্ষক দ্বারা তার বাম দিকের উপরের পাটি পরীক্ষা করেছিলেন এবং বিশ্বকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তা সরিয়ে নিতে কেবল অক্ষম ছিলেন।

এই চিকিত্সার ঠিক পরে, জোকোভিচ তৃতীয় সেটে একটি 3-0 ব্যবধানে লিড ধরেছিল এবং 4-0-এর উপরে উঠে যাওয়ার বিষয়টি ছিল। তবে সিনার বাকি সাতটি গেমের মধ্যে ছয়টি নিয়েছিল।

সিনার বলেছিলেন, “আমরা সকলেই দেখেছি, বিশেষত তৃতীয় সেটে, তিনি কিছুটা আহত হয়েছেন।” “তিনি খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলেন।”

এটি শেষ হয়ে গেলে, জোকোভিচ তার সরঞ্জামের ব্যাগগুলি তুলেছিলেন এবং লকার রুমের দিকে রওনা হওয়ার সাথে সাথে একটি স্থায়ী ওভেশন দেওয়া হয়েছিল। তিনি হাসি, তরঙ্গ এবং ভিড়কে থাম্বস আপ দেওয়ার জন্য বিরতি দিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আহত হ্যামস্ট্রিংয়ের কারণে আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে সেট ছাড়ার পরে, রোল্যান্ড-গ্যারোসে পাপীকে হেরে যাওয়ার কারণে জোকোভিচ এই মৌসুমে তিনটি স্ল্যামে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন।

শুক্রবারের প্রথম সেমিফাইনালে আরও ষড়যন্ত্র হয়েছিল, বিশেষত যখন ফ্রিটজ চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে -4-৪ ব্যবধানে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যার অর্থ পঞ্চম স্থানে জিনিস জোর করার দুটি সম্ভাবনা ছিল। But Alcaraz collected the next four points by forcing mistakes by Fritz to finish off the win, then rocked back on his heels, spread his arms wide and screamed.

আলকারাজ বলেছিলেন, “আমি যেভাবে শান্ত ছিলাম সে সম্পর্কে আমি সত্যিই গর্বিত।”

পাঁচবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বজর্ন বোর্গ এবং আন্না উইন্টুর এবং লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর মতো সেলিব্রিটিদের সাথে তাকিয়ে থাকা, আলকারাজ তার কয়েকটি সেরা শটকে “ভামোস!” বলে চিৎকার করে চিহ্নিত করেছেন! বা একটি উত্থাপিত সূচক আঙুল।

“আমি যে বিষয়গুলি পরিবর্তন করতে পারতাম তা অনেকটা আমি মনে করি যে আমাকে কেবল দু’একটি পয়েন্টের জন্য সহায়তা করেছিল, এবং তারপরে আমি মনে করি কার্লোস সবেমাত্র একটি সমন্বয় করতে পারতেন,” ইউএস ওপেনের পাপীর রানার-আপ, “এবং আমি মনে করি না যে এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্তর হত।”

তাপমাত্রা 85 ডিগ্রি ফারেনহাইটে শীর্ষে ছিল, সূর্য থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কোনও মেঘের ওভারহেড নেই। টানা দ্বিতীয় দিন, দর্শকদের উত্তাপে সমস্যা ছিল; একটি দ্বিতীয়-সেট খেলায় দুটি সংক্ষিপ্ত বিলম্ব হয়েছিল যখন ভক্তদের সহায়তা করা দরকার।

শুরুর ঠিক আগে স্ট্যান্ডগুলিতে একটি শ্যাম্পেন কর্কের পপ শোনা যায় এবং স্প্যানিয়ার্ড গেট থেকে ফেটে যায়, প্রাথমিক 12 পয়েন্টের 10 টি নিয়ে 1-0 ব্যবধানের লিডের বিরতি সহ। এই গেমটিতে আলকারাজ কেন ইতিমধ্যে এত দুর্দান্ত। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পয়েন্টটি চিত্রিত ছিল: তিনি একটি 135 মাইল প্রতি ঘন্টা পরিবেশন করেছিলেন, তারপরে একটি সূক্ষ্ম ড্রপ শট সহ একটি 10-স্ট্রোক এক্সচেঞ্জ ক্যাপ করেছিলেন।

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ফ্রিটজ তার নিয়ন-কমলা র‌্যাকেট ফ্রেমের সাথে একটি গুণমানকে জঞ্জাল করে অত্যন্ত ভাল খেলেন যা ঘাসের বেশিরভাগ শত্রুকে কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট ভাল হত।

যেহেতু প্রত্যেকে মনোযোগ দিচ্ছেন – পাপী সহ – এখনই জানেন, আলকারাজ কেবল কোনও শত্রু নয়।

ফ্রিটজ বলেছিলেন, “তার জয়ের বিভিন্ন উপায় রয়েছে,” এবং সামঞ্জস্য করতে তিনি খুব ভাল। “

