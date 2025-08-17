সিনিয়র এ বিতর্কে গর্জন করতে দ্বিতীয়ার্ধের স্টাইলটি চালু করুন ব্লার্নি

ব্লার্নি নির্মূলের ঝুঁকিতে এই কর্ক সাএইচসি এনকাউন্টারে প্রবেশ করেছিলেন। গ্রেনাগের বাতাসের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী দ্বিতীয়ার্ধের পরে তারা তাদের স্কোর পার্থক্যের একটি উল্লেখযোগ্য উত্সাহ দিয়ে এটিকে ছেড়ে দিয়েছে।
অর্ধবারের কাছে পৌঁছানো, তারা নিরাপদ ছাড়া কিছু ছিল। তারা দু’জনের দ্বারা ওয়াটারগ্রাসহিলকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, একটি শক্তিশালী তির্যক বাতাসের সাথে খেলেছিল, তবে সিয়ান ব্যারেট একটি ড্রপড পাক আউট শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে 1-2 ফেটে পড়েছিল।
শর্তগুলি বিরতির পরে পাহাড়ের কোনও লাভ করেনি। ব্লার্নি তাদের দীর্ঘ পাকগুলি ভেঙে ফেলেছিল এবং পুরো অর্ধেকের জন্য তাদের খেলা থেকে স্কোরলেস ধরেছিল। মার্ক কোলম্যান সর্বত্র ছিলেন, 0-9 (খেলা থেকে তিনটি) জমে ছিলেন, অন্যদিকে ক্যাথাল ম্যাকার্থি 2-3 মোটের জন্য দুটি গোল করেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধটি তাদের পক্ষে 2-11 থেকে 0-3 শেষ করেছে।
কোরসি রোভার্সের বিপক্ষে একটি জয় ব্লার্নির অগ্রগতির গ্যারান্টি দেবে। তাদের 10-গেমের জয়ের ধারাটি ছিটকে পড়ে দেখে, এই পাহাড়ের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে কনে রোভার্সের বিরুদ্ধে হিলকে বিরক্তির প্রয়োজন।
অ্যাডাম মারফি অল-আয়ারল্যান্ডের মধ্যবর্তী চ্যাম্পিয়নদের হয়ে প্রথমার্ধে একটি বড় শিফট করেছিলেন। তিনি আটটি রূপান্তরিত করে ছদ্মবেশী বাতাসে 11 টি শট নামিয়েছিলেন। এতে খেলা থেকে পাঁচটি দুর্দান্ত পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তবে তার সমর্থনের অভাব ছিল। স্যান ডেসমন্ডের বক্তব্য খেলা থেকে তাদের একমাত্র অন্য ছিল।
বজ্রপাতের হাততালি এবং দূরত্বে বজ্রপাতের একটি ফ্ল্যাশের মধ্যে, ব্লার্নি ধীরে ধীরে পাঁচ পয়েন্টের ফাঁক তৈরির জন্য উদ্বোধনী কোয়ার্টারে একটি উপরের হাত স্থাপন করেছিলেন। কোলম্যান খেলার প্রথম জুটি ছিল, যখন উইং-ব্যাকস অ্যালান ম্যাকভয় এবং কনর পাওয়ার, তাদের পিঠে 2 এবং 3 পরা, স্কোর করতে এগিয়ে এসেছিল।
আইডেন ফোলি সাহসের সাথে একটি সিয়ান ব্যারেট গোলের সুযোগটি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং রিবাউন্ড রোধ করতে একটি আলগা টান শোষণ করেছিলেন। শেন ব্যারেট কাছাকাছি পরিসীমা থেকে দুটি গতিবেগ-নির্মাতাকে ট্যাপ করার সময় হিল সাইডলাইনটি আরও কয়েক দম্পতি দিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল।
ওয়াটারগ্রাসহিলের সেরা খেলার সময় অনুসরণ করা হয়েছিল। মারফি পরের পাঁচ পয়েন্টের মধ্যে চারটি ক্লিপ করেছিলেন, সাইডলাইন থেকে একটি দুর্দান্ত স্কোর সহ যেখানে তিনি স্লোটারটিকে পিছনে পিছনে ফেলেছিলেন তার মাথার উপর দিয়ে একটি সামলাতে হাত থেকে বাঁচতে।
0-11 থেকে 0-9-এর শীর্ষস্থানীয়, ব্লার্নি শেন ব্যারেটকে সেন্টার-ফরোয়ার্ডে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি ইওগান কার্বির দ্বিতীয় হওয়ার আগে একটি নিম্ন-ট্র্যাজেক্টরি পয়েন্টের উপর দিয়ে ঝলমলে করেছিলেন।
তারপরে, দ্বিতীয় যুক্ত মুহুর্তে, ডেনিস ম্যাকসুইনি বাম উইংয়ের কাছে একটি হাঁস-আউট ছিনতাই করে ম্যাকার্থিকে খাওয়ান, যিনি ট্যাপ-ইন ফিনিশের জন্য সিয়ান ব্যারেটের কাছে হ্যান্ডপাস করেছিলেন। অর্ধবারে 1-13 থেকে 0-9।
উভয় দলই ডায়ার ও’লারি এবং প্যাড্রাইগ পাওয়ারে বড় প্রতিভা হারিয়েছিল, তবে সিয়ান ব্যারেট এবং কনর পাওয়ারে ব্লার্নির প্রথম রাউন্ডের পরাজয়ের পরে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় এসেছিলেন।
অন্যদিকে, কেভিন ও’নিল ম্যানলি শেন ব্যারেটের উপর ট্যাবগুলি রেখেছিলেন, তবে প্রথমার্ধের মধ্য দিয়ে মাঝামাঝি থেকে দৃশ্যমানভাবে বাধা পেয়েছিলেন, যখন ডেসমন্ড পরে একটি ভারী আঘাত করেছিলেন।
থ্রো-ইন থেকে মুক্ত একটি মারফি দ্বিতীয়ার্ধের স্কোরিংটি খুলল, তবে তার দিকটি 50 তম মিনিট পর্যন্ত আর কোনও পতাকা তুলবে না।
তারা দীর্ঘ পাক-আউটগুলিকে লক্ষ্য করার জন্য পূর্ণ-ফরোয়ার্ড লাইনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল যা কর্সির বিরুদ্ধে এত ভাল প্রভাব ফেলেছিল। তবে স্টিফেন মুলেন এবং প্যাট্রিক ক্রোলি বলটি মাটিতে নিয়ে এসে সরবরাহটি বাড়িয়ে তুলছেন।
দূর থেকে একটি খাঁটি-আঘাতপ্রাপ্ত কোলেম্যান ব্রেস সহ ব্লার্নি উত্তর ছাড়াই 1-5-এ ছুঁড়ে ফেলেছিল। বিকল্প জেরি মারফি দ্রুত প্রভাব ফেললেন, ম্যাকার্থির প্রথম গোলটি রেখে, একটি দক্ষ সাইডস্টেপ দিয়ে শেষ করেছেন এবং দুটি পয়েন্টের প্রথমটি ট্যাপ করে।
গোলরক্ষক ফোলি একটি দীর্ঘ পরিসীমা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হিলটি অর্ধেকের পোস্টগুলিতে সাতটি শটের মধ্যে একটিতে রূপান্তরিত করেছিল।
তবে পল হালিসি মারফি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং ম্যাকসুইনের তৃতীয় এবং ম্যাককার্টির হয়ে ১-১ ব্যবধানে উত্তর ছাড়াই আরও ১-৫ গোলে আঘাত করেছিলেন ব্লার্নি।
ক্যাথাল হেগার্টি দখলে পরিণত হওয়ার পরে প্রথম যোগ করা মিনিটে গোলটি এসেছিল। এমনকি স্কোর-পার্থক্য কুশন তৈরির জন্য 21-গজ দেরিতে ফ্রি থেকে কোলম্যানও গোলে গিয়েছিলেন। ফোলি সংরক্ষণ করেছেন, তবে কর্কম্যান 65 টি স্লট করেছেন।
2023 এবং ’24 রানার্স-আপ ব্যাক আপ এবং চলছে।
সি ম্যাকার্থি (২-৩); এম কোলম্যান (0-9, 4 ফ্রিজ, 2 65s); সি ব্যারেট (1-0); ডি ম্যাকসুইনি, এস ব্যারেট (2 ফ্রি) (প্রতিটি 0-3); ই কির্বি, জে মারফি (প্রতিটি 0-2); একটি ম্যাকভয়, সি শক্তি (প্রতিটি 0-1)।
একটি মারফি (0-9, 4 ফ্রিজ); একটি ফোলি (ফ্রি), এস ওরেগান (65), এস ডেসমন্ড (প্রতিটি 0-1)।
পি হ্যালিসে; এস মুলেন, এস ক্রোলি, ডি মারফি; সি পাওয়ার, পি ক্রোলি, একটি ম্যাকভয়; হে হেগার্টি, এম কোলম্যান; এস মুলকাহি, ডি ম্যাকসুইনি, ই কির্বি; সি ম্যাকার্থি, এস ব্যারেট, সি ব্যারেট।
কার্বি (৪৩) এর জন্য জে মারফি, সি ব্যারেটের জন্য সি হেগার্টি (৫২), মুলেনের জন্য ডি হ্যানলন (৫৩), ম্যাকসুইনির জন্য ডাব্লু ক্রোলি (৫৫)।
একটি ফোলি; ডি রোচে, কে ও’নিল, ডি ম্যাকার্থি; জে গোয়েন, আমি ও’কলাঘান, এস ও’রেগান; সি ও’লারি, একটি স্প্রিগস; পি ক্রোনিন, বি লেহানে, এল ফোলি; একটি মারফি, এস ডেসমন্ড (ক্যাপ্টেন), পি ও’লারি।
এল ফোলি (এইচটি) এর জন্য একটি ক্রোনিন, গোয়েনের জন্য সি হিলি, পি ক্রোনিনের জন্য সি ক্রোনিন, পি ও’লারি (সমস্ত 43) এর জন্য লফটাস, ও’নিলের জন্য এল ফোলি (60, ইনজ)।
আমি ম্যাকার্থি (ব্যান্ডন)।