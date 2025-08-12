অটোয়া সিনেটরদের জন্য একটি নতুন স্টেডিয়ামের ধারণাটি অবশেষে ফলস্বরূপ আসছে। এর আগে সোমবার, জাতীয় রাজধানী কমিশন (এনসিসি) এবং ক্যাপিটাল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট ইনক। (সিএসডিআই) ঘোষণা সিনেটরদের কাছে লেব্রেটন ফ্ল্যাটগুলি (প্রায় 11 একর জমি) ক্রয় ও বিক্রির চুক্তি।
১৯৯৪ সালে গ্রাউন্ড ভেঙে ১৯৯ 1996 সালে সেনেটরদের পক্ষে সেনেটরদের পক্ষে যাওয়ার পক্ষে এটি সঠিক দিকের একটি বড় পদক্ষেপ। অটোয়া সিভিক সেন্টার থেকে দলের স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে কানাডিয়ান টায়ার সেন্টার অটোয়া ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজির আবাসস্থল।
কানাডিয়ান টায়ার সেন্টারে সিনেটরদের অব্যাহত উপস্থিতি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে। একটির জন্য, স্টেডিয়ামটি শহরতলির অটোয়ার দক্ষিণ -পশ্চিমে একটি ন্যায্য দূরত্বে অবস্থিত, যা পরিবহণের সাধারণ রূপগুলি নিয়ে যাওয়া অযথা কঠিন করে তোলে। বিপরীতে, লেব্রেটন ফ্ল্যাটস ল্যান্ড পার্সেলটি অটোয়া নদীর সংলগ্ন শহরতলিতে অটোয়ায় অবস্থিত এবং এটি সংসদীয় পাহাড় থেকে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত পথ।
গেমের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ দূরত্বের বাইরে, কানাডিয়ান টায়ার সেন্টারটি প্রায় 30 বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও স্টেডিয়ামের কাছ থেকে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক পরিধান এবং ছিঁড়ে গেছে। যে কোনও স্পোর্টস স্টেডিয়ামের সাধারণ জীবনকাল প্রায় 30 থেকে 50 বছর, যা মোটামুটি দামি সংস্কারের জন্য দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। সিনেটর ফ্র্যাঞ্চাইজির তুলনামূলকভাবে নতুন প্রধান মালিক মাইকেল অ্যান্ডলাউর পুরোপুরি একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করতে বেছে নিয়েছেন।
একটি বিবৃতি দলটি থেকে সিনেটরদের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিরিল লিডার বলেছিলেন, “আমরা এই প্রক্রিয়াটির পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এনসিসির সাথে ক্রয় ও বিক্রয়ের একটি চুক্তিতে পৌঁছতে পেরে সন্তুষ্ট। পরিষ্কার করার জন্য আরও অনেক বাধা এখনও রয়েছে এবং আমরা আমাদের এনসিসি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার প্রত্যাশায় রয়েছি-” লেব্রেটন ফ্ল্যাটে একটি ইভেন্ট সেন্টার তৈরির জন্য আমাদের ভাগ করে নেওয়া হয়েছে “