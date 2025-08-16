সিনেট ডেমোক্র্যাট কস্টকোকে ‘বিক্রি করতে অস্বীকার করার’ জন্য গর্ভপাতের বড়িগুলি রিপস করে

সেন প্যাটি মারে (ডি-ওয়াশ।) শুক্রবার “সুদূর-ডান উগ্রবাদীদের” সন্তুষ্ট করার জন্য কস্টকোকে হামার করেছিলেন, খুচরা বিক্রেতা এই সপ্তাহের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে এর ফার্মেসীগুলি গর্ভপাতের ওষুধগুলি মাইফপ্রিস্টোন সরবরাহ করবে না।
“আমি খবরের প্রতিবেদনে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি যে কস্টকো গর্ভপাত বিরোধী ধর্মান্ধদের রাজনীতিকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনও কারণে নিরাপদ, কার্যকর এবং আইনী ওষুধ বিক্রি করতে অস্বীকার করছে,” মারে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন খবর অনুসরণ। “আমি পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করি এবং সুদূর ডান উগ্রবাদীদের বড় বড় কর্পোরেশনগুলিকে বধ করার অনুমতি দিতে এবং ওষুধের মহিলারা কী অ্যাক্সেস পেতে পারেন বা কী করতে পারে না তা নির্ধারণ করতে দেয়।”
ওয়াশিংটন ডেমোক্র্যাট যোগ করেছেন, “এটি আইনী যেখানে খুচরা বিক্রেতারা এবং প্রধান ফার্মেসীগুলি অবশ্যই তাদের প্রয়োজন মহিলাদের জন্য ওষুধের গর্ভপাতকে একেবারে উপলব্ধ করতে হবে।”
কস্টকো বৃহস্পতিবার ঘোষণায় ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি “চাহিদার অভাব” থেকে এসেছে।
সংস্থাটি বলেছে, “এই মুহুর্তে মাইফপ্রিস্টোন বিক্রি না করার জন্য আমাদের অবস্থান, যা পরিবর্তিত হয়নি, আমাদের সদস্য এবং অন্যান্য রোগীদের চাহিদার অভাবের উপর ভিত্তি করে, যারা আমরা সাধারণত তাদের চিকিত্সা সরবরাহকারীদের দ্বারা ড্রাগ বিতরণ করি,” সংস্থাটি বলেছে রয়টার্সের মতে।
সিভিএস এবং ওয়ালগ্রেনস গত বছর ঘোষণা করার পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে যে তারা যে রাজ্যগুলিতে গর্ভপাত আইনী রয়েছে সেখানে ওষুধ সরবরাহের জন্য তারা শংসাপত্র পেয়েছে।
মারে তার সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে কস্টকোকে চাপ দিয়েছিলেন, হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ওষুধের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুটি ওষুধের মধ্যে একটি মাইফ্রিস্টোনকে সীমাবদ্ধ করা মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।
“Mifepristone is safe and effective—we cannot live in a world where the availability of women’s health care whipsaws back and forth based on the whims of extremists who want to deny women access to basic health care,” she wrote Friday. “আমি দাবি করছি যে কস্টকো তাত্ক্ষণিকভাবে বিপরীত কোর্স-বিজ্ঞান এবং ঘটনাগুলি অনুসরণ করে, সুদূর ডান-গর্ভপাত বিরোধী চরমপন্থীদের দাবি নয়।”
সুপ্রিম কোর্ট গত বছর এক সিদ্ধান্তে সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছে যে, গর্ভপাত বিরোধী বিরোধী চিকিত্সকদের একটি গ্রুপের বড়িটিতে অ্যাক্সেসকে চ্যালেঞ্জ করার আইনী ভিত্তি ছিল না।
রায় সত্ত্বেও, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র এবং খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) কমিশনার মার্টি মেকারি গর্ভপাতের বড়ির একটি পর্যালোচনা বিবেচনা করছেন।
ম্যারে মেকারিকে তার সিনেট নিশ্চিতকরণ শুনানির সময় প্রস্তাবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের এফডিএতে অন্ত্রের কর্মীদের কাছে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।