Senate Republicans are staring down a major fight to overhaul the House’s budget resolution as lawmakers eye big changes. স্পিকার মাইক জনসন (আর-লা।), রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পেশীর সহায়তায়, মঙ্গলবার ট্রাম্পের সুস্পষ্ট আইনসভা এজেন্ডা কার্যকর করার জন্য হাউসের পরিকল্পনা পেতে সক্ষম হন। তবে সিনেট রিপাবলিকানরা যেমন বলেছেন…



Source link