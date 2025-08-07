সিন্ধু মন্ত্রিসভা নতুন এমডিসিএটি নীতি অনুমোদন করেছে

পিএমডিসি আইন ২০২২ এবং সিন্ধু হাইকোর্টের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রিসভা প্রদেশ জুড়ে সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজগুলিতে এমবিবিএস এবং বিডিএস প্রোগ্রামগুলির জন্য একটি বিস্তৃত ভর্তি নীতি চূড়ান্ত করেছে।
সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলী শাহের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকটি এমডিসিএটি -২০২৪-এ সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের কারণে সুক্কুর আইবিএ টেস্টিং এজেন্সি (এসআইবিএ) কে বর্তমান পরীক্ষামূলক সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে, তবে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলি পারফরম্যান্স ভিত্তিক থাকবে।
বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগ অবশ্য সিন্ধু জুড়ে এমডিসিএটি এবং ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করবে।
পিএমডিসি আইন অনুসারে, একটি ইউনিফর্ম, প্রদেশ-বিস্তৃত এমডিসিএটি পরীক্ষা অবশ্যই বার্ষিক পরিচালনা করতে হবে, প্রদেশগুলিকে একটি আনুষ্ঠানিক নীতি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয়, সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি জারি করা একটি বিবৃতি পড়ুন।
এমডিসিএটি নীতিমালায় যোগ্যতা নির্ধারণ, পাসের শতাংশ এবং যোগ্যতার জন্য পিএমডিসি বিধিগুলির কঠোর মেনে চলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এতে যোগ করা হয়েছে।
আবেদনকারীদের জন্য, একটি সিন্ধু আবাসিক বাধ্যতামূলক, কিশোর কার্ড এবং বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণের মাধ্যমে যাচাইকরণ সহ।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য আসন বরাদ্দ এবং বিতরণ 2024-25 অধিবেশন জন্য বার্ষিক প্রসপেক্টাসে প্রকাশিত হবে, যা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না, বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
তবে প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগ সরাসরি বা কোনও মনোনীত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার কর্তৃত্ব ধরে রাখে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার সময় প্রক্রিয়াটি তদারকি করার জন্য বিভাগ কর্তৃক একটি তদারকি কমিটিকে অবহিত করা হবে।
সিএনআইসি ভিত্তিক যানবাহন নিবন্ধকরণ
এমডিসিএটি নীতি ছাড়াও, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সিএনআইসি-ভিত্তিক যানবাহন নিবন্ধকরণ চালু এবং 3,371 সুরক্ষিত heritage তিহ্য ভবনগুলির একটি প্রদেশ-বিস্তৃত পুনর্নির্মাণ সহ একাধিক বিস্তৃত সংস্কারকে অনুমোদন দিয়েছে।
মন্ত্রিপরিষদটি পরিবর্তিত চ্যাসিস দিয়ে জব্দ করা সরকারী যানবাহন নিবন্ধন, যানবাহন ফিটনেস পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন এবং কোভিড-19-যুগের প্রযুক্তিগত এবং সহায়ক কর্মীদের জন্য পরিষেবা এবং বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত বর্ধন মঞ্জুর করার জন্য গ্রিন লাইট দিয়েছে।
বৈঠকে ব্যক্তিগতকৃত নিবন্ধকরণ চিহ্ন (পিআরএমএস) সহ সিএনআইসি-ভিত্তিক যানবাহন নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আবগারি বিভাগের একটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।
নতুন সিস্টেমটি যানবাহনের চ্যাসিসের পরিবর্তে কোনও গাড়ির মালিকের সিএনআইসিতে সরাসরি নিবন্ধকরণের চিহ্নগুলি সংযুক্ত করবে, মালিকদের তাদের গাড়ি বিক্রি করার পরেও তাদের ব্যক্তিগতকৃত নম্বর প্লেটগুলি ধরে রাখতে এবং পুনরায় ব্যবহার করতে দেয়।
যানবাহন সনাক্তকরণ নম্বর (ভিআইএন) এখন চ্যাসিস নম্বরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে, যা গাড়ির স্থায়ী পরিচয় হিসাবে রয়ে গেছে।
পিআরএমগুলি মালিকদের দ্বারা ধরে রাখা, পুনরায় ব্যবহার করা বা আত্মসমর্পণ করা যায়।
সিস্টেমটি যানবাহনের রিয়েল-টাইম ট্রেসেবিলিটি সক্ষম করে এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে একত্রিত হয়।
সিএনআইসি-লিঙ্কযুক্ত নিবন্ধকরণ করদাতার সম্পদের সহজ ট্র্যাকিং প্রচার করে এবং প্রশাসনিক সুবিধার উন্নতি করে।
এটি নাদ্রার জাতীয় ডাটাবেসের সাথে সংহতকরণের সাথে একটি আধুনিক, মালিককেন্দ্রিক নিবন্ধকরণ সিস্টেম হবে।
নীতিগতভাবে মন্ত্রিসভা সিএনআইসি-ভিত্তিক নিবন্ধকরণ মডেল এবং ইসলামাবাদ রাজধানী অঞ্চলে সাম্প্রতিক সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিন্ধুর ব্যবস্থা আনার জন্য সিএনআইসি-ভিত্তিক নিবন্ধকরণ মডেল এবং এর আইনী সংশোধনী অনুমোদন করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী সিএনআইসি-ভিত্তিক সিস্টেমটি বিকাশের জন্য আবগারি ও কর বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং তারপরে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করে এর পরীক্ষা শুরু করেন।
সিএনআইসি-ভিত্তিক যানবাহন নিবন্ধকরণ অবিলম্বে প্রয়োগ করা হবে না, তবে এটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পরে এটি বাস্তবায়নের তদারকি করার জন্য ফলো-আপ সভা করবে।