সিফেন ক্রিসমাস ক্লক – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

সিফেনের কৌতুকপূর্ণ খেলনা শহরে, ছুটির মরসুমে আপনার ঘড়িটি সেট করার দরকার নেই। সমস্ত চোখ টাউন স্কোয়ারের উপরে বিখ্যাত ক্রিসমাস ঘড়ির দিকে ফিরে যায়, দিনগুলি, ঘন্টা এবং ক্রিসমাসের আগের মিনিটগুলিতে টিক দিয়ে। ২৪ শে ডিসেম্বর বিকেল ৫ টা ৫০ মিনিটে যখন ঘড়িটি আঘাত হানে, তখন পুরো গ্রামটি একটি আন্তরিক “হুরয়!” ঘোষণা করে! সিগন্যালিং যে মরসুমটি এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে রয়েছে। দোকানগুলি বন্ধ, নীরবতা স্থির হয় এবং সম্ভবত তুষার ধুলা দৃশ্যটি সম্পূর্ণ করে।
এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, সিফেনের আইকনিক মাউন্টেন চার্চের ঘণ্টাগুলি চিমতে শুরু করে, গ্রামবাসী এবং দর্শনার্থীদের একইভাবে একটি আরামদায়ক, মোমবাতি পরিষেবাতে ডেকেছিল। খ্রিস্টান গোথেলফ রিউথার দ্বারা নির্মিত 18 শতকে নির্মিত, এই অষ্টভুজ মার্ভেল ড্রেসডেনের ফ্রেউইনকির্চে থেকে স্থাপত্যের সূত্র গ্রহণ করেছে, যদিও ড্যাশ আরও দেহাতি মনোমুগ্ধকর। গির্জার এমনকি একটি টিন-মাইনিং মূর্তি রয়েছে যা আকরিক বাণিজ্যে সিফেনের শিকড়গুলির দিকে ইঙ্গিত করে-এমন এক সময় যখন এই পর্বত শহরটি ধন-সম্পদ দিয়ে জ্বলজ্বল করে, মূল্যবান টিন সরবরাহকারী নদীর তীরে ধন্যবাদ।
উনিশ শতকের মধ্যে, টিন যখন তার ঝলমলে হারিয়েছিল, সেফেনের কারিগররা উডক্র্যাফ্টে প্রবেশ করেছিল। আজ, নিউট্র্যাকার, পিরামিডস এবং কমনীয় ছোট খেলনাগুলির মতো হস্তশিল্পের কোষাগার প্রতিটি কোণার স্টোর প্যাক করে। এবং আপনি যদি শহরে থাকেন তবে ক্রিসমাসের ঘড়িতে নজর রাখতে ভুলবেন না। এখনও বড় “0” আঘাত করেনি? তারপরে আপনি এখনও শেষ মুহুর্তের উপহারগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সময় পেয়েছেন। সেফেনে, অপ্রস্তুত হওয়ার জন্য কেবল কোনও অজুহাত নেই – খ্রিস্টমাস এখানে কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না!