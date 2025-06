সিফেরনোমাদ/আরিয়াদনে: আরিয়াদনে প্রোটোকলের ক্যানোনিকাল মরিচা বাস্তবায়ন, অ্যাপারিওডিক, রাষ্ট্রীয় রূপান্তরগুলির জন্য একটি উপন্যাস ক্রিপ্টোগ্রাফিক আর্কিটেকচার, সিফেরনোমাদ দ্বারা উত্পন্ন।

ariadne.ciphernomad.org

এই ভান্ডার রয়েছে আরিয়াদনে স্যুটআমাদের ক্যানোনিকাল মরিচা বাস্তবায়ন আরিয়াদনে প্রোটোকল। প্রোটোকলটি একটি উপন্যাস ক্রিপ্টোগ্রাফিক আর্কিটেকচার যা আমরা চারপাশে ডিজাইন করেছি গোলকধাঁধা নির্মাণ সরবরাহ করতে অ্যাপেরিওডিকবা অ-পুনরাবৃত্তি, ক্রিপ্টোগ্রাফিক রূপান্তর।

প্রকল্প মিশনটি হ’ল ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের জন্য স্থিতিস্থাপক, ওপেন-সোর্স সরঞ্জাম তৈরি করা।

এটি স্বাধীন গবেষণা, জনসাধারণের ভাল হিসাবে প্রকাশিত। এর ধারাবাহিকতা, উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের সুরক্ষা অডিটগুলি সম্প্রদায় সমর্থন দ্বারা অর্থায়ন করা হয়।

দান.সিফেরনোমাদ.অর্গ এ অবদান

⚠ সুরক্ষা সতর্কতা এবং দাবি অস্বীকার ⚠

এটি কেবল গবেষণা এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা অযোগ্য, পরীক্ষামূলক আলফা সফ্টওয়্যার।

এখানে ক্রিপ্টোগ্রাফিক ডিজাইনগুলি উপন্যাস। স্ট্যান্ডার্ড, নিরীক্ষিত আদিম (ব্লেক 3, এক্সচাচা 20, এক্স 25519) উপর নির্মিত, তৃতীয় পক্ষের অডিট দ্বারা ওভারারচিং আরিয়াদনে প্রোটোকলের সুরক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হয়নি।

উত্পাদন বা বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহার করবেন না।

ব্যবহার পুরোপুরি আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সফ্টওয়্যারটি কোনও ধরণের ওয়্যারেন্টি ছাড়াই “যেমন আছে” সরবরাহ করা হয়।

আরিয়াদনে প্রোটোকলের মূল ধারণাগুলি

প্রোটোকলটি আমাদের বিকাশ করা দুটি মূল ধারণার উপর নির্মিত: গোলকধাঁধা এবং থ্রেড।

গোলকধাঁধা: ক্রিপ্টোগ্রাফিকের একটি বৃহত, নির্ধারিতভাবে উত্পাদিত বাইনারি গাছ Round এস। এটি কোনও গোপন নয়, একটি ভাগ করা পাবলিক প্যারামিটার হতে পারে।

ক্রিপ্টোগ্রাফিকের একটি বৃহত, নির্ধারিতভাবে উত্পাদিত বাইনারি গাছ এস। এটি কোনও গোপন নয়, একটি ভাগ করা পাবলিক প্যারামিটার হতে পারে। থ্রেড: অপারেশন চলাকালীন গোলকধাঁধার নোডগুলির মাধ্যমে নেওয়া গোপন, অ্যাপেরিওডিক পথ।

উদীয়মান পথ প্রক্রিয়া

প্রোটোকলের মূল উদ্ভাবনটি কীভাবে থ্রেডটি তৈরি হয়। এটি সংরক্ষণ বা সংক্রমণ হয় না। পরিবর্তে, পথটি প্রতিটি ব্লকের ডেটার জন্য গতিশীলভাবে আবিষ্কার করা হয়। একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক ভার্চুয়াল মেশিন (সিভিএম) তার নিজস্ব গোপন অবস্থার কীড হ্যাশ এবং পাবলিক সাইফারেক্সট চঙ্কের একটি কীড হ্যাশ গণনা করে পরবর্তী টার্ন (বাম বা ডান) নির্ধারণ করে।

একজন আক্রমণকারী, যিনি পাবলিক সাইফারেক্সট দেখেন তবে গোপন কী এবং রাষ্ট্রের অভাব রয়েছে, এই হ্যাশটি গণনা করতে পারবেন না। পথটি গোপন থেকে যায়, শূন্য ওভারহেডে ডেটা স্ট্রিমে বোনা।

ডিজাইন দ্বারা অ্যাপেরিওডিক

আরিয়াডনে প্রোটোকল প্রচলিত, পর্যায়ক্রমিক সিফার থেকে একটি মৌলিক প্রস্থান যা ডেটাগুলির প্রতিটি ব্লকে অপারেশনের ঠিক একই ক্রম প্রয়োগ করে।

আমাদের নকশায়, সিভিএমের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রতিটি ব্লকের পরে আপডেট করা হয়, ক্রিপ্টোগ্রাফিক র‌্যাচেট হিসাবে অভিনয় করে। এই নতুন রাষ্ট্রটি তখন কীগুলি এবং পথটি অর্জন করতে ব্যবহৃত হয় পরবর্তী ব্লক যেহেতু রাষ্ট্রীয় রূপান্তর একটি সুরক্ষিত সিউডো-এলোমেলো ফাংশন, সিভিএমের রাজ্যটি কখনই পুনরাবৃত্তি করে না।

এটি গ্যারান্টি দেয় যে ক্রিপ্টোগ্রাফিক রূপান্তরগুলির ক্রমটি অ্যাপেরিওডিক: কোনও দুটি ব্লক, এমনকি একই বার্তার মধ্যেও ঠিক একইভাবে প্রক্রিয়া করা হয় না। প্রতিটি পদক্ষেপ সেই বিন্দু পর্যন্ত অপারেশনের পুরো ইতিহাসের একটি অনন্য ফাংশন।

সহজাত টেম্পার প্রতিরোধের

এই রাষ্ট্রীয়, অ্যাপিরিওডিক ডিজাইন সহজাত টেম্পার প্রমাণ সরবরাহ করে। যদি কোনও আক্রমণকারী সাইফারটেক্সট স্ট্রিমের কোনও অংশ পুনর্নির্মাণ, কাটা বা সংশোধন করে তবে থ্রেডটি হয় ছিটকে। সিভিএমের অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি বৈধ পথ থেকে অপরিবর্তনীয়ভাবে বিচ্যুত হবে এবং পরবর্তী সমস্ত ডেটা অ-অর্থপূর্ণ, সিউডোর্যান্ডম আওয়াজে প্রক্রিয়াজাত করা হবে।

ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা এবং বাণিজ্য-অফ

সীমাবদ্ধ পথের দৈর্ঘ্য: গোলকধাঁধার একটি সীমাবদ্ধ গভীরতা রয়েছে। এটি যে কোনও একক বার্তায় সর্বাধিক আকার আরোপ করে, যা একটি পণ্য Labyrinth Depth × Block Size ।

গোলকধাঁধার একটি সীমাবদ্ধ গভীরতা রয়েছে। এটি যে কোনও একক বার্তায় সর্বাধিক আকার আরোপ করে, যা একটি পণ্য × । কোন এলোমেলো অ্যাক্সেস: ডিক্রিপশনের জন্য প্রথম ব্লক থেকে ক্রমিক প্রসেসিং প্রয়োজন, কারণ কোনও প্রদত্ত ব্লকের জন্য সঠিক পথ এবং অবস্থা নির্ধারণের জন্য পূর্ববর্তী সমস্ত ব্লকগুলির প্রয়োজন।

আরিয়াদনে স্যুট ইকোসিস্টেম

এই ওয়ার্কস্পেসে স্যুটটির মূল উপাদানগুলি রয়েছে, যা স্পষ্টতা এবং কমপোজেবিলিটির জন্য সংগঠিত।

ariadne-core : কোর ডেটা স্ট্রাকচার এবং স্যুটটির ভাগ করা ভাষা।

: কোর ডেটা স্ট্রাকচার এবং স্যুটটির ভাগ করা ভাষা। ariadne-generator : ডিটারমিনিস্টিক গোলকধাঁধা কারখানা।

: ডিটারমিনিস্টিক গোলকধাঁধা কারখানা। ariadne-primitives : নিম্ন-স্তরের ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইঞ্জিনগুলি (সিএফবি, ম্যাক, কেডিএফ, র্যাচেট)।

: নিম্ন-স্তরের ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইঞ্জিনগুলি (সিএফবি, ম্যাক, কেডিএফ, র্যাচেট)। ariadne-etm : একটি দৃ ust ়, রাষ্ট্রহীন a এটি রাষ্ট্রহীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক পয়েন্ট।

: একটি দৃ ust ়, রাষ্ট্রহীন a ariadne-transport-static : একটি ভাগ করা, স্ট্যাটিক ল্যাবরেথ ব্যবহার করে একটি ফরোয়ার্ড-সিক্রেট ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল।

: একটি ভাগ করা, স্ট্যাটিক ল্যাবরেথ ব্যবহার করে একটি ফরোয়ার্ড-সিক্রেট ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল। ariadne-transport-ephemeral : প্রতি সেশনে একটি অনন্য গোলকধাঁধা তৈরি করে একটি ফরোয়ার্ড-গোপন পরিবহন প্রোটোকল।

শুরু করা

স্যুটটি ব্যবহারের প্রস্তাবিত উপায়টি উচ্চ-স্তরের ক্রেটের উপর নির্ভর করে। স্থিতিশীলতার জন্য, একটি নির্দিষ্ট প্রকাশের ট্যাগের উপর পিন নির্ভরতা।

দ্রুত শুরু: এনক্রিপ্ট-তারপরে-ম্যাক (ইটিএম)

এই উদাহরণটি প্রস্তাবিত ব্যবহার করে ariadne-etm রাষ্ট্রবিহীন aead।

1। যোগ করুন Cargo.toml ::

( dependencies ) ariadne-etm = { git = "" , tag = "v0.1.0" } ariadne-generator = { git = "" , tag = "v0.1.0" }

2। আপনার কোডে ব্যবহার করুন:

use ariadne_etm :: { open , seal }; use ariadne_generator :: LabyrinthGenerator ; fn main () { let master_key = b "a_very_strong_master_key_for_etm" ; let labyrinth = LabyrinthGenerator :: new ( master_key ). generate ( 10 ); let plaintext = b "This is a confidential message that must also be authentic." ; let associated_data = b "msg_id:12345,re:tx_confirm" ; let payload = seal ( master_key , & labyrinth , plaintext , associated_data ). unwrap (); let decrypted = open ( master_key , & labyrinth , & payload , associated_data ). unwrap (); assert_eq! ( plaintext , decrypted . as_slice ()); println! ( "Success: Roundtrip complete." ); }

আরও বিশদ উদাহরণের জন্য, দেখুন examples প্রতিটি ক্রেটে ডিরেক্টরি।

বিল্ড এবং রান

# Clone the repository git clone cd ariadne # Run the full test suite cargo test --release --workspace # Run the EtM AEAD example cargo run --release --example etm_roundtrip -p ariadne-etm

দর্শন এবং অবদান

আরিয়াডনে প্রোটোকল হ’ল আমাদের রাষ্ট্রীয়, অ্যাপিরিওডিক ক্রিপ্টোগ্রাফির অনুসন্ধান যেখানে প্রতিটি অপারেশন ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে তার ইতিহাসের সাথে যুক্ত।

প্রযুক্তিগত যোগ্যতার উপর সম্প্রদায়ের জড়িততা মূল্যায়ন করা হয়। বাগ রিপোর্ট বা বৈশিষ্ট্য প্রস্তাবগুলির জন্য, একটি নতুন সমস্যা খুলুন। স্থাপত্য আলোচনা বা ডিজাইনের প্রস্তাবগুলির জন্য, আলোচনার থ্রেড খুলুন।

কপিরাইট (সি) 2025 সিফেরনোমাদ যোগাযোগ@ciphernomad.org এসপিডিএক্স-লাইসেন্স-শনাক্তকারী: সিসি 0-1.0