সিবিএফ একটি নতুন ক্যালেন্ডার প্রস্তাব জমা দেওয়ার সময়সীমা দেয়

সত্তার সভাপতি সামির জাউদ, পরের মরসুমের 11 তারিখে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে হ্রাসের গ্যারান্টি দেয়
সিবিএফের সভাপতি সামির জাউদ সোমবার (১১) ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের জন্য একটি নতুন ক্যালেন্ডারের প্রস্তাব 60০ দিনের মধ্যে উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রধান পরিবর্তনটি হ’ল সর্বোচ্চ 11 তারিখে রাজ্যগুলির হ্রাস হওয়া উচিত। শীর্ষ টুপি রিও ডি জেনিরোর একটি হোটেলে একটি ইভেন্টে বিষয়টিকে আরও গভীর না করেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে দ্রুত কথা বলেছিল।
মে মাসে তিনি বলেছিলেন যে পরের বছর থেকে পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করা হ’ল ক্যালেন্ডারকে কম ক্লান্তিকর করে তোলার জন্য রাজ্যের তারিখগুলি শুকানো হবে, প্রযুক্তিবিদ এবং খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ধ্রুবক অভিযোগের লক্ষ্য।
সমীর জাউড বলেছিলেন, “কোনও আলোচনা নেই, ১১ টি তারিখ থাকবে। ব্রাজিলিয়ান ক্যালেন্ডারটি খুব পূর্ণ।
রাষ্ট্রপতি তাই বুঝতে পেরেছেন যে রাষ্ট্রকে সিবিএফ বিধিগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনটি জড়িত সকলের পক্ষে উপকারী। প্রকৃতপক্ষে, 2026 সালে, এটি 48 টি দল সহ বিশ্বকাপের প্রথম প্রসারিত সংস্করণের বছর।
এই মরসুমে, রাজ্যটি, পলিস্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 16 তারিখের সাথে খেলা হয়েছিল। তারা 15 জানুয়ারী থেকে ক্লাব বিশ্বকাপের কারণে আগে শুরু হয়েছিল এবং 27 মার্চ বন্ধ ছিল।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক।