সিবিএস স্টুডিওস এবং প্যারামাউন্ট টিভি স্টুডিওগুলি কীভাবে স্ট্রিমিং সিরিজ বিভক্ত করছে

এক্সক্লুসিভ: নতুন,-স্কাইড্যান্স মার্জার প্যারামাউন্টের দুটি প্রধান টিভি স্টুডিও ইউনিট রয়েছে: ডেভিড স্ট্যাপফের নেতৃত্বে এবং টিভি মিডিয়া জর্জ গিকসের প্যারামাউন্ট চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানের নেতৃত্বে বিদ্যমান সিবিএস স্টুডিওগুলি এবং প্যারামাউন্ট টেলিভিশনের প্রাক্তন স্কাইড্যান্স টিভি প্রেসিডেন্ট ম্যাট থুনেল এবং পরাগের সভাপতির নেতৃত্বে নতুন গঠিত প্যারামাউন্ট টিভি স্টুডিওগুলি।
স্কাইড্যান্স অধিগ্রহণ 7 আগস্ট বন্ধ হয়ে গেলে একে অপরের পাশাপাশি বিদ্যমান দুটি স্টুডিওর মধ্যে 1 দিন তাদের ভবিষ্যতের মিথস্ক্রিয়া (এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা) এর জন্য একটি উত্সাহজনক চিহ্নে, তারা ইতিমধ্যে বিদ্যমান সিরিজ এবং উন্নয়নে প্রকল্পগুলির বেশিরভাগ অংশকে কীভাবে বিভক্ত করতে পারে সে সম্পর্কে তারা ইতিমধ্যে একমত হয়েছিল।
গত সপ্তাহে ডেডলাইন হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে, সিবিএস স্টুডিওগুলির প্রাথমিক ফোকাস সিবিএস ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক সরবরাহ করবে যখন এখনও প্যারামাউন্ট+ এবং বাইরের স্ট্রিমারদের জন্য স্ট্রিমিং সিরিজ করতে সক্ষম হবে যখন কোনও সুযোগ নিজেকে উপস্থাপন করে, বিশেষত বিদ্যমান ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মতো এক্সটেনশনগুলির মতো এক্সটেনশনগুলি এনসিআইএস: টনি ও জিভা অফশুট স্টুডিও প্যারামাউন্ট+এ আসছে। সিবিএসের জন্য সিবিএস স্টুডিওগুলির শোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এনসিআইএস এবং আগুন দেশ ফ্র্যাঞ্চাইজি পাশাপাশি জনপ্রিয় শিরোনাম ম্যাটলক, ভূত, ওয়াটসন এবং দিনের সময় সাবান গেটস ছাড়িয়ে।
এদিকে, প্যারামাউন্ট টিভি স্টুডিওগুলি, যা স্কাইড্যান্স টেলিভিশন এবং শোটাইম/এমটিভি এন্টারটেইনমেন্ট স্টুডিওগুলির সম্পদের সংমিশ্রণ করে, প্যারামাউন্ট+ এর জন্য স্ট্রিমিং সিরিজের উপর মূলত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে তবে বাইরের প্ল্যাটফর্মগুলির জন্যও।
এই চিত্রটি স্ট্রিমিং সিরিজের ভাগ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল-অন-এয়ার এবং বিকাশে-যে সিবিএস স্টুডিওগুলি পিটিভিএসের আগের অবতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা এক বছর আগে বন্ধ ছিল। এর মধ্যে তিনটি শো অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মূলত স্কাইড্যান্স টিভি এবং পিটিভিগুলির মধ্যে এবং পরবর্তীকালে স্কাইড্যান্স টিভি এবং সিবিএস স্টুডিওগুলির মধ্যে গত বছরের জন্য সহ-উত্পাদন ছিল-প্রাইম ভিডিওর ফ্ল্যাগশিপ নাটক রিচার, 4 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ; এর আসন্ন স্পিন অফ নাইগলি; পাশাপাশি ক্রস, 2 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ।
এগিয়ে যেতে, এই সিরিজটি নতুন পিটিভিএস দ্বারা একক স্টুডিও হিসাবে প্রযোজনা করা হবে এবং এর স্লেটের অংশ হতে পারে যার মধ্যে স্কাইড্যান্স টিভি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভিত্তি অ্যাপল টিভি+, পাশাপাশি শোটাইম/এমটিভিইর জন্য ডেক্সটার: পুনরুত্থান, এমিলি প্যারিসে এবং প্যারামাউন্ট+এ টেলর শেরিডান ইউনিভার্স।
এদিকে, দুটি স্ট্রিমিং সিরিজ মূলত পূর্বের পিটিভিএস দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল যা সিবিএস স্টুডিওগুলি পূর্বের মৃত্যুর পরে গ্রহণ করেছিল – অ্যাপল টিভি+এর এস মার্ডারবট, 2 মরসুম এবং আসন্ন জন্য পুনর্নবীকরণ প্রিরিতে ছোট্ট বাড়ি নেটফ্লিক্সের জন্য – সিবিএস স্টুডিওতে থাকবে, যেমন সিবিএস স্টুডিওগুলির হোমগ্রাউন স্ট্রিমিং প্রকল্পগুলি সহ স্টার ট্রেক প্যারামাউন্টে ইউনিভার্স+।
সিবিএস স্টুডিওতে চলে যাওয়া এখন অবনমিত পিটিভিগুলির বিকাশের বিষয়ে একটি সাধারণ চুক্তিও রয়েছে। প্যারামাউন্ট পিকচারস আইপি দ্বারা প্রভাবিত বেশিরভাগ স্লেটের পিটিভিএসে ফিরে আসবে, যা প্যারামাউন্ট ফিল্মের শিরোনামের উপর ভিত্তি করে সিরিজ বিকাশ করবে, মিরাম্যাক্সের লাইব্রেরি থেকে আইপি ভিত্তিক শোয়ের সাথে শো, প্যারামাউন্টের মালিকানাধীন 49%।
মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম আছে; সক্রিয় বিকাশের প্রকল্পগুলি যেখানে সিবিএস স্টুডিওগুলি সহ প্রতিভা সংযুক্ত করেছে গ্যালাক্সি কোয়েস্ট এবং ফ্ল্যাশড্যান্সরাখা হবে।
সিবিএস স্টুডিওগুলিও রাখছে নির্লজ্জ অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন সহ সিক্যুয়াল সিরিজ, যা ময়ূরের কাজ চলছে। যখন নির্লজ্জ এটি একটি সর্বজনীন চলচ্চিত্রের শিরোনাম, সিবিএস স্টুডিওগুলি গত সাত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে টিভির জন্য আইপি ক্র্যাক করার কাজ করছিল, একাধিক অবতারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।
অতিরিক্তভাবে, সিবিএস স্টুডিওগুলি আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনাগুলির সাথে অব্যাহত থাকবে, এতে আসন্নের মতো শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিং এবং বিজয়ী বিবিসির জন্য, এবং অ্যাকাউন্ট থেকে কলিন দ্বিপাক্ষিক/প্যারামাউন্ট+এর জন্য।
যদিও পিটিভিএস স্ট্রিমিং খেলোয়াড় হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি আসন্ন সিবিএস নাটক সিরিজের মতো মাঝে মাঝে সম্প্রচার শো উত্পাদন করার ক্ষমতা রাখে ওয়াই: মার্শাল এবং বাস্তবতা সিরিজ রাস্তাযা নতুন লেবেলের সাথে থাকবে। দ্য ইয়েলোস্টোন স্পিনফ এবং সংগীত প্রতিযোগিতা সিরিজ শেরিডান এবং ডেভিড গ্লাসারের 101 স্টুডিও থেকে এসেছে। এই দুজনের স্ট্রিমিং-অধ্যুষিত স্লেটগুলি, যা এমটিভিই স্টুডিওগুলি থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যেখানে শেরিডানের সামগ্রিক চুক্তিটি নতুন পিটিভিগুলিতে সেট করা হয়েছিল, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইয়েলোস্টোন ইউনিভার্স এবং শো পছন্দ তুলসা কিং, ল্যান্ডম্যান এবং মোব্ল্যান্ড।
সিবিএস স্টুডিও এবং পিটিভিএসের বর্তমান স্লেটস এবং প্রোগ্রামিং ফোকাসের মূল পরামিতিগুলির সাথে প্রতিষ্ঠিত, সিবিএস স্টুডিও এবং পিটিভিএস দলগুলি বিশদটি কার্যকর করার জন্য স্টুডিওতে সভা করছে বলে গোল্ডবার্গ, থুনেল, গাল এবং এসটিএপিএফের মধ্যে কথোপকথন অব্যাহত রয়েছে।