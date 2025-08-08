You are Here
সিবিএস হ্যাঞ্চো স্টিফেন কলবার্টের ‘লেট শো’ বাতিলকরণের উপর নীরবতা ভেঙে দিয়েছে

সিবিএস টেলিভিশন প্রধান বৃহস্পতিবার প্রতিধ্বনি কোম্পানির টকিং পয়েন্টসকে “দ্য লেট শো স্টিফেন কলবার্টের সাথে” বাতিল করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার জনসাধারণের নীরবতা ভেঙেছিলেন যে এই প্রোগ্রামটি খাঁটি অর্থনৈতিক কারণে বন্ধ করা হবে।

টিভি মিডিয়ার প্যারামাউন্ট চেয়ার জর্জ গেকস একটি দীর্ঘ-পরিকল্পিত সংহতকরণের পরে সিবিএসের মূল সংস্থাকে নতুন মালিকানার অধীনে রাখার পরে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় কলবার্টের শো বাতিল করার বিষয়ে কথা বলেছেন। স্কাইড্যান্স মিডিয়া একীকরণের পরে পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার কয়েকজন নির্বাহীর মধ্যে একজন গাল, যখন প্রোগ্রামটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন সমস্ত সিবিএসের তদারকি করেছিলেন।

“আমরা কলবার্টের বিশাল অনুরাগী, আমরা এই অনুষ্ঠানটি পছন্দ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে, অর্থনীতিগুলি আমাদের পক্ষে চালিয়ে যাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল,” গালরা কলবার্ট সম্পর্কে তার প্রথম জনসাধারণের বক্তব্যে সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে প্রোগ্রামটি 2026 সালের মে মাসে শেষ হবে এবং “লেট নাইট” ব্র্যান্ডটি অবসর নেবে।

সিবিএস ‘দ্য লেট শো,’ স্টিফেন কলবার্ট টু এন্ড প্রোগ্রাম 2026 এ বাতিল করে দিয়েছে

“স্টিফেন কলবার্টের সাথে দ্য লেট শো” 2026 সালের মে মাসে শেষ হবে। (স্ক্রিনশট/কলবার্ট)

“গভীর রাতে চ্যালেঞ্জটি হ’ল বিজ্ঞাপনের বাজারটি উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ হ্রাসের মধ্যে রয়েছে,” গাল আরও বলেছিলেন।

সিবিএস বলেছিল যে গত মাসে অবাক করা পরিকল্পনাগুলি ঘোষণা করার সময় এটি “গভীর রাতে একটি চ্যালেঞ্জিং পটভূমির বিরুদ্ধে একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত ছিল”।

“দ্য লেট শো”, যা কলবার্ট ২০১৫ সালে ডেভিড লেটারম্যানের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছিল, ট্রাম্পের যুগে বিখ্যাতভাবে উদার রাজনীতিতে ঝুঁকেছিল এবং ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদদের জন্য একটি প্রধান প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিল।

নির্বাচনের দৌড়াদৌড়ি করার সময় সিবিএসের তত্কালীন প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সাথে সিবিএসের “60 মিনিট” সাক্ষাত্কার পরিচালনার বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করার বিষয়ে তাঁর সমালোচনা নিয়ে কলবার্ট স্পষ্টবাদী ছিলেন। প্যারামাউন্ট গত মাসে মামলা মীমাংসা করেছিল এবং এফসিসি স্কাইড্যান্সের সাথে দীর্ঘ পরিকল্পিত, 8 বিলিয়ন ডলার সংহতকরণকে অনুমোদন দিয়েছে।

সিএনএন এর অ্যান্ডারসন কুপার বাতিল হওয়ার পরে ‘লেট শো’ হোস্ট স্টিফেন কলবার্টকে সমর্থন করার জন্য দেখায়

টিভি মিডিয়া জর্জ গালের প্যারামাউন্ট চেয়ার। (ক্রিস্টিনা বুমফ্রে/গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে বিভিন্ন)

অনেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি ট্রাম্প এবং এফসিসি সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়েছিল, তবে জড়িত প্রত্যেকেই শুরু থেকেই শোয়ের নীচের লাইনের দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন।

“এটি প্যারামাউন্টে ঘটে যাওয়া শোয়ের পারফরম্যান্স, বিষয়বস্তু বা অন্যান্য বিষয়গুলির কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়,” নেটওয়ার্কটি বলেছিল যে প্রথমে “লেট শো” ঘোষণার সময় বাতিল করা হবে।

পাক নিউজ ‘ম্যাট বেলোনি সিবিএসের জন্য দেরী-রাতের শো “বছরে ৪০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি হারাচ্ছে” রিপোর্ট করেছেন এবং এটিতে “প্রতি মরসুমে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি” বাজেট ছিল।

কলবার্ট ট্রাম্পকে ‘গো এফ — নিজেকে’ বলতে বলে যে রাষ্ট্রপতি তাকে শো বাতিলকরণের জন্য কটূক্তি করে

তার জনসাধারণের নীরবতা ভঙ্গ করার সময়, গাল সঠিক পরিমাণটি নিশ্চিত করেনি তবে “লেট শো” উল্লেখযোগ্য নগদ হারাচ্ছে তা স্বীকার করেছেন।

“দিন শেষে, এটি চালিয়ে যাওয়া টেকসই ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের জোসেফ এ। ওল্ফসোহান এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

ব্রায়ান বন্যা ফক্স নিউজ ডিজিটালের মিডিয়া সম্পাদক/প্রতিবেদক। গল্পের টিপস পাঠানো যেতে পারে brian.flod@fox.com এবং টুইটারে: @ব্রায়ানসফ্লুড।

