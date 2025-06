সিভিল সার্ভিস পুরস্কৃত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ফাউন্ডেশন শ্রমিকদের উচ্চতর মান প্রচারের জন্য স্বীকৃত

ফেডারেশনের সিভিল সার্ভিসের প্রধান, মিসেস এস্টার ওয়ালসন-জ্যাক, সরকারী কর্মচারীদের উদযাপনের গুরুত্ব উল্লেখ করেছে, যারা জনসাধারণের ভালোর প্রতি সংস্কার ও উত্সর্গের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করেছে।

মিসেস ওয়ালসন-জ্যাক আবুজাতে এই বছরের সিভিল সার্ভিস সপ্তাহে বক্তব্য রেখেছিলেন, যেখানে শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন অংশীদার এবং চিন্তার নেতারা পরিষেবা বিতরণ এবং সিভিল সার্ভিস সংস্কারে উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করতে জড়ো হন।

উদযাপনগুলি ক্যাপ করার জন্য, বেসামরিক কর্মচারী এবং মন্ত্রকগুলিকে তাদের উত্সর্গ এবং কার্য সম্পাদনের জন্য পুরষ্কার এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

আবুজাতে মেইডেন ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস কনফারেন্সের ডায়মন্ড স্পনসর এআইজি-ইমউখুয়েডে ফাউন্ডেশন ফেডারেল সিভিল সার্ভিস কৌশল এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা 2021–2025 (এফসিএসএসআইপি -25) এর অধীনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংস্কারে অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

ফাউন্ডেশন 21 টি পুরষ্কার বিভাগের মধ্যে 16 টি স্পনসর করেছিল, যা শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করার এবং উত্সাহকে উত্সাহিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

The ceremony drew high-level dignitaries, including Secretary to Government of the Federation, George Akume, representing President Bola Tinubu, Chair of House Committee on Public Sector Matters, Sani Bala, representing Speaker of House of Representatives, Tajudeen Abbas, and foundation Chair, Mr. Aigboje Aig-Imoukhuede.

সিভিল সার্ভিসের প্রধান বলেছেন, “আজ রাতে, আমরা জনসেবায় জীবন নিঃশ্বাস ত্যাগকারী অসম্পূর্ণ নায়কদের সম্মান করি।”

ডিজিটাল রূপান্তর, বর্ধিত প্রশিক্ষণ এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক সিস্টেমগুলিকে সংস্কারের মাইলফলক হিসাবে উল্লেখ করে তিনি যোগ করেছেন, “জনসেবার ভবিষ্যত আসছে না, এটি এখানেই রয়েছে।”

স্থায়ী সচিব সেক্রেটারি অফ সার্ভিস ওয়েলফেয়ার অফিস এবং সার্ভিস-ওয়াইড অ্যাওয়ার্ডস সিলেকশন কমিটির (সোয়াসকো) চেয়ারম্যান, মিসেস প্যাসিয়েন্স ওয়েকুনলে উদ্ভাবন এবং জবাবদিহিতা প্রাতিষ্ঠানিককরণে ফাউন্ডেশনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

ছয়টি বিভাগের বিশ জন প্রাপককে সম্মানিত করা হয়েছিল।

মিসেস ওয়ালসন-জ্যাক এমডিএএসকে শ্রেষ্ঠত্বকে অজ্ঞাতসারে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য প্রার্থীদের মনোনীত করার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

“আসুন আমরা অভিযোগের চেয়ে জোরে হাততালি দিই, আমরা সমালোচনা করার চেয়ে বেশি উদযাপন করি এবং মনে রাখবেন যে সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি শক্তিশালী শব্দ: পরিষেবা,” তিনি যোগ করেন।