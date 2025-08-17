You are Here
সিলিকন ভ্যালিতে, আইভিএফের অধীনে আইকিউতে ভ্রূণের নির্বাচন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে যা উত্সাহীরা আশা করে যে আরও বুদ্ধিমান লোকেরা মানবতার ধ্বংস থেকে কৃত্রিম বুদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হবে
News

সিলিকন ভ্যালিতে, আইভিএফের অধীনে আইকিউতে ভ্রূণের নির্বাচন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে যা উত্সাহীরা আশা করে যে আরও বুদ্ধিমান লোকেরা মানবতার ধ্বংস থেকে কৃত্রিম বুদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হবে

এক্সট্রাকোরপোরিয়াল নিষেকের অন্যতম পর্যায়

সিলিকন ভ্যালিতে, ভ্রূণের জেনেটিক পরীক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, যা অনাগত শিশুদের বুদ্ধিমত্তার স্তরের পূর্বাভাস দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই জাতীয় পরিষেবাগুলির জন্য ছয় থেকে 50 হাজার ডলার ব্যয় হয় – এবং প্রযুক্তিগত অভিজাতদের মধ্যে চাহিদা রয়েছে, লিখেছেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

জেনোমিক ভবিষ্যদ্বাণীটির সহকর্মী কেএইচএসইউর স্টিভেনস বলেছেন, “গোয়েন্দাগুলিতে স্থির করা সুপার -সমৃদ্ধ ব্যক্তি বা যুক্তিবাদীদের একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়েছে, যেমন বার্কলে (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) এ যারা কাজ করেন তারা সত্যই আইকিউ সূচককে তাদের ভ্রূণ (আইভিএফ -তে) বাছাইয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জানতে চান।”

সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তারা সিমোন এবং ম্যালকম কলিন্স আইভিএফের সহায়তায় চারটি বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছেন এবং জেনেটিক স্ক্রিনিংয়ের জন্য কিছু ভ্রূণকে বশীভূত করেছিলেন। এখন সিমোন পঞ্চম সন্তানের সাথে গর্ভবতী। তার মতে, তিনি এবং তার স্বামী একটি ভ্রূণ বেছে নিয়েছিলেন, যার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে কম ছিল। তবে একটি অতিরিক্ত সুবিধা হ’ল তার “ব্যতিক্রমী বুদ্ধি” রাখার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

দ্য স্টার্টারে, হেরাসাইট সিলিকন ভ্যালির আরও একটি জুড়ি সম্পর্কে কথা বলেছেন, যা জেনেটিক পরীক্ষার পরিষেবাগুলির সুযোগ নিয়েছিল। এগুলি এমন প্রোগ্রামার যারা তাদের পরিবারে অনকোলজিকাল রোগ এবং আলঝাইমার রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই তারা সচেতনভাবে ভ্রূণগুলি পরীক্ষা করার জন্য আইভিএফ পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছিলেন। যখন পরীক্ষার ফলাফল এসেছিল, দম্পতি একটি গুগল টেবিল তৈরি করেছিলেন এবং “স্বাস্থ্যের জন্য” ভ্রূণকে উপযুক্ত করতে শুরু করেছিলেন। ভ্রূণটি, যা সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জন করেছিল এবং তৃতীয় বৃহত্তম আইকিউ ছিল, তাদের কন্যা হয়ে উঠেছে।

এই অনুশীলন – কেউ কেউ ইতিমধ্যে এটিকে “জেনেটিক অপ্টিমাইজেশন” বলে অভিহিত করেছেন – নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিতর্কিত এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর নয়। আসল বিষয়টি হ’ল আধুনিক ডিএনএ পরীক্ষাগুলি গোয়েন্দাগুলিকে প্রভাবিত করে এমন জিনগত কারণগুলির কেবলমাত্র একটি অংশ “দেখুন” পরীক্ষা করে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত কারণটিকে বিবেচনা করে না। এছাড়াও, সর্বাধিক পূর্বাভাসযুক্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি ভ্রূণ বেছে নেওয়ার পরেও, “জয়” ছোট হবে: এলোমেলো পছন্দের তুলনায় গড়ে তিন বা চারটি আইকিউ পয়েন্ট।

আইকিউ নির্বাচন এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। হার্ভার্ডের পরিসংখ্যান জেনেটিক্স বিশেষজ্ঞ ডাব্লুএসজে সাশা গুসেভ বলেছেন, “আপনি যদি সর্বোচ্চের সাথে একটি ভ্রূণ চয়ন করেন, আপনার মতে, বুদ্ধিমত্তার স্তর, আপনি দুর্ঘটনাক্রমে অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের সর্বোচ্চ ঝুঁকির সাথে একটি ভ্রূণ চয়ন করতে পারেন,”

যারা প্রতিভাশালী শিশুকে বাড়াতে চান, বিজ্ঞানীরা তাদের শিক্ষার স্তর বাড়ানোর এবং একটি স্মার্ট এবং শিক্ষিত অংশীদার সন্ধানের পরামর্শ দেন। ডালাস জেনিফার ডোনেলির বিবাহের এজেন্ট, যিনি তার পরিষেবার জন্য 500 হাজার ডলার নেন, তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তারা এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে ভুলে যাবেন না: “তারা গোয়েন্দা এবং উচ্চ আইকিউ (সম্ভাব্য অংশীদারদের) সম্পর্কে ক্রমাগত বলেছেন। লোকেরা সফল শিশুদের উত্থাপন করতে চায়? তারা কেবল প্রেম সম্পর্কেই চিন্তা করে না, তবে তিনি প্রেম সম্পর্কেও ভাবেন।”

সিলিকন ভ্যালি ডাব্লুএসজে-তে ভ্রূণের স্ক্রিনিংয়ের অন্যতম প্রধান উত্সাহী জেডভিআই বেনসন-লসেন, গণিত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষক বলে। তিনি “জেনেটিক অপ্টিমাইজেশন” এর ধারণাগুলি প্রচার করে নন -লাভ -প্রজেক্ট বার্কলে জিনোমিক্স প্রকল্পের সহ -ফাউন্ডার। বেনসন-ইলসেনের মতে, তিনি এআইয়ের পড়াশোনাকে সাত বছর দিয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ মানবজাতির ধ্বংস থেকে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে থামাতে যথেষ্ট স্মার্ট নয়। অতএব, এখন বেনসন-লেসেন এমন প্রযুক্তিতে আগ্রহী যা “আরও প্রতিভা তৈরি করবে”। গবেষক বলেছেন, “অন্তর্দৃষ্টি আমাকে বলে,” এটি আমাদের সেরা আশাগুলির মধ্যে একটি। “

গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যে, এআই 2030 সালে মানবতা ধ্বংস করে আমরা কি আসলেই বিপদে আছি?

গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যে, এআই 2030 সালে মানবতা ধ্বংস করে আমরা কি আসলেই বিপদে আছি?

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।